15-летний Адам Кадыров награждён очередным орденом

Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о получении своим сыном Адамом высшей награды Кабардино-Балкарии - ордена «За заслуги перед Республикой».

Со слов Кадырова-старшего, награду вручил лично глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков за «значительный вклад в укрепление межнационального и межконфессионального мира и согласия». При этом на официальном портале республики такой информации нет.

Ранее 15-летний Адам Кадыров был награждён вторым по значимости орденом Татарстана «Дуслык» и орденом «За заслуги перед Карачаево-Черкесской Республикой».

При этом награждение орденом «Дуслык» произошло после того, как депутат Госсовета Татарстана Азат Хамаев публично возмутился присвоением Кадырову-младшему звания Героя Чечни за избиение человека. Позже Хамаев извинился «за своё эмоциональное высказывание», которое, как он выразился, «может навредить взаимоотношениям между братскими народами».

Информация же о сегодняшнем награждении опубликована спустя неделею после того, как издание «Вёрстка» со ссылкой на свои источники сообщило об отказе нескольких российских регионов чествовать Адама Кадырова, несмотря на просьбы чеченского руководства. Среди этих регионов называлась и Кабардино-Балкария.