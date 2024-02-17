18-летний сын Рамзана Кадырова назначен в Чечне министром

Старший сын главы Чечни Рамзана Кадырова, 18-летний Ахмат Кадыров назначен на должность министра по делам молодежи республики, также ему вручили высшую награду региона – орден имени Кадырова, сообщает Кавказ.Реалии.

Отдельно о назначении не сообщалось, но председатель правительства республики Магомед Даудов указал новую должность в посте о награждении. Он добавил, что сын Кадырова на «высоком уровне решает любые поставленные задачи», не уточнив, в чем конкретно заключаются его заслуги.

До этого Ахмат Кадыров занимал пост первого заместителя министра спорта и молодежной политики, он получил эту должность вскоре после совершеннолетия.

В 2023 году Ахмат Кадыров стал помощником отца и председателем отделения провластного «Движения первых». Весной подростка принимал в Кремле президент России Владимир Путин – политологи расценили это как свадебный подарок сыну главы Чечни.

Всего государственные должности разного уровня в Чечне занимают около 100 родственников семьи Рамзана Кадырова – дети, сестры, зятья, племянники, братья различной степени родства. Редакция Кавказ.Реалии собрала самый полный список людей из клана Кадыровых, работающих в госструктурах республики.