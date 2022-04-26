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Лавров заявил о реальном риске ядерной войны
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил в интервью на Первом канале, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны и нельзя недооценивать эту опасность.
При этом, по его словам, принципиальная позиция Москвы состоит в том, что ядерная война недопустима.
"Это наша принципиальная позиция. Мы из нее исходим. И мне очень не хотелось бы, чтобы сейчас, когда, как вы и сказали, ссылаясь на уважаемых политологов, когда действительно риски весьма и весьма существенны, очень не хотелось бы, чтобы эти риски искусственно раздувались, а желающих таких немало. Опасность серьезная, она реальная, ее нельзя недооценивать", – сказал Лавров.
Интервью было посвящено войне в Украине (российские власти называют её спецоперацией). Глава МИД России сказал, что страны Запада, поставляя Украине оружие, фактически ведут против России "прокси-войну".
Другие новости дня
Джо Байден назначил Бриджет Бринк новым послом США в Украине
В понедельник президента США Джо Байден заявил о назначении Бриджет Бринк послом Соединенных Штатов в Украине.
Бриджет Бринк - профессиональный дипломат. Сейчас она является послом США в Словакии, прежде работала в американских представительствах в Узбекистане, Грузии, занимала руководящие должности в Совете по национальной безопасности и в Госдепартаменте.
Пост посла Соединенных Штатов в Украине оставался вакантным почти три года. Администрация Байдена была объектом критики со стороны законодателей за промедление с назначением нового посла в Киеве особенно на фоне российского вторжения в Украину. Сообщение о назначении на эту должность Бриджет Брик было встречено одобрительными комментариями законодателей, экспертов и ее коллег по дипломатическому корпусу. "Отличной новостью в критический момент" назвал это решение глава демократического большинства в Сенате Чак Шумер. "Ее уважают, ее любят", - говорит в интервью агентству AP бывший посол США в Польше Дэниэл Фрид. В первые дни российского вторжения в Украину будучи послом США в Словакии Бриджет Бринк встретилась с беженцами из Украины на границе Словакии и Украины, поблагодарив правительство и граждан Словакии за прием и поддержку беженцев.
Она вступит в должность посла через некоторое время после утверждения ее кандидатуры Сенатом. Одновременно Госдепартамент объявил о том, что американские дипломаты, покинувшие Киев за две недели до российского нападения на Украину, начнут на этой неделе восстанавливать деятельность американских дипломатических представительств в Украине. Американские дипломаты, базирующиеся сейчас в Польше, будут первоначально совершать ежедневные поездки во Львов, находящийся поблизости от границы Польши. "Возрастающее американское присутствие свидетельствует о нашей поддержке Украины", - говорится в заявлении Госдепартамента, намеренного возобновить деятельность посольства в Киеве "как можно быстрее".
Еще одиннадцать военных Юга и Северного Кавказа погибли на войне в Украине
Стали известны новые данные о погибших в ходе вторжения в Украину военных Юга и Северного Кавказа. Речь идет об одиннадцати уроженцах Чечни, Ростовской области, Дагестана, Ставропольского края, Северной Осетии, Волгоградской области и Кабардино-Балкарии.
В Чечне журналисты рассказали о смерти в Украине жителя села Кади-Юрт Хусайна Умарова. Кроме того, по данным источников Кавказ.Реалии, недавно в республике простились также с жителями станицы Калиновская Хамзатом Чапановым и уроженцем станицы Ильиновская Алхастом Усмановым.
Замкомандира 2-го мотострелкового батальона 71-го гвардейского мотострелкового полка (в/ч 16544 Чеченской республики) Денис Головко погиб в Украине еще 29 марта, о смерти стало известно лишь спустя несколько недель. Военный родился в Прохладненском районе Кабардино-Балкарии, ему было 34 года.
В селе Бешпагир Ставропольского края на фасаде местной школы установили памятную табличку в честь 28-летнего сержанта Вадима Богданова, который погиб через два дня после начала войны в Украине. Известно, что он служил в 247-ом полку Десантной штурмовой бригады.
Администрация Гумбетовского района Дагестана подтвердила смерть военного Шамиля Гаджимурадова. Это уже третий погибший военный района, всего в республике их официальное число достигло 117 человек.
Также сообщается о смерти в Мариуполе жителя Северной Осетии, 35-летнего Руслана Бесаева. Он был серебряным призером турнира «Кубок Альфы» по служебному единоборству.
Еще двое погибших – из Ростовской области. Это Роман Пилявский из Неклиновского района и Артем Теплов из Новошахтинска. Обоим было по 23 года. Пилявский служил в 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской дивизии имени 70-летия Великого Октября, погиб 13 апреля. Теплов скончался 4 марта.
Издание «Комсомольская правда» также сообщает о похоронах 38-летнего сержанта Ярослава Атарщикова из Ольховского района Волгоградской области. Кроме того, 21 апреля в Украине погиб 39-летний разведчик-радиотелефонист взвода глубинной разведки Нурлан Татиев, житель поселка Золотари Волгоградской области.
Кавказ.Реалии на данный момент известны имена 366 военных из числа уроженцев или жителей Юга России и Северного Кавказа, чья гибель была официально подтверждена.
- В телеграм-канале оппозиционного блогера Хасана Халитова была опубликована видеозапись, где показаны двое военных из предположительно чеченского отряда, которе погибли под завалами. Блогер установил личность одного из погибших – по его данным, это бывший глава села Дуба-Юрт в Шалинском районе Чечни Аслан Успанов. Он был руководителем села в течение четырех месяцев – с января по май 2009 года, до этого полгода исполнял обязанности главы.
- По информации источника Кавказ.Реалии, на войне в Украине были убиты до 60 уроженцев Чечни. 1 марта глава Чечни Рамзан Кадыров признал гибель двоих, это Абдулбек Тарамов и Тимирлан Исаев. 7 апреля ИА «Чечня Сегодня» опубликовало заметку о вручении наград родственникам еще семерых погибших – это старший лейтенант Рахим Каимов, сержант Шахруди Автаев, ефрейтор Беслан Баталов, ефрейтор Нурды Висирханов, рядовой Асланбек Дудаев, рядовой Хезир Чупалаев и старший сержант полиции Адам Болчиханов.
- 25 апреля – 61-й день с начала военного вторжения России на территорию Украины. В Брянске, в ста километрах от границы с Украиной, произошел пожар на нефтебазе Транснефти. В день православной Пасхи города на востоке Украины вновь подвергались обстрелам. Власти Украины сообщают, что целями российских атак на востоке страны являются Славянск и Краматорск.
Илон Маск покупает Twitter за 44 млрд долларов
Миллиардер Илон Маск, обладатель самого большого в мире состояния, покупает компанию Twitter, которая владеет одноименной соцсетью. О достижении договоренности вечером в понедельник сообщили агентства. Ее подтвердили в самой корпорации Twitter.
Сумма сделки - около 44 миллиардов долларов. Совет директоров одобрил сделку единогласно. Ожидается, что она будет закрыта до конца 2022 года.
В своем заявлении о покупке Twitter Маск упомянул о важности свободы слова. В твиттере он написал, что надеется, что даже его злейшие критики не удалят свои аккаунты в соцсети.
4 апреля стало известно, что Маск купил 9,2% акций Twitter, таким образом став крупнейшим акционером соцсети. После этого акции соцсети взлетели на 9,2% .
Под Мариуполем найдено еще одно массовое захоронение
В пяти километрах от Мариуполя обнаружено еще одно предполагаемое место массового захоронения - предположительно, жителей города.
Журналисты проекта «Схемы» украинской службы Радио Свобода опубликовали спутниковые снимки, на которых видны траншеи, выкопанные под могилы. На снимках от 24 марта (тогда место съемки, Старокрымское кладбище на территории поселка Старый Крым, уже было под контролем российских войск) длина траншей составляет 60-70 метров. Спустя месяц их длина достигает уже 200 метров, и некоторые из траншей закопаны.
По утверждению мэра Мариуполя Вадима Бойченко, российские военные привлекают для работы по закапыванию тел местное население в обмен на продовольствие.
Ранее журналисты публиковали спутниковые снимки двух других братских могил под Мариуполем - в селе Виноградное и в поселке Мангуш. Сообщалось, что в них могут быть захоронены свыше тысячи человек.
Власти Мариуполя утверждают, что с начала российского военного вторжения на территорию Украины в городе погибли более 20 тысяч мирных жителей. Около 90% зданий в Мариуполе полностью разрушены.
Rheinmetall запросил разрешение на поставку Киеву 88 танков
Немецкий концерн Rheinmetall запросил у правительства ФРГ разрешение на поставку Киеву 88 танков Leopard 1A5.
Как пишет немецкая газета Die Welt, ссылаясь на документы, с которыми смогли ознакомиться журналисты, концерн может отправить первые 22 танка уже в течение нескольких недель, а остальные – до конца года. Но для этого ему необходимо получить разрешение правительства ФРГ – за которым представители Rheinmetall уже официально обратились в администрацию канцлера Олафа Шольца. По информации Reuters, Rheinmetall также официально запросил у правительства разрешения на поставку Украине 100 БМП Marder – хотя пресс-служба концерна пока отказалась комментировать эти сообщения.
Танки Leopard 1 разных модификаций находились на вооружении Бундесвера до 2010 года, потом им на смену пришли принципиально новые Leopard 2. Однако и Leopard 1 до сих пор находится на вооружении армий очень многих государств мира и постоянно модернизируется.
Также 25 апреля появились сообщения, что Варшава передала Киеву некоторое количество старых советских танков Т-72 – что косвенно подтвердил польский премьер Матеуш Моравецкий. Взамен Польша должна получить от Великобритании относительно новые танки Challenger 2.
Югоосетинский ЦИК назначил второй тур выборов на 8 мая
Второй тур президентских выборов в самопровозглашенной республике Южная Осетия назначен на 8 мая. Как сообщила «Рес» глава Центризбиркома Эмилия Гагиева, решение принято на основании мотивированного решения Верховного суда, который обязал ЦИК отменил пункты 3,4 и 5 постановления от 14 апреля.
«Получив мотивированное решение суда, дата определена на заседании комиссии в понедельник большинством голосов. ЦИК при назначении даты руководствовался решением суда, который ссылается на пункт 2 ст 10 Конституционного закона "Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Республики Южная Осетия", которая гласит, что голосование назначается исключительно на воскресенье и не допускается голосование на праздничный день, из чего мы и исходили. Мы исполнили решение суда незамедлительно и отменили пункты 3, 4 и 5 постановления ЦИК от 14 апреля №39/1, а также незамедлительно назначили дату повторного голосования на 8 мая», – сказала Гагиева.
Во втором туре примут участие нынешний югоосетинский лидер Анатолий Бибилов и лидер политической партии «Ныхас» Алан Гаглоев.
В здании Министерства госбезопасности Приднестровья произошли взрывы
В здании Министерства госбезопасности самопровозглашенной Приднестровской республики в Тирасполе произошло несколько взрывов. Об этом сообщается в телеграм-канале МВД республики.
По предварительным данным, по зданию стреляли из ручного противотанкового гранатомета, пострадавших нет.
«Выбиты окна на верхних этажах. Из помещений валит дым. Прилегающая территория оцеплена сотрудниками милиции. На месте - следственно-оперативная группа, саперы, пожарные, врачи скорой помощи и специалисты других экстренных служб», - говорится в сообщении ведомства.
Власти Молдовы не контролируют территорию непризнанной Приднестровской республики уже больше 30 лет. Здесь постоянно расположен военный контингент российских миротворцев. Больше 200 тысяч местных жителей имеют российское гражданство. 22 апреля представители Минобороны РФ заявили, что целью «следующей фазы спецоперации» в Украине станет захват всего юга Украины, чтобы получить выход к Приднестровью, где якобы «также отмечаются факты притеснения русскоязычного населения».
Россия высылает 40 немецких дипломатов
Послу ФРГ в России вручена нота об объявлении персонами нон грата 40 немецких дипломатов, говорится в сообщении МИД России.
Согласно заявлению ведомства, это «симметричный ответ» в связи с «откровенно недружественным решением Правительства ФРГ». 4 апреля Германия объявила персонами нон грата 40 российских дипломатов. В сообщении российского МИД говорится, что российская сторона считает неприемлемым заявление главы МИД Германии Анналены Бербок, «в котором этот шаг властей ФРГ мотивируется абсолютно ложным утверждением о том, что работа упомянутых сотрудников была нацелена на подрыв «свободы Германии» и «единства немецкого общества», а также инсинуациями в отношении происходящего на Украине».
Анналена Бербок, комментируя решение выслать российских дипломатов из Германии, заявила, что они «каждый день работали против свободы и против сплоченности общества». Бербок также подчеркнула, что фотографии погибших на улицах города Буча в пригороде Киева говорят о невероятной жестокости российского руководства по отношению к украинцам.
С начала российского вторжения в Украину 24 февраля почти все страны ЕС объявили персонами нон грата большое количество российских дипломатов и других сотрудников дипмиссий России.
Зураб Махарадзе больше не возглавляет грузинскую прокремлевскую партию
Зураб Махарадзе, который долгое время был лицом работающей в Грузии ультраправой, пророссийской группы Alt-Info, был снят с поста председателя ее политического крыла. Об этом свидетельствуют документы, находящиеся в открытом доступе.
Как пишет СОВА со ссылкой на OC Media, 11 апреля Общественный реестр Грузии одобрил назначение Георгия Кардава на должность председателя «Консервативного движения», политического ответвления Alt-Info. Как следует из документов, партия подала соответствующее прошение 28 марта.
Махарадзе был лицом насильственной экстремистской группы Alt-Info, владеющей сегодня лицензированным телеканалом, с самого начала ее существования, когда она, в 2019-м, еще будучи онлайн платформой, только начала привлекать к себе внимание.
Причины замены Махарадзе остаются неизвестными, произошли они после его внезапного исчезновения из поля зрения общественности.
13 марта Махарадзе опубликовал в интернете видео в котором сообщил, что из-за работы «в другом формате» месяц его не будет ни в Тбилиси, ни в эфире Alt-Info, где он регулярно выступал.
Один из основателей Alt-Info Константин Моргошия тогда опроверг слухи о том, что на фоне российского вторжения в Украину Махарадзе уехал в РФ, но от дальнейших разъяснений Моргошия отказался.
Во время вторжения в Украину погибло больше 30 старших офицеров
Российская армия потеряла как минимум 317 офицеров за два месяца войны с Украиной, треть погибших — это старший и высший командный состав, в звании от майора до генерал-майора. Об этом говорится в исследовании издания "Медиазона" о погибших российских военных.
Россия не раскрывает потери в войне с Украиной, в последний раз официальное сообщение об этом было ровно месяц назад. Тогда министерство обороны заявляло о гибели 1351 военнослужащего. Украинская сторона, не раскрывая свои потери, заявляет, что Россия потеряла убитыми более 20 тысяч человек.
"Медиазоне" удалось изучить сообщения о гибели более 1700 россиян в войне, появлявшихся в открытых источниках. Согласно исследованию, большие потери армия несла с первых дней войны. Большинство погибших — военнослужащие из небогатых регионов. Самые высокие потери в двух республиках: Дагестане и Бурятии.
Большинство погибших, о возрасте которых известно, в возрасте 21-23 лет. Значительные потери понесли силы ВДВ морской пехоты и спецназа, которые являются наиболее подготовленными военными в российской армии — таких среди известных погибших около трети.
Среди погибших российские сообщения подтвердили гибель 44 офицеров в звании от майора до подполковника. Кроме того, признана гибель двух генерал-майоров. Украинская сторона настаивает, что смогла убить 10 генералов. В условиях военного времени эти утверждения плохо поддаются проверке, однако стороны вооружённых конфликтов обычно склонны преувеличивать свои успехи и преуменьшать успехи противника.
Давид Арахамия просит США и ЕС ввести санкции против Иванишвили
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины, руководитель украинской делегации на переговорах с Россией Давид Арахамия просит США и ЕС ввести санкции против экс-премьера Грузии Бидзины Иванишвили и его активов на Западе. Об этом Арахамия пишет в своем Telegram-канале.
Украинский политик уверен, что «главный грузинский олигарх Бидзина Иванишвили тесно связан с российской политической верхушкой».
«Сегодня Иванишвили превратился в грузинского Януковича. Он и его люди ведут политику по Украине, которую не поддерживает грузинский народ. Они хотят рассорить грузин и украинцев на десятилетие вперед», – пишет Арахамия.
В подтверждение своих слов Арахамия поделился ссылкой на записи телефонных разговоров, предположительно, Бидзины Иванишвили с российским бизнесменом, экс-главой совета директоров АФК «Система» Владимиром Евтушенковым. Запись была размещена сегодня в Youtube, её подлинность не подтверждена.
В разговоре речь идёт о визите в Грузию, предположительно, бизнесмена Али Узденова – вице-президента АФК «Система». Евтушенков говорит, что «есть идея по поводу зерна». Он просит Иванишвили встретиться с Али, который передаст ему послание Евтушенкова. Согласно одному из телефонных разговоров, Али Узденов в Тбилиси, вероятно, встретился с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили.
Запись разговоров Иванишвили и Евтушенкова, по информации авторов утечки, была сделана 10 и 12 марта. При этом в апреле попавший под западные санкции Евтушенков покинул пост главы совета директоров АФК «Система». В 2021 году Евтушенков занял 41 место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов Forbes с состоянием 3,4 млрд долларов.
Отметим, что на прошлой неделе Давид Арахамия встретился в Киеве с лидерами грузинской оппозиции.
В Якутии активиста задержали за антивоенную акцию «Жених приехал»
В Якутске полиция задержала активиста Айхала Аммосова, который вышел с плакатом "Жених приехал" к бюро ритуальных услуг. Об этом он сообщил на своей странице в инстаграме.
Глава республиканского отделения "Яблока" Анатолий Ноговицын связал преследование с "антивоенной позицией". Что именно вменяют активисту, не уточняется.
Аммосов подписал свою фотографию у бюро ритуальных услуг: "Груз 200 едет". Ранее он возложил цветы и зажёг свечи у мемориальной плиты "Город-герой Киев" и написал на растяжке к 100-летию якутской АССР: "Якутия будет свободной".
- Фраза "Жених приехал" — это цитата из фильма Алексея Балабанова "Груз 200", которая относится к погибшему в Афганской войне советскому военнослужащему.
- 24 февраля российские войска вошли на территорию Украины по приказу президента России Владимира Путина. Целями военного вторжения он назвал "денацификацию" и "демилитаризацию" Украины, но не уточнил, что конкретно имеет в виду. Из-за войны США и страны Запада ввели в отношении Москвы жёсткие санкции, которые затронули не только политиков и чиновников, но и обычных граждан.
Министр обороны Грузии призвал Украину забыть об обидах
Мы делаем максимум, чтобы показать правительству Украины и украинскому обществу, что мы их поддерживаем, заявил министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе журналистам.
Президент Украины Владимир Зеленский на пресс-конференции 23 апреля заявил, что не понимает руководство Грузии, которое отказывается вводить экономические санкции против России. Он отметил, что украинцы и грузины — это по-настоящему братские народы, поэтому ему больно воспринимать такие действия со стороны грузинского правительства.
В свою очередь, Бурчуладзе отметил, что Грузия находится на первом месте по объему оказания Украине гуманитарной помощи. Министр обороны также считает ошибкой решение руководства Украины отозвать из Тбилиси своего посла, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Не менее важно, каким является отношение в грузинском обществе к украинцам, и украинцы это не скрывают. Предположительно, по-моему, нет альтернативной страны, где так относятся к украинским гражданам, как у нас. Отзыв посла, конечно же, был ошибкой. Чем быстрее мы забудем те обиды, которые есть, тем быстрее будут развиваться наши страны и наступит мир», – сказал Бурчуладзе.
Министр также отметил, что «формулировка, что Грузия не присоединяется к санкциям, неверна». Он подчеркнул, что «Грузия присоединилась ко всем критическим санкциям — ООН, Совета Европы и другим».
По мнению главы оборонного ведомства, «неразумно присоединяться к тем санкциям, которые не повлияют на агрессора, а будут лишь угнетать население Грузии».
Миссия ООН зафиксировала в Буче 50 преднамеренных убийств
Миссия ООН, работающая на территории Украины, зафиксировала 50 преднамеренных убийств мирных жителей в Буче. Такие действия приравниваются к военным преступлениям, говорится в отчёте миссии.
Преступления в Буче – не единственные такого рода, отметила представитель Управления ООН по правам человека Равина Шамдасани на брифинге в Женеве.
При этом у наблюдателей ООН есть доказанные свидетельства убийств – как мирных жителей, так и военнопленных, – совершаемых всеми сторонами конфликта.
Кроме того, по словам Шамдасани, ООН пока не владеет информацией об актах геноцида в ходе боевых действий.
Москва все обвинения в жестокости по отношению к мирным жителям отвергает. Российская армия заявляет, что атакует исключительно военные объекты.
- Российское вооружённое вторжение на территорию Украины началось 24 февраля по приказу президента Владимира Путина. По последним данным ООН, с начала войны погибли более двух тысяч человек, включая детей. Реальное число жертв может оказаться гораздо выше. Более пяти миллионов человек стали беженцами. Число вынужденных переселенцев внутри страны превышает семь миллионов.
Глава Рады: норму о стремлении в НАТО из Конституции не исключат
Глава Верховной рады Украины Руслан Стефанчук заявил, что из Конституции страны не будут исключаться положения о стремлении Украины вступить в ЕС и НАТО, даже если на переговорах с Россией и другими странами будут достигнуты договорённости о гарантиях безопасности для Украины после завершения войны.
По словам Стефанчука, гарантии должны обеспечить безопасность страны в настоящем, а запись в конституции – это видение будущего, которое по сути носит декларативный характер.
Ранее тот же Стефанчук допускал возможность изменения Конституции в случае достижения договорённостей о гарантиях и нейтральном статусе Украины. Украинская делегация на последних на данный момент очных переговорах с Россией в конце марта в Стамбуле передала соответствующий проект. С тех пор, однако, никакого прогресса на переговорах не наблюдается.
В большом интервью "Украинской правде" Стефанчук рассказал ряд подробностей о начале российского вторжения в Украину. По его словам, "до последнего никто не верил, что начнётся полномасштабная война", несмотря на предупреждения разведок и политиков западных стран. "Мы основывались и на данных нашей разведки, и на другой информации, что они не решатся на полномасштабную войну", – утверждает Стефанчук.
По словам главы Рады, утром 24 февраля, когда началось вторжение, руководство Украины договорилось, что останется в Киеве. "Если будет надо, возьмём в руки автоматы и будем защищать свою страну". При этом на случай ударов с целью уничтожения лидеров страны трое руководителей Верховной Рады договорились находиться в разных местах. При этом сам парламент, даже в условиях, когда российские войска стояли в предместьях Киева, несколько раз собирался на заседания.
В телах убитых под Киевом нашли флешетты — дротики для поражения людей
В телах десятков мирных жителей, погибших в Буче и Ирпене, городах в Киевской области, обнаружены флешетты — дротики, использующиеся в артиллерийских снарядах для поражения живой силы противника. Об этом сообщает британская газета Guardian со ссылкой на врачей и судмедэкспертов.
Такие поражающие элементы активно использовались в снарядах перед второй мировой войной, но потом потеряли широкое распространение.
Однако на вооружении советской армии были снаряды для гаубиц ЗШ1 и ЗШ2, начинённые маленькими дротиками, похожими на те, что обнаружены в телах в Буче. Такие выстрелы, по всей видимости, сохранялись в штатных боекомплектах гаубиц обеих сторон конфликта и после развала Союза.
Об использовании флешетт в Буче ранее, 18 апреля рассказало американское издание The Washington Post. Отмечалось, что боеприпасы использовались в дни, когда город активно обстреливался обеими сторонами. В командовании сухопутных войск Украины тогда заявили, что украинская армия не использует такие снаряды.
Ещё в 2015 году в использовании таких боеприпасов украинская сторона обвиняла пророссийских сепаратистов, получавших часть снаряжения из России, а те — украинскую армию. Такие снаряды не запрещены международными конвенциями, однако они запрещают использование неизбирательных боеприпасов в районах, где может пострадать мирное население.
- В начале апреля российские военные отошли из районов, прилегающих к Киеву. После их отхода стало известно о массовых жертвах среди мирного населения в освобождённых украинской армией населённых пунктах. Только по данным городских властей Бучи, на территории города были обнаружены тела более 400 человек.
- Власти Украины назвали произошедшее геноцидом, совершённым российскими войсками. Москва причастность к этому отрицает. Пророссийские комментаторы утверждают, что большая часть погибших — жертвы артиллерийских обстрелов. Миссия ООН зафиксировала 50 преднамеренных убийств мирных жителей в одной только Буче — это может расцениваться как военное преступление.
ФСБ: задержаны люди, по заданию СБУ планировавшие убить Соловьёва
Президент России Владимир Путин, выступая перед сотрудниками Генпрокуратуры, заявил, что ФСБ "пресекла деятельность террористической группы", которая планировала убийство известного российского тележурналиста.
Имени журналиста он не назвал. РИА Новости впоследствии со ссылкой на ФСБ сообщило, что речь идёт о Владимире Соловьёве - одним из наиболее известных телеведущих ВГТРК, отстаивающего прокремлёвские позиции. По сообщению ведомства, задержана группа "членов запрещенной в РФ неонацистской террористической организации", у которой изъяли "самодельное взрывное устройство, 8 самодельных «коктейлей Молотова», 6 пистолетов ПМ, обрез охотничьего ружья, гранату РГД-5, более 1 тыс патронов, наркотические средства, поддельные украинские паспорта". В Следственном комитете уточнили, что задержаны 6 человек, как утверждается, это граждане России. Задание убить Соловьёва якобы дала Служба безопасности Украины. Там российские утверждения пока не комментировали.
Соловьёв 23 апреля в своей программе говорил: "(президент Украины Владимир) Зеленский на меня пожаловался и попросил, чтобы со мной разобрались". В понедельник он заявил РИА Новости, что "благодарит сотрудников ФСБ за то, что горе не пришло в его дом сегодня".
По словам Путина, за подготовкой покушения стояли зарубежные спецслужбы. В этой связи он упомянул так называемую специальную военную операцию в Украине. Российский президент сказал, что страны Запада хотят расколоть российское общество, но оно "проявляет сплочённость, поддерживает вооружённые силы", так что страны Запада "на информационном поле терпят поражение". По словам Путина, они "одурачивают своих граждан, но терпят фиаско здесь, на территории России", из-за чего решили "перейти к террору".
Как заявил Путин, российским властям "пофамильно известны кураторы из ЦРУ", которые якобы стоят за операциями Украины против России и дают "такие советы, как убийство журналистов".
Президент России призвал сотрудников прокуратуры бороться с экстремизмом, в том числе с организацией несогласованных акций протеста и с распространением так называемых фейков. Он также заявил, что необходимо расследовать преступления, которые "неонацисты" якобы совершают в Украине.
- Каких-либо доказательств подготовки покушения на Соловьёва ни Путин, ни ФСБ пока не представили.
- Александр Лукашенко несколько месяцев назад, обвиняя своих политических противников в подготовке терактов в Беларуси, утверждал, что планировалось убийство телеведущего Григория Азарёнка: "Цель, цитирую, — обездвижить, захватить, бросить в багажник. Вывезти в лес в самое глухое место, отрезать язык. Взять ножницы, чтобы сам это сделал" - говорил тогда Лукашенко.
В пожаре на оборонном НИИ в Твери погибли 17 человек
В результате пожара в здании Центрального научно-исследовательского института войск Воздушно-космической обороны России в Твери погибли 17 человек. Об этом сообщается на сайте правительства области.
По информации властей региона, опознаны тела только пятерых погибших. Не менее 27 человек в результате пожара пострадали.
Пожар в научно-исследовательском институте начался 21 апреля. Площадь возгорания составила почти 2,5 тысячи квадратных метров. В тушении пожара участвовали более 240 человек. Было задействовано 60 единиц спецтехники и вертолет МИ-8. Потушить пожар удалось только на следующий день. Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.
Загоревшийся НИИ принимал участие в разработке "Искандеров", зенитных систем и систем невидимости для стратегических бомбардировщиков Ту-160.
WSJ рассказала о запрете Совета национальной безопасности США вводить санкции против Алины Кабаевой
Совет национальной безопасности США в последний момент остановил введение санкций против олимпийской чемпионки по художественной гимнастики Алины Кабаевой. Высшие американские чиновники опасались реакции со стороны президента России Владимира Путина и дальнейшего обострения отношений с Россией. Об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на анонимные источники.
Личную жизнь 39-летней Кабаевой часто связывают с президентом России. Из публикаций в СМИ можно сделать вывод, что спортсменка может быть матерью как минимум троих детей Путина, из этой же информации исходят и в Вашингтоне, пишет WSJ. Один из чиновников министерства финансов США, готовившего санкционные списки, сказал, что высшие американские чиновники опасаются, что Путин может "отреагировать агрессивно" на атаку на гимнастку.
Санкции США уже были введены против двух взрослых дочерей Путина от первого брака — Катерины Тихоновой и Марии Воронцовой, обе занимаются наукой и одновременно — государственным и окологосударственным финансированием крупных научных программ. Агентство Bloomberg отмечало, что ограничения против дочерей носят символический характер, так как неизвестно, есть ли у них активы за границей.
Кремль никогда не комментировал содержательно никаких сообщений о детях Путина, отказываясь признавать этот вопрос частью общественных интересов. Мать ещё одной предполагаемой дочери президента, 18-летней Елизаветы Кривоногих Светлана Кривоногих в санкционные списки также не попала.
Россия нанесла удары по железнодорожной инфраструктуре Украины
Российские военные утром 25 апреля нанесли ракетные удары по меньшей мере по 5 железнодорожным станциям в центре и на западе Украины. Об этом сообщает государственная железнодорожная компания Украины и главы администраций ряда областей.
По данным главы "Укрзализницы" Александра Камышина, есть пострадавшие, задержаны как минимум 16 пассажирских поездов. Повреждены тяговые подстанции, из-за чего пропал ток в контактной сети на участках Шепетовка – Казатин, Жмеринка – Казатин, Казатин – Фастов. Это стратегически важные участки железной дороги, связывающие Киев и центральные районы Украины с западной частью страны.
Об обстреле железнодорожных объектов сообщили главы администраций Ровенской, Винницкой, Львовской областей. Удары нанесены по станциям в Жмеринке, Казатине, а также Красном Львовской области.
Как отмечает "Украинская правда" , разрушая железнодорожную инфраструктуру, Россия, вероятно, пытается затруднить поставки военной техники от западных стран.
Сообщается также, что вечером 24 апреля были нанесены несколько ракетных ударов по нефтеперерабатывающему заводу в городе Кременчуг Полтавской области. 1 человек погиб. Минобороны России подтвердило факт этих ударов, заявив, что "высокоточным оружием большой дальности на северной окраине города Кременчуг уничтожены объекты по производству топлива нефтеперерабатывающего завода, а также хранилища с нефтепродуктами для обеспечения военной техники группировки украинских войск". Об ударах по железной дороге в сводке не говорится.
Госсекретарь и министр обороны США посетили Киев
Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр обороны Ллойд Остин в воскресенье посетили Киев и провели переговоры с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сообщения о визите подтвердили утром в понедельник как Зеленский, так и представители США, которые уже покинули Украину и прибыли в Варшаву.
Это первый визит американских представителей на столь высоком уровне после начала широкомасштабного российского вторжения в Украину. Накануне минуло 2 месяца с начала войны.
Визит не освещала пресса, американская сторона не сообщала о нём заранее, однако его анонсировал Зеленский на пресс-конференции в субботу.
Выступая в Варшаве, Блинкен сказал, что, по его оценке, Украина "добивается успеха" в войне против России, которая не достигает поставленных целей. По словам госсекретаря, независимая Украина "будет существовать гораздо дольше, чем Владимир Путин".
По словам Блинкена, главной целью визита было показать высокий уровень поддержки Соединёнными Штатами властей Украины и её народа. Остин назвал выдающимися действия украинских войск, отразивших наступление на Киев.
По итогам визита было объявлено о выделении США более 300 млн долларов на новый пакет военной помощи для Украины. Также обсуждалось возможное возвращение посольства США из Львова в Киев.
С начала войны США и их союзники ввели против России несколько пакетов санкций, а также снабжают Украину оружием, номенклатура которого постоянно расширяется.
МИД РФ: ООН, ЕС и ОБСЕ «взяли в заложники» Женевские дискуссии
Женевские дискуссии по вопросам безопасности и стабильности на Южном Кавказе, новый раунд которых должен был состояться в марте, поставлены на паузу по инициативе ООН, Евросоюза и ОБСЕ, заявил в интервью РИА Новости директор четвертого департамента стран СНГ МИД России Денис Гончар.
«Что касается Женевских дискуссий, то работа данного формата поставлена на паузу. Это – не наш выбор, инициатива в данном случае принадлежит «тройке» сопредседателей (ООН, ЕС и ОБСЕ), отложивших своим решением на неопределенное время планировавшийся на конец марта очередной, 56-й раунд», – сказал дипломат.
По его словам, эти участники дискуссий фактически «взяли в заложники» важнейший переговорный формат, благодаря которому в регионе «удавалось поддерживать приемлемый уровень безопасности и стабильности».
«Так что вся ответственность за срыв переговоров – полностью на них. Есть и логистические трудности, возникшие в связи с ограничительными мерами, введенными в отношении России Евросоюзом (а это – один из сопредседателей женевских дискуссий) и Швейцарией, принимающей на своей территории данный формат», – отметил Гончар.
Он подчеркнул, что «недружественные и политизированные шаги западных партнеров не помогают делу укрепления стабильности и безопасности на Южном Кавказе», могут «привести к возникновению неопределенности в этом регионе».
- 55-й раунд Женевских дискуссий прошел в декабре прошлого года, после которого стороны сообщили о проведении следующего раунда 29-30 марта 2022 года. Руководитель югоосетинской делегации Константин Кочиев в конце марта заявил, что встреча отложена на неопределенный срок.
В Словении партия премьер-министра проигрывает выборы в парламент
Словенская демократическая партия, возглавляемая действующим премьер-министром Янезом Яншей, проигрывает парламентские выборы. Об этом свидетельствуют предварительные результаты подсчёта голосов после закрытия участков на выборах в воскресенье, 24 апреля. Глава правительства в стране назначается депутатами.
После подсчёта 67,4 процентов голосов результаты таковы: за проевропейское "Движение "Свобода", возглавляемое бизнесменом Робертом Голобом, проголосовали чуть больше 34 процента граждан страны. На втором месте идет Словенская демократическая партия, которую возглавляет Янша, с 24%, на третьем - "Новая Словения - Христианские демократы" с 7 процентами, на четвертом - "Социальные демократы" с 6,6 процентами. Партия "Левых" балансирует на грани проходного барьера в четыре процента.
63-летнего Яншу обвиняют в авторитарном давлении на политику Словении, в попытках нарушения верховенства права, давлении на СМИ и правозащитников. Экзит-поллы после закрытия участков показали даже большее преимущество "Свободы" — согласно опросам, за неё проголосовали около 36 процентов избирателей, а за партию Янши — 22,5 процента.
- Голоб, как и Янша, поддерживает санкции против России и поддержку Украины со стороны ЕС. Однако он обвиняет действующего премьер-министра в том, что тот пытается использовать тему войны для укрепления своей власти.
В Брянске ночью загорелась нефтебаза «Транснефти»
В Брянске горит нефтебаза "Транснефть Брянск Дружба". Об этом сообщили в пресс-службе МЧС. По предварительным данным, пострадавших нет. Эвакуировать людей из-за пожара не будут. Причины пожара пока не установлены. Комментарий "Транснефть-Дружбы" пока получить не удалось.
МЧС cообщило о пожаре на нефтебазе в Фокинском районе Брянска ночью. Позже источники "Интерфакса" и РИА Новости сообщили о ещё одном пожаре, который произошел на нефтебазе в другой части города. Рано утром загорелся резервуар с дизельным топливом на территории нефтяного комплекса на Снежетьском Валу. Огонь охватил резервуар объемом 10 тысяч кубометров, рассказал собеседник "Интерфакса". Украинские СМИ утверждают, что горел военный объект, предположительно склад боеприпасов.
По ряду сообщений, пожарам предшествовали взрывы. Baza публикует видеозапись предположительно с камеры наблюдения, свидетельствующую в пользу этой версии.
Брянская область граничит с Украиной, где идут боевые действия. Город Брянск расположен более чем в 100 км от границы с Украиной, что практически исключает ракетный удар с украинской территории.
"Транснефть-Дружба" - дочернее общество "Транснефти". В ведении предприятия находится нефтепровод "Дружба", по которому осуществляются поставки нефти из России в Европу.
В Брянской области до 25 апреля действует высокий уровень террористической угрозы. 14 апреля губернатор Александр Богомаз утвеерждал, что в результате обстрела со стороны Украины пострадали восемь человек и около 100 домов. В начале апреля власти другого приграничного российского региона - Белгородской области - обвинили Украину в обстреле нефтебазы на территории Белгорода. В понедельник глава Курской области заявил, что были сбиты 2 ударных беспилотника.
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