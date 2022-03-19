LG Electronics приостанавливает поставки в Россию

На московском стадионе "Лужники" прошёл митинг-концерт, посвящённый восьмой годовщине аннексии Крыма и Севастополя - ведущие говорили об этом событии как о "возвращении в родную гавань". На митинге выступил президент России Владимир Путин, по неизвестным причинам телетрансляция прервалась в середине его речи.

Ведущие концерта постоянно вспоминали войну, которую ведёт Россия в Украине, не называя, однако, её войной. Они утверждали, что российские военные борются в Украине "с нацизмом". Выступил, в частности, отец полевого командира "ДНР" Владимира Жоги, он же "Воха", который погиб под Волновахой и получил звание Героя России.

Актёр Дмитрий Певцов заявил, что верит в то, что украинцы, белорусы и русские скоро будут составлять единый многонациональный народ. Актёр Владимир Машков прочитал стихотворение Фёдора Тютчева с критикой Запада. Олег Газманов спел песню "Офицеры" и песню со словами: "Украина и Крым, Беларусь и Молдова - это моя страна". Выступила также группа "Любэ" с военными песнями "Давай за" и "Комбат".

Выступили также мэр Москвы Сергей Собянин, главный редактор RT Маргарита Симоньян (она попросила "Россию-матушку" наказать тех, кто "бомбит Мариуполь" - при этом Мариуполь штурмуют российские войска и отряды сепаратистов "ДНР"), представитель МИД России Мария Захарова.

Затем началось выступление президента России Владимира Путина. В своём выступлении он сказал, что главным мотивом так называемой военной операции в Украине стал "геноцид", якобы осуществлявшийся Украиной против пророссийских жителей Донбасса. Путин также процитировал Библию и рассказал о героизме солдат. Трансляция выступления Путина в эфире "России-24" по неизвестным причинам прервалась ещё до её завершения. Вместо неё вновь включился Олег Газманов и выступления тех, кто выступал какое-то время назад.

Корреспондент "Коммерсанта" сообщил, что Путин завершил своё выступление на стадионе - уже не в эфире.

Примерно спустя 20 минут "Россия-24" начала показывать выступление Путина заново. На этот раз оно не прервалось - выяснилось, что после обрыва трансляции президент говорил лишь около 20 секунд. После речи Путина концерт завершился.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков пояснил, почему трансляция выступления Путина в "Лужниках" неожиданно оборвалась. По его словам, был технический сбой на сервере, передает РИА Новости.

На трибунах десятки тысяч людей с флагами РФ и символикой так называемой специальной военной операции - буквой Z, георгиевскими лентами. Ещё несколько десятков тысяч, не попавших на трибуны, стоят у стадиона. По данным МВД, собрались более 200 тысяч человек.

Сообщалось о том, что на концерт свозили сотрудников бюджетных предприятий. Некоторые из них начали покидать акцию до её окончания.