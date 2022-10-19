Лауреатом премии Сахарова стал народ Украины

Возможный запрет ЕС российских паспортов, выданных в Абхазии, Южной Осетии и регионах Украины, аннексированных Россией, может сказаться на работе международных и неправительственных организаций в Абхазии – в частности, на проектах, которые финансирует Брюссель. Об этом заявил глава МИД самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба.

Ранее он не раз выступал с критикой международных организаций и НПО. Ардзинба считает, что они пытаются вовлечь жителей Абхазии в реализацию программы грузинского правительства, «конечной целью которой является установление в Абхазии грузинского флага».

В мае текущего года абхазский МИД закрыл проект международной организации «Движение против голода» под названием «Совершенствование местного управления с помощью инклюзивных подходов в области развития». В абхазском ведомстве заявили, что совместно с СГБ выявили факты, указывающие на несоответствие предоставленных данных о проекте с реализуемыми в его рамках мероприятиями. Абхазские власти были недовольны частью проекта, предусматривающей вовлечение представителей абхазской и грузинской молодежи в межкультурный диалог путем проведения совместных тренингов и семинаров в Молдове, Австрии, Армении.

В сентябре абхазский МИД объявил гражданку Франции Тифэн Лукас персоной нон грата «за сбор разведданных» близ базы РФ. Лукас руководила проектом Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) по поддержке автохтонных сортов винограда.

Кроме того, МИД взял на особый контроль «любое взаимодействие» с немецким Фондой Бергхофа. Жителей Абхазии попросили не вступать в диалог с сотрудниками фонда, не проводить никаких мероприятий и онлайн–дискуссий.