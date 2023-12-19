ЛДПР выдвинула Леонида Слуцкого кандидатом в президенты РФ

Съезд ЛДПР выдвинул лидера партии Леонида Слуцкого кандидатом в президенты России. Его кандидатуру единогласно поддержали делегаты съезда, который прошёл в Москве.

Слуцкий таким образом может стать первым зарегистрированным кандидатом в президенты. Ему, как кандидату от имеющей фракцию в Госдуме партии, не нужно собирать подписи – в отличие, например, от Владимира Путина, который подал документы как самовыдвиженец.

Также своих кандидатов намерены выдвинуть КПРФ и «Новые люди», а «Единая Россия» и «Справедливая Россия за правду» заявили о поддержке Путина.

Слуцкий – глава комитета Госдумы по международным делам. Он активно поддерживает внешнюю политику Владимира Путина, в том числе войну против Украины. Слуцкий возглавил партию в прошлом году после смерти её основателя Владимира Жириновского.

На съезде ЛДПР в его поддержку выступил, в частности, ранее вступивший в партию Виктор Бут, осуждённый в США за торговлю оружием и вернувшийся в Россию по обмену. «Мы понимаем, что сейчас вся страна должна сплотиться, чтобы мы достигли победы, чтобы наши парни вернулись домой с победой и все, что делает партия, все, что делает Леонид Слуцкий, направлено именно на это», – заявил, в частности, Бут.

В феврале 2018 года несколько журналисток обвинили Леонида Слуцкого в сексуальных домогательствах. Сам он обвинения отверг и заявил об их заказном характере. На сторону Слуцкого встала комиссия по этике Госдумы. Ряд СМИ объявил о том, что будет бойкотировать деятельность Слуцкого (впоследствии большая часть независимых СМИ фактически потеряла возможность работать в Госдуме).

О деятельности Слуцкого неоднократно публиковались расследования, авторами которых были, в частности, соратники Алексея Навального, DW и Радио Свобода.