Критик Кадырова не выходит на связь после неподтвержденного сообщения о его убийстве

Критик Рамзана Кадырова, чеченский оппозиционный блогер Тумсо Абдурахманов, в 2020 году переживший покушение, уже сутки не выходит на связь после неподтвержденного сообщения о его убийстве. Представители чеченской диаспоры в Европе также не знают, где находится его брат, правозащитник Мухаммад Абдурахманов. Об этом пишет портал Кавказ.Реалии.

Неподтвержденная информация об убийстве в Швеции Тумсо Абдурахманова появилась 1 декабря в одном из телеграм-каналов сторонников непризнанной Ичкерии. В публикации приводится переписка с сообщившей об этом пользовательницей инстаграма, из ее слов следует, что она является соседкой Абдурахманова.

После того, как это сообщение разошлось в телеграм-каналах, редакция Кавказ.Реалии в течение суток неоднократно пыталась связаться с Абдурахмановым и его братом, но безуспешно. Об их местонахождении также ничего неизвестно базирующейся в Европе чеченской правозащитной ассоциации «Вайфонд».

«Его брат [Мухаммад Абдурахманов] вчера был на судебных процессах. Сообщалось, что он якобы кому-то ответил, что все в порядке. Но это не похоже на правду, чтобы раньше нас информацию об этом он сообщил неизвестным людям», – заявил изданию «Кавказский узел» неназванный представитель «Вайфонда».

Редакция Кавказ.Реалии связалась с другими представителями чеченской диаспоры в Европе, но они не смогли дать ответ о местонахождении братьев Абдурахмановых.

Последняя на данный момент запись Тумсо Абдурахманова в его телеграм-канале была опубликована вечером 30 ноября. Под последним видео на его канале в ютубе пользователи оставляют комментарии с призывом выйти на связь.

«Обычно Тумсо предупреждает, когда стрим не состоится в телеграмме. Вчера он не предупредил», – написал один из комментаторов.

На официальных ресурсах правоохранительных органов Швеции информации о Тумсо Абдурахманове нет.