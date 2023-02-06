Сервис Radarbox зафиксировал личный самолет Кадырова на Мальдивах  

Авиалайнер Airbus ACJ319 с бортовым номером RA-73417, который принадлежит главе Чечни Рамзану Кадырову, был зафиксирован радарами на Мальдивах. Самолет провел там минимум три дня.

Как следует из данных сайта Radarbox, который отслеживает авиарейсы по всему миру, 1 февраля частный борт вылетел из Грозного и приземлился в Москве. На следующий день он приземлился в столице Мальтийской республики Мале. Спустя еще трое суток самолет Кадырова был замечен уже в районе Махачкалы.

Находился ли при этом на борту сам глава Чечни - неизвестно. Однако как отмечают СМИ, в течение того времени, что самолет Кадырова был на Мальдивах, политик не появлялся в публичном поле.

Ранее Кадыров неоднократно выступал с критикой граждан России, которые во время войны покидают пределы страны. При этом, как отмечает издание Кавказ.Реалии, в данный момент за границей, в Таиланде, находится и 16-летний сын главы Чечни Эли Кадыров.