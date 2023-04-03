Новости
Кремль обсуждает ориентиры выборов президента: явка 70% при 75% голосов
На семинаре для вице-губернаторов по внутренней политике, который проводит администрация президента, обсуждалась формула президентских выборов в России в 2024 году. Об этом пишет РБК со ссылкой на участников мероприятия, которое проходило в конце марта в мастерской управления «Сенеж».
По словам собеседников издания, в Кремле рассчитывают на более высокий, по сравнению с 2018 годом результат, и назвали ориентиры для президентских выборов 2024 года — явка 70% при 75% голосов за основного кандидата.
Подразумевается, что кандидатом будет Путин. Принятые в 2020 году поправки к Конституции дают ему возможность баллотироваться на новый – пятый по счёту – срок. Сам Путин о своих планах баллотироваться на очередной срок не заявлял.
Опросы показывают высокий уровень поддержки Путина, однако в условиях войны и репрессий репрезентативность опросов может вызывать сомнения.
Перед президентской кампанией 2018 года перед вице-губернаторами ставили задачу обеспечить одинаковые явку и результат - в 70 %. Согласно официальным данным, явка тогда составила 67,5 %, а Путин получил почти 77 % голосов избирателей. Независимые наблюдатели и аналитики считают, что миллионы голосов Путину были приписаны.
В начале марта на семинаре для чиновников внутриполитического блока администрации президента подчёркивалось, что важны не cтолько проценты, сколько показатели в абсолютных цифрах, рассказал один из источников РБК.
В Кремле считают, что рейтинг Путина после объявления об аннексии четырёх областей Украины в сентябре прошлого года вырос, а люди на этих территориях массово поддержат Путина. При этом неясно, сколько граждан России сейчас на оккупированных территориях и каким образом там могут пройти выборы – сейчас там объявлено военное положение.
Как рассказали РБК участники мероприятия, выборы президента в 2024 году планируются в срок, в их легитимности не должно быть сомнений, действовать нужно только с помощью убеждения и работать со всеми группами населения, уделяя особое внимание молодёжи.
Другие новости дня
Бывший президент Косова заявил в Гаагском суде о своей невиновности
Бывший президент частично признанной республики Косово Хашим Тачи заявил о своей невиновности в убийствах, пытках и преследованиях во время вооружённого конфликта в бывшей Югославии. 3 апреля, в Гааге начались слушания по делу о военных преступлениях в Косове.
«Я абсолютно невиновен», – заявил Тачи в суде. Трое других обвиняемых – Якуп Красничи, Кадри Весели и Реджеп Селими – вину также не признали.
Тачи, Весели, Красничи и Селими входили в руководство Освободительной армии Косова – военизированного объединения косовских албанцев, которые военными методами добивались независимости от Югославии в конце 1990-х годов. Операции югославской армии и сербской полиции в мятежном Косове сопровождались массовыми нарушениями прав человека. Во время конфликта погибли около 13 тысяч человек, преимущественно этнических албанцев из Косова. Ещё порядка миллиона албанцев вынудили покинуть страну.
Прокуроры считают, что бывшие сепаратисты тоже несут ответственность за военные преступления. На них, как на лидеров ОАК, возлагается вина за сотни убийств и незаконных задержаний в Косове и северной Албании в 1998-1999 годах.
По словам прокурора, ОАК проводила «чёткую и явную политику по преследованию коллаборационистов и предполагаемых предателей, включая политических оппонентов». «Никто не стоит выше закона, даже в военное время», – добавил он.
5 ноября 2020 года Гаагский суд утвердил обвинение Тачи в преступлениях против человечности и военных преступлениях. В тот же день политик ушёл с президентского поста в Косове и был заключён под стражу.
В воскресенье, 2 апреля, в Косове прошли массовые митинги в поддержку обвиняемых. Протестующие считают Гаагский суд «несправедливым» и рассматривают трибунал как попытку переписать историю борьбы Косова за независимость.
- Косово, где проживают в основном этнические албанцы, провозгласило независимость от Сербии в 2008 году. Его признают, по разным оценкам, от 94 до чуть более ста государств, в том числе США и большая часть Евросоюза, но не Россия, Индия и Китай.
- В феврале 2023 года лидеры Сербии и Косова поддержали предложенное Евросоюзом соглашение «О пути к нормализации отношений». Однако Белград на уровне официальной риторики не допускает возможности признания независимости Приштины.
Цены на нефть растут после решения ОПЕК+ сократить добычу
После того, как 2 апреля государства-экспортёры нефти, входящие в группу ОПЕК+, объявили о сокращении добычи более чем на один миллион баррелей в сутки, цена нефти начала расти. В понедельник утром нефть марки Brent торговалась на уровне 85 долларов за баррель, что на 7% выше, чем накануне.
В организацию ОПЕК+ входят Саудовская Аравия, Ирак, несколько стран Персидского залива, Казахстан, Алжир и Россия. На их долю приходится около 40% производства нефти в мире.
Саудовская Аравия заявила, что снизит производство на 500 тысяч баррелей в день, чтобы «поддержать стабильность нефтяного рынка».
Вице-премьер России Александр Новак также объявил, что Москва продлевает своё решение о добровольном сокращении добычи с марта на полмиллиона баррелей в сутки до конца 2023 года, передает ТАСС. Ирак сократит добычу на 211 тысяч баррелей в сутки, ОАЭ – на 144 тысячи.
Нынешнее сокращение станет дополнением к объявленному в октябре прошлого года снижению добычи на два миллиона баррелей в день, которое критиковали Соединённые Штаты и другие западные страны. США обвинили ОПЕК+ и одного из лидеров объединения, Саудовскую Аравию, в том, что она придерживается интересов России, несмотря на войну в Украине.
В Белом доме заявили, что считает новое сокращение неразумным.
При этом США призывали производителей нефти повысить объемы производства, чтобы снизить цены на энергоносители и помочь борьбе с инфляцией, а также помешать России получать больше доходов для финансирования войны в Украине.
В начале февраля западные страны ввели практически полное эмбарго на российский нефтяной экспорт, а также установили предельную цену на российскую нефть в $60 за баррель.
Цены нефти резко выросли после начала полномасштабного российского вторжения в Украину. Они достигали отметки 130 долларов за баррель. Однако в марте этого года на фоне опасений, что мировой банковский кризис ударит по спросу, упали до 70 долларов за баррель, что стало самым низким уровнем за последние 15 месяцев, отмечает Reuters.
Президент Литвы о Грузии: давление на СМИ и НПО – «не путь к укреплению демократии»
В Вильнюсе состоялся совместный брифинг президентов Литвы и Грузии Гитанаса Науседы и Саломе Зурабишвили.
Науседа, в частности, заявил, что Литва и литовский народ последовательно поддерживают стремление Грузии к европейской интеграции. Кроме того, Литва поддерживает стремление Грузии углубить отношения с НАТО.
«Мы будем усиливать поддержку, чтобы вы сами могли выбрать альянсы – без вмешательства внешних сил. Литва поддерживает территориальную целостность Грузии», – сказал Гитанас Науседа.
Он поздравил народ и президента Грузии с тем, что в прошлом году была признана европейская перспектива страны.
«Мы искренне желаем Грузии успехов, чтобы она достигла своей цели и стала членом Евросоюза», – отметил Науседа.
Он добавил, что путь к вступлению в Евросоюз не является коротким и легким.
«Это путь преобразования страны, это четкие и ощутимые реформы, которые приносят пользу благосостоянию граждан страны», — сказал президент Литвы.
Гитанас Науседа считает, что европейская перспектива Грузии станет консолидирующим фактором для правительства Грузии при проведении реформ.
При этом он упомянул «политически мотивированные дела, давление на СМИ и неправительственный сектор», заявив, что это – «не путь к укреплению демократии и стойкости граждан».
По словам Науседы, темой обсуждения на встрече с президентом Грузии была война России в Украине, которая вызывает дестабилизацию в регионе и на Южном Кавказе.
Он считает, что экономические санкции против России снижают «способность агрессора продолжать достижение империалистических целей».
- Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня прибыла в Литву с официальным визитом. Кроме официальных встреч, Зурабишвили посетит Музей оккупации и освободительной борьбы Литвы, центр для украинских беженцев и возложит венок к памятнику героям, погибшим в борьбе за независимость Литовской Республики на Антакальнисском кладбище.
Перевал, связывающий Восточную и Западную Грузию, остается закрытым
Рикотский перевал, связывающий Восточную и Западную Грузию, остается закрытым. Причина – оползневые процессы, которые активизировались близ центральной автомагистрали.
По словам председателя Департамента автомобильных дорог Грузии Георгия Церетели, на сегодняшний день проводится комплексное изучение склона, проводятся топографические, геофизические и геологические исследования. Решение о возможности восстановления движения, предположительно, будет принято к концу недели.
С 30 марта движение автотранспорта переключилось с центральной автомагистрали на трассу Гоми-Сачхере-Чиатура, на 6-километровом участке которой сейчас идут плановые ремонтные работы. Таким образом, на дороге возникают пробки, а время в пути заметно увеличилось.
Дорога через Рикотский перевал соединяет Восточную и Западную Грузию и является частью международной автомагистрали Восток-Запад. В настоящее время на перевале идет строительство нового скоростного автобана. В середине марта из-за оползня было снесено временное покрытие одного из участков. В результате происшествия никто не пострадал.
Пригожин заявил о «юридическом» взятии Бахмута
Основатель российской частной военной компании «Вагнера» Евгений Пригожин заявил, что его наемники захватили здание администрации Бахмута в Донецкой области.
Пресс-служба бизнесмена опубликовала видео, на котором он рассказывает, что над администрацией был поднят российский флаг в память о «военкоре» Владлене Татарском, погибшем 2 апреля при взрыве в кафе в Петербурге.
«2 апреля 2023 года, 23:00. Мы водрузили российский флаг с надписью «Владлену Татарскому добрая память» и флаг «ЧВК Вагнер» на городской администрации Бахмута. Юридически он наш. В западных районах сосредоточен противник», – говорится в сообщении.
Украинская сторона данное заявление не комментировала.
В конце марта представитель Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый заявил, что ситуация в районе Бахмута стабильно тяжелая, однако, по его словам, у российских военных стратегического преимущества нет.
Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский ранее заявил, что главной задачей Сил обороны в Бахмуте Донецкой области является истощение превосходящих сил войск РФ.
Аналитики ISW в своем отчете 22 марта заявили, что темп российских операций вокруг Бахмута, похоже, замедляется на фоне западных сообщений о том, что войска РФ могут пытаться начать наступление по другим направлениям. Силы России незначительно продвинулись в южном Бахмуте, а украинские войска провели контратаки на юго-западной и северо-западной окраинах города 21 и 22 марта.
А по мнению британской разведки, существует реалистичная вероятность того, что российское наступление на Бахмут слабеет – отчасти это связано с передислокацией российских сил в другие секторы.
Президент Грузии прибыла в Литву с официальным визитом
Президент Грузии Саломе Зурабишвили сегодня прибыла в Литву с официальным визитом.
Официальная церемония встречи грузинского лидера состоится во Дворце Президента Литовской Республики.
После переговоров Зурабишвили и литовский лидер Гитанас Науседа выступят с совместным заявлением для прессы.
В течение дня также пройдут переговоры с премьер-министром Ингридой Шимоните и спикером парламента Литвы Викторией Чмилите–Нильсен.
Как пишет агентство «Новости-Грузия», Зурабишвили посетит Музей оккупации и освободительной борьбы Литвы, центр для украинских беженцев и возложит венок к памятнику героям, погибшим в борьбе за независимость Литовской Республики на Антакальнисском кладбище.
В составе делегации, сопровождающей Зурабишвили, двое депутатов парламента Грузии от оппозиции: Алеко Элисашвили (Граждане) и Теона Акубардия (Группа реформ).
Посол Грузии в Литве Саломе Шапакидзе заявила, что визит будет способствовать углублению двусторонних отношений между странами и очень важен в контексте европейской интеграции.
Новым президентом Черногории избран Яков Милатович
В Черногории по итогам второго тура президентских выборов, состоявшегося в воскресенье, победу одерживает экономист, кандидат от движения «Европа сейчас» Яков Милатович. Таким образом, он сменит на этом посту действующего президента страны Мило Джукановича, который руководил Черногорией с небольшими перерывами с 1991 года.
В ночь на 3 апреля наблюдавший ходом выборов Центра по мониторингу и исследованиям (CEMI), который базируется в столице Черногории Подгорице, сообщил, что Милатович получил более 60% голосов избирателей.
Джуканович признал поражение и поздравил своего соперника.
37-летний Милатович бывший министр экономики и экономического развития Черногории. В его предвыборные обещания входила борьба с коррупцией и улучшение уровня жизни. В прошлом году Милатович стал соучредителем партии «Европа сейчас». Выступая перед своими сторонниками после победы, Милатович пообещал, что в течение следующих пяти лет Черногория войдет в Евросоюз. Страна получила статус кандидата на вступление в ЕС в 2008 году.
При этом, как передает корреспондент Би-би-си на Балканах, его поддерживают партии, близкие к Сербии, России и православной церкви.
По данным CEMI, явка избирателей составила около 70%. Официальные результаты президентских выборов в Черногории будут объявлены в ближайшие дни после того, как будут рассмотрены все жалобы на нарушения в ходе голосования, если таковые будут поданы.
Кезерашвили: я не вмешивался в деятельность «Национального движения»
Бывший министр обороны Грузии, основатель телеканала «Формула» Давид Кезерашвили дал большое интервью, в котором среди прочего опроверг сообщения о своем вмешательстве в деятельность партии «Единое национальное движение». Он подчеркнул, что никогда не требовал кого-то нанять, уволить, включить в списки или исключить из них.
Кезерашвили подчеркнул, что не был знаком с бывшим председателем партии Никой Мелиа, а их первая встреча состоялась лишь после того, как последний вышел из тюрьмы.
«Все началось с известного выступления Ники [Мелия] в 2017-м, когда он обвинил меня, назвал криминалом, употребил слова, которые употребил. Я не был знаком с Никой, у нас не было никаких отношений после парламентских выборов 2020-го, когда он стал председателем партии. После того, как он вышел из тюрьмы со мной связался друг, который сказал, что можно устроить нам с Никой личную встречу. Встреча состоялась, я, разумеется, не отказался. Я не хожу по Грузии и не звоню людям с просьбой встретиться со мной, дескать во что бы то ни стало хочу помочь. Не в этом мой интерес. Данная просьба исходила с другой стороны, в преддверии выборов партия нуждалась в определенной помощи. Другой заинтересованности в этой встрече у меня не было. Встреча состоялась, мы договорились, я узнал, что было нужно, кое о чем мы договорились и после отношения пошли нормально. Прошли выборы, приехал Миша [Саакашвили], в Грузии развились определенные события», — сказал Кезерашвили.
Как пишет СОВА, он добавил, что поддерживает дружеские отношения с новым менеджментом «Единого национального движения» и если им понадобится помощь, с удовольствием ее окажет.
В 2017 году в эфире телеканала «Пирвели» Ника Мелия заявил, что Давид Кезерашвили «заработал миллионы воровством и грабежом», а теперь спонсирует партию Бокерия-Угулава «Европейская Грузия», он также обвинил бывшего мэра Тбилиси Гиги Угулава в коррупции.
В интервью телеканалу «Формула» Кезерашвили признал, что поддерживал «Европейскую Грузию», однако сотрудничество прекратилось после неудачи партии на парламентских выборах.
В убийстве военкора Татарского подозревают антивоенных активистов
Следственные органы установили личности подозреваемых в убийстве военкора Владлена Татарского, сообщают российские государственные СМИ.
По их данным, взрыв в кафе, повлекший гибель Татарского, устроила 26-летняя жительница Санкт-Петербурга Дарья Трепова. Агентство «Интерфакс» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило, что она задержана. Следствие полагает, что именно Трепова принесла в кафе, где выступал Татарский, коробку со статуэткой, в которую было вмонтировано взрывное устройство. При этом, по данным издания Baza, подозреваемая не задержана, её по-прежнему разыскивает полиция, а задержаны родственники Треповой, в квартире которых прошёл обыск.
Baza также сообщает, что полиция разыскивает мужа Треповой – члена незарегистрированной Либертарианской партии России Дмитрия Рылова. Его подозревают в соучастии во взрыве в кафе. При этом сам он на встрече с Татарским не присутствовал, а в Либертарианской партии утверждают, что Рылов и вовсе находится в эмиграции.
Телеграм-канал SOTA сообщает, что Трепову и Рылова полиция уже задерживала – в феврале прошлого года на антивоенных акциях в Санкт-Петербурге. Рылов тогда получил девять суток ареста.
В воскресенье при взрыве в кафе «Стрит-бар» в центре Санкт-Петербурга один человек погиб, 25 – пострадали. Как пишет телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», раньше это кафе на Университетской набережной принадлежало близкому к Владимиру Путину бизнесмену, основателю и спонсору ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину.
«Фонтанка» одной из первых сообщила, сославшись на сведения от своих источников, что погибший при взрыве – провоенный блогер, которого также называют военкором, Владлен Татарский (настоящее имя Максим Фомин). Позднее гибель Татарского подтвердила пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
В правоохранительных органах ТАСС отметили, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами, а целью был именно Владлен Татарский. В заведении проходил его творческий вечер. Самодельная бомба была спрятана в статуэтку, подаренную Татарскому, передало информагентство.
«Был громкий звук такой, все из домов повылезали. Мне сын позвонил, он в следственной группе работает», – рассказала проекту Север.Реалии Наталья, жительница дома, где произошел взрыв. Мощность бомбы составила более 200 граммов тротила, написал телеграм-канал Baza со ссылкой на правоохранительные органы.
Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк прокомментировал взрыв Петербурге.
«В РФ начинается... Пауки поедают друг друга в банке. Вопрос «Когда внутренний терроризм станет инструментом внутренней политической борьбы?» в стране закрученных гаек был вопросом времени», – написал Подоляк в твиттере.
Многие провоенные блогеры и пропагандисты в России обвинили в убийстве Татарского Украину, не дожидаясь доказательств, отмечает Русская служба Би-би-си.
Представитель российского МИДа Мария Захарова написала в телеграм-канале, что Максим Фомин «был опасен» для властей Украины, и что его «профессиональная деятельность вызывала ненависть» у Киева.
Владлен Татарский поддерживал войну России в Украине. В прошлом он воевал в составе пророссийских сил в Донбассе. Украинские СМИ называют его кремлевским пропагандистом. Татарский вёл телеграм-канал, у него более 500 тысяч подписчиков. Российские СМИ пишут, что на творческом вечере 2 апреля присутствовали приблизительно 100 человек.
В соцсетях отмечается, что в выходные в кафе, где произошёл взрыв, собирается дискуссионный клуб «Кибер Z фронт».
Следственный комитет России в связи с произошедшим возбудил уголовное дело по статье «убийство».
Зеленский ввел санкции против дочери Рамзана Кадырова
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении очередного пакета санкций против российских граждан и предприятий. В списке оказалась четвертая дочь главы Чечни Табарик Кадырова, пишет Радио Свобода со ссылкой на опубликованный указ президента Украины.
За что именно против дочери чиновника введены санкции, не сообщается. Киев считает, что физические и юридические лица из списка имеют отношение к продолжающейся российской агрессии в отношении Украины.
В открытом доступе почти нет информации о том, где работает Табарик Кадырова. Она упоминается лишь в хвалебных постах местных чиновников, которые ежегодно поздравляют ее с днем рождения. Также сообщалось, что Кадырова вышла замуж в прошлом году.
Окружение Рамзана Кадырова отреагировало на новость 2 апреля. Депутат Госдумы от Чечни Адам Делимханов написал пост в телеграме с оскорблениями в адрес президента Украины. Министр печати республики Ахмед Дудаев «обосновал« решение тем, что Зеленский «знает, откуда для него исходит угроза».
Всего санкции субботним указом введены против 33 физических лиц и более 200 компаний. Как следует из документов, опубликованных на сайте Офиса президента, под санкции попали жена и сын заместителя председателя Совета безопасности России, бывшего президента Дмитрия Медведева, Илья и Светлана Медведевы. В списке также мать бывшей гимнастки Алины Кабаевой, которую называют приближенной Владимира Путина, Любовь Кабаева.
Ограничения предусматривают, в частности, запрет вывода капитала за пределы Украины, прекращение исполнения экономических и финансовых обязательств.
- Сыновья главы Чечни 16-летний Ахмат, 15-летний Эли и 14-летний Адам вместе с сестрой, 23-летней министром культуры республики Айшат Кадыровой, посетили территорию самопровозглашенной «ДНР». Эта поездка подробно освещалась в телеграм-канале Рамзана Кадырова – он утверждает, что его несовершеннолетние сыновья приняли участие в реальных боевых действиях. Критики заявили о монтаже.
- В Чечне десятки родственников главы республики назначаются на высокие позиции в руководстве региона. Почти вся система управления завязана лично на Рамзане Кадырове и его приближенных, при этом сам он в продвижении членов своей семьи по карьерной лестнице не видит никакого конфликта интересов. Должности на госслужбе занимают его дети, сестры, зятья, племянники, братья различной степени родства. Редакция Кавказ.Реалии собрала самый полный список людей из клана Кадыровых, работающих в госструктурах республики.
В Финляндии оппозиционная партия объявила о победе на выборах
В Финляндии на прошедших в воскресенье, 2 апреля, парламентских выборах с небольшим отрывом побеждает оппозиционная Национальная коалиционная партия (НКП) во главе с Петтери Орпо.
По данным общественного вещателя Yle, после окончательного подведения итогов НКП может получить в парламенте 48 мандатов - на два больше, чем националистическая партия «Истинные финны». Социал-демократической партии нынешнего премьер-министра Финляндии Санны Марин, с высокой долей вероятности, достанется третье место и 43 депутатских кресла. Всего в парламенте 200 депутатов, отмечает Reuters.
После того, как избирательная комиссия страны подсчитала более 97 процентов поданных бюллетеней, Associated Press сообщило, что правоцентристская НКП объявила о победе на выборах, и что у неё 20,7% голосов. Далее следуют «Истинные финны» – 20,1%, а у социал-демократов 19,9% голосов поддержки.
Окончательные результаты выборов станут известны в среду, 5 апреля.
37-летняя Марин уже признала поражение. Она сталкивается с критикой в адрес своей партии, в частности, по вопросу о госрасходах, пишет «Голос Америки».
В случае победы НКП её председатель Орпо получит первый шанс сформировать коалицию. Партия лидировала в опросах почти два года, хотя в последние месяцы ее преимущество уменьшалось. Национальная коалиционная партия обещала в случае прихода к власти сократить расходы и остановить рост государственного долга.
Орпо сказал, что готов вести переговоры со всеми партиями, чтобы получить большинство в парламенте Финляндии, тогда как Марин отметила, что может войти в коалицию с Орпо, но не с националистами из «Истинных финнов». Для формирования правительства требуется, чтобы коалиция набрала более 100 мест.
Когда четыре года назад Санна Марин возглавила финское правительство, она стала самым молодым в мире премьер-министром, а всеми пятью вошедшими в коалицию партиями руководили женщины. При Марин страна начала процесс вступления в НАТО - в ответ на российское полномасштабное вторжение в Украину. При этом отмечается, что война в Украине имела лишь небольшое влияние на нынешнюю избирательную кампанию в Финляндии.
Блинкен и Лавров обсудили арест журналиста Гершковича
Главы внешнеполитических ведомств США и России Энтони Блинкен и Сергей Лавров в воскресенье провели беседу по телефону, во время которой руководитель американской дипломатии призвал немедленно освободить арестованного судом в Москве по обвинению в шпионаже журналиста The Wall Street Journal Эвана Гершковича.
Энтони Блинкен выразил серьезную озабоченность и назвал ситуацию неприемлемой, сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Госдепартамент. Отмечается, что Блинкен и Лавров обсудили также важность создания условий, позволяющих дипломатическим миссиям выполнять свою работу.
Из сообщения российского МИДа в Telegram по поводу разговора следует, что Сергей Лавров указал Блинкену на «необходимость уважать решения российских властей». «Подчеркнута недопустимость нагнетания официальными лицами в Вашингтоне и западными СМИ ажиотажа с явным намерением придать... делу политическую окраску», - говорится в тексте МИД России.
Сергей Лавров отметил, что американский журналист был взят с поличным. Ранее об этом же говорил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.
- В четверг Лефортовский суд Москвы арестовал Эвана Гершковича на два месяца, до 29 мая. Ранее в тот же день стало известно о его задержании в Екатеринбурге. ФСБ утверждает, что журналист «по заданию США занимался сбором сведений об одном из предприятий российского ВПК, которые составляют гостайну». Подробности при этом не приводились . Гершковичу грозит до 20 лет лишения свободы.
- Госдепартамент заявил в пятницу, что работает над получением консульского доступа к отправленному в следственный изолятор журналисту.
- Белый дом отверг обвинения в шпионаже в адрес американского гражданина Эвана Гершковича как нелепые и заявил, что считать эти обвинения оправданными нет никаких оснований. Освободить журналиста призывали президент США Джо Байден и редакция The Wall Street Journal.
В Петербурге при взрыве в кафе погиб военкор Владлен Татарский
В Петербурге в кафе Street Food Bar № 1 на Университетской набережной, когда там проходило выступление Z-блогера Максима Фомина, более известного как Владлен Татарский, произошел взрыв. Об этом сообщает «Фонтанка» и телеграм-каналы Mash и 112. ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Татарский погиб.
Вероятно, при взрыве также пострадали 16 человек, сообщает «Интерфакс».
В правоохранительных органах ТАСС отметили, что взрывное устройство было начинено поражающими элементами, а целью был именно Владлен Татарский. В заведении проходил его творческий вечер. Самодельная бомба была спрятана в статуэтку, подаренную Татарскому, передало информагентство.
Татарский в прошлом воевал в составе пророссийских сил в Донбассе, рассказывал о войне России в Украине. Украинские СМИ называют Татарского кремлевским пропагандистом. Российские СМИ пишут, что на творческом вечере присутствовали приблизительно 100 человек.
Как пишет «Фонтанка», раньше кафе принадлежало основателю ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину. В выходные здесь собирался дискуссионный клуб «Кибер Z фронт».
В Тбилиси прошел марш солидарности с женщинами
В Тбилиси прошел марш солидарности с женщинами против неравенства, насилия, угнетения и террора. Марш начался на проспекте Агмашенебели, перед новым театром имени Васо Абашидзе и завершился в саду Дадиани.
Как отметили участники марша, государство взяло на себя местные и международные обязательства для достижения гендерного равенства, в том числе в рамках плана евроинтеграции из 12 пунктов, однако жестокое и унизительное обращение в отношении женщин не прекращается.
Участники марша призвали политиков публично отмежеваться от насилия в отношении женщин, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
До начала шествия на место прибыл Народный защитник Леван Иоселиани. Он отметил, что положение женщин, защита прав являются приоритетом.
«Выражаю солидарность с содержанием этой акции, что любое насилие в отношении женщин недопустимо. Я солидарен со всеми женщинами, которые испытывают насилие. Положение женщин, защита прав является приоритетом, поэтому я здесь», - отметил Иоселиани.
WP написала о покупке квартиры со счета Абрамовича учительнице Путина
Американская газета The Washington Post сообщила об обнаруженных недавно финансовых отчетах, из которых следует, что с ошорного счета, тайно контролируемого бизнесменом Романом Абрамовичем, была оплачена квартира в Тель-Авиве для бывшей учительницы Владимира Путина.
Как говорится в статье, опубликованной 2 апреля, во время государственного визита в Израиль в 2005 году российский президент провел короткую встречу со своей бывшей учительницей немецкого языка Миной Юдицкой-Берлинер. Позднее он осыпал ее подарками и, по словам самой Юдицкой-Берлинер в интервью спустя 10 лет израильскому изданию, способствоваал покупке ей квартиры за 208 тысяч долларов, пишет WP.
Деньги на покупку недвижимости поступили, однако, не от Путина, а со счета, связанного с Абрамовичем, утверждается в публикации. Там же говорится, что найденные квитанции укрепляют предположение о финансовых связях между бизнесменом и Путиным, которые оба отрицали.
Роман Абрамович на протяжении десятилетий оспаривал любую финансовую связь, требуя от СМИ опровержений и даже пытаясь действовать через суд, чтобы аннулировать статьи, в которых предполагалось, что он выполнял распоряжения Путина.
Документы, на которые сейчас ссылается The Washington Post, были, как отмечается, получены газетой совместно с Международным консорциумом журналистов-расследователей. Они включают дарственный договор, в котором записан перевод 245 тысяч долларов Юдицкой-Берлинер от компании Абрамовича на Кипре. Деньги поступили в период, когда она купила небольшую квартиру в центре Тель-Авива.
Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков не ответил прямо на вопросы о роли Путина в сделке и о том, привлекал ли он для этого Романа Абрамовича. Песков посоветовал обратиться в Федерацию еврейских общин России, сказав, что «любая благотворительная деятельность в Израиле осуществляется через эту организацию», пишет WP.
Представитель Абрамовича признал подарок, но заявил, что он был сделан не по указанию Путина, а после запроса от еврейской общины.
Роман Абрамович, категорически отрицающий финансовые связи с Кремлем, пытается оспорить решение ЕС и Великобритании о применении к нему санкций после начала полномасштабной войны в Украине, напоминает Русская служба Би-би-си.
Европарламентарий: Грузия может получить статус кандидата на определенных условиях
Депутат Европарламента Виола фон Крамон считает, что Грузия может получить статус кандидата на членство в ЕС, даже если 12 рекомендаций Еврокомиссии будут выполнены не полностью. По словам фон Крамон, статус может быть предоставлен на конкретных условиях и приостановлен, если Тбилиси их не выполнит.
«Нам нужно найти способ решения проблемы, если к моменту перехода на этап оценки рекомендации не будут выполнены полностью. Для предоставления статуса кандидата могут быть выдвинуты какие-то условия, но мы сможем приостановить статус кандидата, если эти требования не будут выполнены», - цитирует фон Крамон SOVA.
Европарламентарий отметила, что важную роль в этом процессе будут играть выборы 2024 года и их подготовительный период, а Евросоюз будет наблюдать за соблюдением всех норм.
«Мы должны следить за тем, чтобы подготовительный этап к выборам, как и сами выборы, прошли в свободной, прозрачной и справедливой обстановке. Это будет самым важным с точки зрения окончательной оценки . Мы можем предоставить статус кандидата, но если Грузия не будет соответствовать требованиям, статус кандидата будет приостановлен», – сказала она.
В Константиновке в результате ракетной атаки погибли шесть человек
Шесть человек погибли и еще восемь получили ранения в результате ракетного удара по городу Константиновка Донецкой области. Об этом сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Повреждены 16 многоквартирных домов, восемь частных домов, детское дошкольное учреждение, здание Константиновской государственной налоговой инспекции, газовые трубы, три автомобиля», - написал Ермак в телеграме.
По словам чиновника, российская армия атаковала город из зенитно-ракетной системы С-300 и систем залпового огня «Ураган».
Генштаб вооруженных сил Украины в сводке 2 апреля также сообщил, что российская армия по-прежнему сосредоточивает основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки ВСУ, как утверждает Киев, отбили на этих направлениях более 70 атак.
Минобороны России в сводке 2 апреля сообщило о боевых действиях в Донецкой, Луганской и Запорожской областях. Удар по Константиновке ведомство не комментировало.
На ядерном полигоне КНДР зафиксирована высокая активность
На полигоне в Йонбене, главном ядерном комплексе Северной Кореи, зафиксирован высокий уровень активности. Об этом сообщает расследовательский проект 38 North.
Аналитики изучили мартовские спутниковые снимки и пришли к выводу, что на объекте завершаются испытания легководного реактора. На полигоне строится новое вспомогательное здание. Согласно спутниковым снимкам за 3 и 17 марта, там также были сделаны выбросы воды из системы охлаждения реактора. Это говорит о его скором переходе в рабочее состояние, пишут расследователи.
В воскресенье, 2 апреля, Центральное телеграфное агентство Кореи распространило сообщение, в котором Пхеньян напомнил, что обладает ядерным оружием. «США и их сателлитам нужно помнить, что государство, с которым они имеют дело, обладает реальными ядерными ударными возможностями», - говорится в заявлении, которое приводит южнокорейское агентство «Ренхап».
Комментарии опубликованы на фоне недавних военных учений США и Южной Кореи, а также заявления о проведении ими новых. Крупнейшие в истории двух стран маневры пройдут в июне – на фоне празднования 70-летия американо-южнокорейского альянса.
Во время прошлых учений Пхеньян активизировал работу по запускам ракет, в том числе имитировал ядерные взрывы.
Секретарь СНБО Украины опубликовал план «12 шагов по деоккупации Крыма»
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины Алексей Данилов опубликовал программу «12 шагов по деоккупации Крыма». Документ предусматривает возвращение аннексированного Россией полуострова под юрисдикцию Киева.
Программа, в частности, предполагает полный демонтаж Крымского моста, выселение российских граждан, приехавших туда после 2014 года, установку памятника «Русский военный корабль идет на…», переименование Севастополя в «Объект №6».
По словам Данилова, новое название для Севастополя необходимо, так как город играет «определенную роль в российской идеологии, мифотворчестве и переписывании истории». «Верховная Рада Украины позже примет решение о новом названии города. Возможно, Ахтиар», - отметил Данилов. Такое название Севастополь носил с 1783 по 1784 и с 1797 по 1826 годы.
Программа были подготовлены аппаратом СНБО при участии широкого круга экспертов, пишет Данилов.
Российский губернатор аннексированного Севастополя Михаил Развожаев в ответ на сообщение Данилова о «12 шагах по деоккупации Крыма», заявил, что к заявлениям украинских политиков нельзя относиться серьезно.
«Новости от украинских политиков больше похожи на записи в медицинской карте из палаты номер шесть. Нельзя серьезно относиться к заявлениям и комментариям больных людей. Их надо лечить, чем и занимаются сейчас наши военные», - отметил Развожаев в разговоре с ТАСС.
Защита обжаловала решение суда о взятии под стражу Лазаре Григориадиса
Сторона защиты обжаловала решение Тбилисского городского суда в отношении 21-летнего Лазаре Григориадиса о взятии его под стражу на период следствия по делу о нападении на полицейских во время мартовских акций протеста. Защита просит заменить предварительное заключение на залог. Лазаре грозит лишение свободы от 7 до 11 лет.
Накануне акция в поддержку Лазаре Григориадиса прошла у Госканцелярии – без громких речей, но под музыку. Вчера же за четыре часа активистами было собрано почти 20 тысяч лари для оплаты услуг адвокатов, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Лазаре Григориадис был задержан полицией в Тбилиси в ночь на 29 марта. Он обвиняется по двум статьям УК Грузии – «нападение на полицейского» и «повреждение чужого имущества». По данным следствия, 7 марта на улице 9 апреля Григориадис дважды бросил «коктейль Молотова» в спецназ. Следствие также утверждает, что именно он в ночь на 9 марта на улице Чантурия поджег принадлежащий МВД автомобиль, который сгорел на месте, что нанесло ущерб бюджету в размере 39 500 лари.
Прокуратура, сообщив о предъявлении обвинения, распространила видео. Обвинение утверждает, что на всех кадрах – один и тот же человек, который закрывал лицо масками и переодевался. Адвокаты, со своей стороны, заявляют, что единственным доказательством в деле Лазаре являются слова сотрудников полиции. Лазаре Григориадис использует право хранить молчание.
Медики проводят акцию возле Республиканской больницы и Тбилиси
«Республиканская - наш дом», - под таким лозунгом возле Республиканской больницы в Тбилиси проходит акция в поддержку клиники. Врачи как Республиканской больницы, так и других клиник протестуют против сноса здания и строительства нового.
Участники акции выражают недоверие Минздраву и отмечают, что клиника не нуждается в демонтаже, сообщает «ИнтерпрессНьюс».
Как объясняет медик Нино Хачапуридзе, очень бесперспективно и утопично распределять врачей в другие клиники.
«Есть возможность того, чтобы мы работали, а то, что нужно сделать, - делать параллельно. Очень бесперспективно и утопично распределять врачей в другую клинику. Что необходима реабилитация - однозначно», - говорит медик.
- Министр здравоохранения Зураб Азарашвили несколько дней назад объявил, что инфраструктура больницы, построенной в 60-70-х годах прошлого века, не соответствует современным стандартам. «Мы получили рекомендации, финансово эффективнее будет снести больницу и построить новое здание», – сказал министр.
- Сначала распространилась информация, что территория больницы будет передана инвестору, а новая больница взамен будет построена в другом месте, но сейчас Минздрав это отрицает.
Президент Турции утвердил решение о вступлении Финляндии в НАТО
Президент Турции Реджеп Эрдоган утвердил решение парламента страны о ратификации вступления Финляндии в НАТО. Таким образом, уже все страны альянса готовы принять нового члена. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия официально присоединится к Североатлантическому союзу в ближайшие дни. Министр иностранных дел Финляндии Пекка Хаависто считает, что вопрос будет решен не позднее, чем в ближайшие две недели.
По оценке Хаависто, Финляндия может получить официальное приглашение для вступления в НАТО в начале следующей недели, в понедельник или вторник. Финальная обработка документов также не займет больше недели, - сказал глава финского МИД информационному агентству Yle.
Ранее нейтральные Финляндия и Швеция решили присоединиться к блоку НАТО после начала военного вторжения России в Украину. Большинство стран альянса приветствовали это решение. Против выступали Венгрия и Турция. Парламент Венгрии ратифицировал вступление Финляндии в НАТО 27 марта. После одобрения Турции препятствий для присоединения Финляндии к НАТО больше нет.
В отношении Швеции Венгрия и Турция пока не вынесли одобрительного вердикта. Венгрия ссылается на вмешательство Швеции в ее внутренние дела, а также на необходимость вначале принять собственное антикоррупционное законодательство. Турция требует от Швеции занять более жесткую позицию в отношении Рабочей партии Курдистана (РПК) и экстрадировать более 100 курдских активистов, получивших политическое убежище в стране. Анкара обвиняет их в терроризме.
В Тбилиси прошла акция в поддержку Лазаре Григориадиса
В Тбилиси накануне вечером, 1 апреля, прошла акция в поддержку Лазаре Григориадиса, который обвиняется в нападении на полицейских во время мартовских митингов против закона об «иноагентах». Митинг состоялся без громких речей, но под музыку, сообщает Tbilisi_life.
Молодому человеку грозит лишение свободы от 7 до 11 лет.
За четыре часа на помощь Лазаре было собрано почти 20 тысяч лари (более 7,8 тыс. долларов) для оплаты услуг адвокатов и для поддержки семьи.
На акцию пришла депутат Европарламента Виола фон Крамон.
Символом акции стала фотография, которую активно тиражировали проправительственные каналы, рассчитывая вызвать негативную реакцию в обществе. Председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе после этого назвал 21-летнего Лазаре человеком «нарушенной ориентации».
Виола фон Крамон подчеркнула, что такие слова оскорбительны.
Участники акции заявляли журналистам, что власти нарушают презумпцию невиновности и решили показательно наказать Лазаре, чтобы запугать его поколение.
Премьер Грузии опубликовал пост по случаю Всемирного дня осведомленности об аутизме
По случаю Всемирного дня осведомленности об аутизме премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили опубликовал пост в Facebook. По словам главы правительства, долг государства заключается в обеспечении равных условий развития для каждого гражданина и расширении доступа для людей со специальными потребностями, пишет SOVA.
«Сегодня весь цивилизованный мир отмечает Всемирный день осведомленности об аутизме. Долг государства – обеспечить равные условия развития для каждого гражданина и расширить доступ для людей со специальными потребностями, которые нуждаются в особом внимании со стороны государства.
Кроме того, очень важны роль и активная включенность общества в дело повышения осведомленности об аутизме, что в последнее время становится все более заметным. Мы все вместе должны заботиться о защите прав на здоровье, образование и трудоустройство наших сограждан и вместе создавать лучшую среду для всех», - написал премьер.
Форум