"На улице к тебе могут подойти и ударить". ЛГБТ в Грузии борются за свои права

17 мая – международный день борьбы с гомофобией. Эта проблема остается актуальной для Грузии: хотя страна ежегодно улучшает свои показатели в международных рейтингах защиты прав ЛГБТ, грузинские геи, лесбиянки и трансгендеры все равно сталкиваются с массой проблем.

Им все еще сложно устроиться на работу, им не делают операций по смене пола, да и общественная агрессия в их адрес до сих пор велика – от оскорблений до нападений на почве ненависти.



В 2017 году грузинская женщина-трансгендер Мадонна Кипароидзе решилась на отчаянный поступок: она попыталась совершить акт самосожжения у здания тбилисской мэрии. На этот отчаянный шаг Мадонна решились потому, что лишилась заработка и ей грозило выселение из съемной квартиры.

"Грузинское государство обо мне не заботится, и потому я решила сжечь себя", – объяснила свой поступок Кипароидзе, когда ее схватили полицейские.

Еще одна женщина-трансгендер по имени Мария рассказывает, что она не может поменять документы, удостоверяющие ее личность. В них указан мужской пол, несмотря на то, что Мария давно ощущает себя женщиной и ведет себя как женщина. Согласно грузинским законам, изменить гендерную принадлежность в документах можно только при наличии свидетельства о проведенной операции по смене пола. Но такие операции в Грузии не делают, а позволить их сделать за границей могут далеко не все. Да и просто не все готовы ложиться под нож.

"Самое сложное для женщины-трансгендера в Грузии – это самореализация, свобода передвижения, свобода на самовыражение, – говорит еще одна женщина-трансгендер. – Общественная агрессия в адрес трансгендерных женщин очень велика. Конечно же, в целом речь идет об агрессии ко всему ЛГБТ-сообществу, но в отношении трансгендерных женщин она выражена особенно сильно, поскольку мы более заметны в обществе, массе. Например, на улице к тебе безо всякой причины могут подойти и ударить или обозвать плохим словом".

Представители ЛГБТ-сообщества говорят, что из-за неоднозначного и зачастую агрессивного отношения окружающих вынуждены вести полузакрытый образ жизни. Но и это порой не помогает: в последние пять лет в Грузии были убиты три трансгендерных женщины.

"Трансгендеры и ЛГБТ вообще – одна из самых незащищенных и уязвимых групп в Грузии. Правовое признание их гендерной принадлежности значительно бы улучшило жизнь этих людей, потому важно работать в этом направлении, – подчеркивает правозащитник, активист движения "Тбилиси-прайд" Георгий Табагари. – Есть над чем поработать с точки зрения реформы образования для того, чтобы повысить уровень общественного сознания, чтобы наши сограждане стали чуть более терпимыми по отношению к отличающимся от них людям".

По оценкам правозащитников, гомофобные настроения в традиционном грузинском обществе все еще довольно сильны. Во многом подобные настроения открыто поддерживаются грузинской православной церковью, которая объявила День борьбы с гомофобией "Днем защиты святости семьи". Церковь – один из самых авторитетных и влиятельных институтов в Грузии, поэтому гомофобные заявления и даже угрозы, звучащие из уст священнослужителей, грузинские власти зачастую игнорируют.

Тем не менее правозащитники считают, что ситуация в сфере защиты прав ЛГБТ в стране постепенно улучшается.

"Однозначно изменения в лучшую сторону есть. В том числе в плане работы так называемых безопасных для ЛГБТ пространств, которых стало больше: баров, кафе, клубов, где люди могут чувствовать себя безопасно, – говорит Георгий Табагари. – Также есть изменения с точки зрения защиты прав: функционирует Антидискриминационный закон, была создана отдельная структура в правительстве – Департамент по защите прав человека при МВД, который занимается квалификацией конкретных дел. Да, есть ряд изменений, но этого все же недостаточно для того, чтобы изменились общественные настроения в стране".

В 2020 году Грузия в ежегодном рейтинге международной организации "Радужная Европа" заняла 30-ю строчку, опередив не только все постсоветские страны, кроме Эстонии, но и такие европейские государства, как Италия, Чехия, Словакия и Польша. Но тем не менее ЛГБТ-активисты все же пока не могут свободно собираться на улицах грузинских городов и проводить публичные мероприятия. Все их акции немногочисленны и проходят либо скрыто, либо в плотном окружении полицейского кордона.

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