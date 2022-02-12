Лавров и Блинкен обсудили по телефону ситуацию вокруг Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и глава МИД России Сергей Лавров провели телефонные переговоры. Об этом сообщило российское внешнеполитическое ведомство. Звонок состоялся по и инициативе американской стороны.

Лавров в ходе переговоров отметил, что Вашингтон и его союзники ведут против Москвы «пропагандистскую кампанию», обвиняя Россию в агрессии по отношению к Украине. Кроме того, по словам главы МИД, США поощряет Киев к саботажу минских соглашений и поддерживает силовое решение «проблемы Донбасса».

Лавров также сказал, что Вашингтон и Брюссель проигнорировали ключевые требования безопасности, которые ранее выдвигала Россия.

Блинкен сказал своему собеседнику о необходимости дипломатического урегулирования конфликта, но для этого Москва должна пойти на деэскалацию обстановки и вернуться к добросовестному обсуждению необходимых вопросов. Госсекретарь подчеркнул, что продолжение агрессии в отношении Киева со стороны Кремля приведёт к решительному ответу со стороны США и союзников, говорится в сообщении Госдепартамента.

Незадолго до звонка Блинкен заявил, что США по-прежнему наблюдают эскалацию конфликта со стороны Кремня на границе России и Украины. Госсекретарь обратил внимание на прибытие в регион новых российских военных.