Лесной пожар в Геленджике расширился до 118 гектаров

Площадь лесного пожара в Геленджике Краснодарского края достигла 118 гектаров. Об этом сообщил глава города Алексей Богодистов.

По его словам, пожар тушат более 440 человек и 80 единиц техники, в том числе два вертолёта и два самолёта-амфибии. Также к работам привлекли волонтёров.

Пожар в Геленджике начался накануне вечером недалеко от «Сафари-парка», в котором животные – в том числе тигры, львы и медведи – живут, по утверждению владельцев парка, в «условиях, максимально приближенных к природным». По словам сотрудницы парка, огонь и дым до них не добрался.

Главное управление МЧС по Краснодарскому краю сообщало, что пламя распространилось к вершине горы, поэтому угрозы населённым пунктам нет.

По предварительной версии, пожар возник из-за действий местного жителя: он оголил провода при подготовке электрокабеля к продаже, из-за чего загорелась трава и огонь распространился на лесной массив. Подозреваемого задержали.