Ксения Собчак уехала из России, где её могли задержать

Российский журналист и медиаменеджер, бывшая кандидат на пост президента на выборах 2018 года Ксения Собчак, могла быть задержана следствием 26 октября, но сумела уехать из страны. Об этом сообщают ТАСС и "База" со ссылкой на анонимные источники.

Отъезд журналистки подтверждает со ссылкой на источник государственное агентство РИА "Новости". Утверждается, что телеведущая выехала в ночь на 26 октября в Литву через Минск. Сама она ничего на момент публикации новости не комментировала.

Утром в доме Собчак в элитном посёлке в Подмосковье начался обыск. Утверждалось, что он связан с уголовным делом против её коммерческого директора Кирилла Суханова, который был задержан накануне. В среду стало известно о задержании по тому же делу бывшего главного редактора журнала Tatler Ариана Романовского, известного участника московской светской жизни.

Газета "Коммерсантъ" утверждает со ссылкой на неназванные источники, что материалы в отношении Суханова могли быть переданы полиции из следственного управления СКР, которое расследует уголовное дело против журналистки Александры Баязитовой, владельца Telegram-каналов Ольги Архаровой и специалиста по пиару Инны Чуриловой, обвиняемых в вымогательстве у топ-менеджера военного Промсвязьбанка Александра Ушакова за непубликацию компрометирующих его данных.

"База" утверждает, что инициатором дела против Романовского выступил директор по особым поручениям госкорпорации "Ростех" Василий Бровко. Против него и его жены Тины Канделаки в июне были введены санкции США из-за войны в Украине. Заявление в полицию, настаивает издание, лично написал друг Владимира Путина и глава "Ростеха" Сергей Чемезов.

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