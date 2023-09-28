Легион «Свобода России» сообщил о бое в Белгородской области. О проникновении на территорию России в четверг днем написал телеграм-канал легиона – вооруженного подразделения, созданного, как утверждается, из россиян, воюющих на стороне Украины.

В оперативном штабе Белгородской области отвергли сообщения о переходе границы вооруженными людьми, но признали, что в районе сел Староселье и Теребрено на границе с Сумской областью Украины был бой на линии разграничения, в результате которого противник отступил.

Визуальных подтверждений боя или проникновения диверсантов со стороны Украины в Россию нет.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков опубликовал в телеграме фотографии последствий обстрела Теребрена. По словам чиновника, в результате обстрела повреждены семь частных домов и три административных здания.

Кроме того, Гладков сообщил об обстреле города Шебекино. Пострадавших нет. Часть снарядов легла на территорию одного из промышленных предприятий. Есть незначительные повреждения в нескольких производственных цехах, написал Гладков в телеграме. Часть жителей города и двух соседних сел остались без света из-за повреждения линии электропередач.