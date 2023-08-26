Криптобиржа Binance ограничила россиян в покупке валюты, кроме рубля

Криптобиржа Binance с 26 августа ввела ограничения для россиян на торги любой валютой, кроме рубля, через сервис Binance P2P (peer-to-peer, «от человека к человеку»).

Сайт vc.ru пишет, что первыми об ограничениях сообщили геймеры. Они не смогли купить через сервис биржи турецкие лиры, для покупки игр на турецких аккаунтах Steam, PlayStation и Xbox.

Один из российских пользователей подтвердил порталу Frank Media, что у него пропала возможность P2P-операций в отличных от рубля валютах.

В Binance пока не объяснили, с чем связаны ограничения.

Россияне стали чаще использовать криптовалютные сервисы на фоне санкций, введенных против России из-за ее нападения на Украину. В России серьезно ограничены переводы через SWIFT, международные платежные системы покинули рынок.

В апреле 2022 года Binance запретила россиянам иметь криптоактивы общей стоимостью более 10 тысяч евро, но через год ограничение отменили.

В феврале в рамках очередного пакета санкций Евросоюза криптобижра запретила россиянам покупать и продавать доллары через сервис P2P. Ограничения не затрагивают россиян постоянно проживающих за рубежом.