Кыргызстан отменил военные учения ОДКБ «Нерушимое братство-2022»

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не призывал НАТО наносить по России «превентивные удары», а говорил об ужесточении санкций против Москвы с целью не допустить применения ею ядерного оружия против Украины. Об этом он сказал в интервью Би-би-си.

По словам Зеленского, его высказывание, сделанное в четверг в ходе ответов на вопросы после выступления по видеосвязи на мероприятии в австралийском Институте Лоуи, было не вполне корректно переведено, и он не говорил о превентивном применении военной силы против России. «Россия использовала этот перевод по-своему, для своей пользы» - отметил президент Украины.

Зеленский в своем выступлении, говоря по-украински, употребил выражение «превентивные удары». При этом он говорил о них в контексте предложений ввести санкции, с которыми он выступал в феврале, до российского вторжения в Украину. Дословно цитата звучит так: «Что должно делать НАТО? Исключить возможность применения Россией ядерного оружия. Но что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот - ждать ядерных ударов России, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну, вот держи от нас!» Пересмотреть применение своего давления, порядок применения».

Это высказывание подвергли резкой критике представители России - от пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова до главы МИД Сергея Лаврова. Они утверждают, что Зеленский призвал к превентивному ядерному удару по России. По словам Пескова, слова украинского президента стали подтверждением правоты решения Владимира Путина начать так называемую спецоперацию, то есть вторжение в Украину.

Пресс-секретарь Зеленского уже накануне заявил, что президент Украины не имел в виду применение военной силы против России. Страны Запада ограничились комментарием о том, что выступают против использования ядерного оружия в любом контексте.

В интервью Би-би-си Зеленский вновь коснулся ядерных угроз со стороны России, отметив, что мировое сообщество должно оказать давление на Россию, чтобы она отказалась от планов использовать ядерное оружие против Украины, если они у Москвы есть. О ядерной угрозе он упомянул также в связи с ситуацией с Запорожской АЭС, на которой размещены российские войска. Он призвал ввести против России новые санкции, чтобы заставить ее вывести войска.

Президент России 5 октября подписал указ о передаче АЭС в российскую собственность. Она находится на территории, которую Москва объявила своей, заявив об аннексии Запорожской области.