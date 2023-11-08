15-летний Адам Кадыров награждён очередным орденом

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о получении своим сыном Адамом высшей награды Кабардино-Балкарии - ордена «За заслуги перед Республикой».
Со слов Кадырова-старшего, награду вручил лично глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков за «значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия». При этом на официальном портале республики такой информации нет.
Ранее 15-летний Адам Кадыров был награждён вторым по значимости орденом Татарстана «Дуслык» и орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».
При этом награждение орденом «Дуслык» произошло после того, как депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев публично возмутился присвоением Кадырову-младшему звания Героя Чечни за избиение человека. Позже Хамаев извинился «за своё эмоциональное высказывание», которое, как он выразился, «может навредить взаимоотношениям между братскими народами».
Информация же о сегодняшнем награждении опубликована спустя неделею после того, как издание «Вёрстка» со ссылкой на свои источники сообщило об отказе нескольких российских регионов чествовать Адама Кадырова, несмотря на просьбы чеченского руководства. Среди этих регионов называлась и Кабардино-Балкария.
- В конце сентября глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал в своём телеграм-канале видео, на котором его сын Адам избивает находящегося в СИЗО по обвинению в сожжении Корана 19-летнего Никиту Журавеля. Кадыров-старший одобрил эти действия.
- Видео вызвало общественный резонанс, однако правоохранительные органы никак не отреагировали на ситуацию, даже не объяснив, почему постороннее лицо смогло попасть в СИЗО и избить арестованного. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и вовсе попросил не задавать ему вопросов, которые касаются инцидента. Поступок сына Кадырова осудили лишь два депутата Госдумы, Евгений Попов и Владислав Даванков. Они, однако, не призвали его наказать.
- 6 октября Рамзан Кадыров присвоил своему 15-летнему сыну высшую награду Чечни – звание Героя республики, а спустя ещё десять дней снова опубликовал в сети видео избиения Журавеля, назвав Адама Кадырова «героем всех мусульман». В то же время суд в Чечне продлил Никите Журавелю срок нахождения в СИЗО до 20 апреля 2024 года. На фотографиях с заседания на лице обвиняемого были видны следы побоев.