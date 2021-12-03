Криштиану Роналду стал первым футболистом в истории, забившим 800 голов

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили заявил, что не принимает обвинений в коррупции и считает это оскорблением.

Выступая сегодня на судебном процессе по делу о растрате госсредств, Саакашвили заявил, что в период его президентства Грузия была признана самой эффективной страной в борьбе с коррупцией, пишет агентство «Новости-Грузия».

По словам Саакашвили, он «не просит благодарностей за то, что «принес свет из тьмы», за то, что на юридический факультет стало возможным поступить без взятки в 15 тысяч, за то, что студентов стали отправлять учиться за границу по президентской стипендии, за десятикратное повышение пенсий и зарплат, за удвоение рабочих мест или за строительство двухсот новых клиник».

«Однако я не приму несправедливости, не приму оскорбления. Я не приму использования слова «коррупция» в сочетании с моим именем. Потому что был единственный случай, когда Всемирный банк опубликовал книгу о преодолении коррупции, и президент Всемирного банка сказал мне, что все книги были о проблемах коррупции, а преодолеть коррупцию сумела только одна страна в мире, и это была Грузия», – заявил Саакашвили.

Экс-президент также прокомментировал неоднократно появлявшиеся в СМИ сообщения о том, что он делал дорогостоящие косметические процедуры в зарубежных клиниках.

«Что касается легендарного ботокса, то это абсолютная ложь. Пошлите в клиники те документы, о которых вы говорите, и вы получите от них подтверждение, была ли это косметическая процедура или же обычное лечение кожи, заболевания, которое у меня развилось после 2008 года на нервной почве, как говорят врачи. Ника Кипшидзе (личный врач Саакашвили – ред.) хорошо знает это.

Вы и по моим фотографиям после 2008 года можете заметить, какое у меня было опухшее лицо, что требовало регулярного подключения к какому-то аппарату и так далее. Я не знаю, что записала Службы госохраны, или вы сами, в эти пустые бланки, но отправьте их в те клиники, где проводились процедуры, и получите ответ», – заявил Саакашвили.

Экс-президент также отметил, что большая часть расходов приходилась и на первую леди – его жену Сандру Рулофс. Саакашвили подчеркнул, что средства первой леди выделялись на «подарки детям и другие расходы» и поинтересовался, «почему вы не судите Сандру?»

«Я бы с удовольствием сидел сегодня рядом с ней на скамье подсудимых, потому что четверть или пятая часть этих расходов приходится на неё. Но до того, как вы начнете предъявлять ей претензии, вспомните, что Сандра привезла в страну гранты в медицинской сфере на 100 миллионов долларов.

Благодаря Сандре грузинские женщины в четыре раза меньше, чем раньше, умирают от рака груди.

Все тюремные врачи скажут вам, как много всего было сделано благодаря ей в сфере здравоохранения в тюрьмах. Может быть, Сандра тоже коррупционер?

Мы вместе были на сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке и у нее обнаружилась онкологическая проблема, пришлось делать срочную операцию в госпитале в Нью-Йорке, которая обошлась довольно дорого. Почему эти траты не внесены в расходы?», – сказал Саакашвили.