Легкоатлетка Кристина Тимановская вылетела из Токио в Вену

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую сняли с Олимпиады и, как она утверждает, пытались против её воли вывезти из Токио после критики спортивных чиновников с её стороны, вылетела из Токио в Вену.

Ранее ожидалось, что она полетит прямым рейсом из столицы Японии в Варшаву - власти Польши ранее выдали ей гуманитарную визу, и в последние дни она находилась в посольстве этой страны в Токио. Однако, как сообщает Reuters, в последний момент из соображений безопасности она вылетела другим рейсом - в Вену, столицу Австрии. Представитель белорусской диаспоры, который поддерживает связь с Тимановской, сообщил агентству, что на изменении маршрута настояли польские дипломаты.

Журналистам удалось сфотографировать и снять на видео спортсменку у входа в аэропорот Токио, однако общаться с прессой она не стала.

1 августа стало известно о том, что спортивные чиновники Беларуси сняли Тимановскую с Олимпиады и потребовали от неё вернуться в страну. Однако, приехав в аэропорт Токио, она попросила о помощи полицию, заявив, что её хотят вывезти из страны насильно. Она заявила о намерении просить политическое убежище за рубежом. На родине она опасается преследования.

После того, как дело получило огласку, Тимановской удалось остаться в Токио. Польша выдала ей гуманитарную визу. По заявлению польского МИДа, спортсменка сможет получить поддержку и продолжить карьеру в Варшаве. Международный олимпийский комитет начал расследование ситуации вокруг Тимановской. Страны Запада, включая США, обвинили власти Беларуси в давлении на спортсменов и нарушении олимпийских принципов.

2 августа Тимановская должна была участвовать на Олимпиаде в забеге на 200 метров. До этого она раскритиковала тренеров за то, что её без каких бы то ни было обсуждений решили включить в эстафету 4 по 400 метров, на которой она не специализируется. Двух подруг Тимановской по команде отстранили от участия из-за недостаточного количества допинг-проб. Спортсменки обвинили руководство белорусской национальной сборной в ошибках, которые в итоге не позволили им выступить на их первой Олимпиаде.

Белорусская легкоатлетка Яна Максимова вместе со своей семьей решила не возвращаться в Беларусь после того, что случилось с бегуньей Кристиной Тимановской на Олимпиаде в Токио. Об этом она сообщила на своей странице в инстаграм.