Лавров: России нет смысла сохранять присутствие в западных странах

Министр иностранных дел России Сергей Лавров во вторник выступил перед новыми сотрудниками МИД. В своей речи он заявил, что для России нет смысла сохранять прежнее дипломатическое присутствие в западных странах. Он считает, что условия, в которых работают на Западе российские дипломаты, «трудно назвать человеческими». Также он сообщил, что для российских дипломатов на Западе не осталось работы, поскольку Европа старается свести к минимуму сотрудничество с Россией.

Лавров также заявил, что внешнеполитическое внимание России должно переключиться на страны так называемого «третьего мира»: Азии, Африки, Латинской Америки. «Африка обладает колоссальным количеством природных ресурсов, еще совсем неразработанных. Подавляющее большинство стран Латинской Америки продолжает не просто поддерживать с нами отношения, а заинтересованы в их углублении», - подчеркнул он.

По словам Лаврова, наращивание новых связей «за счет переноса внимания с оголтелого и освирепевшего Запада» позволит наглядно показать, что Россия не находится во внешнеполитической изоляции.

Министр затронул тему военного вторжения России в Украине. Он сказал: «Происходящее сейчас подробно описал Президент России Путин в своих выступлениях, включая его речь на церемонии подписания договоров с четырьмя новыми субъектами Российской Федерации - это настоящий рецидив колониального мышления, стремление подчинить все и вся своей воле, доказать, что «я, гегемон (имею в виду наших американских коллег) буду жить по принципу: что хочу, то и ворочу». Лавров также рассказал о «госперевороте в Украине, проходившем под нацистскими лозунгами и знаменами СС», и обвинил США в подготовке этого переворота.

Сергей Лавров не уточнил, какие именно аспекты дипломатического присутствия России в западных странах он предлагает сократить, и затронет ли сокращение консульскую помощь гражданам России, проживающим за рубежом.