Лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил военный завод

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын вместе с дочерью посетил завод по производству мобильных ракетных пусковых установок. Фотографии визита публикует Центральное телеграфное агентство КНДР.

Агентство отмечает, что Ким детально ознакомился с ходом производства и осмотрел крупные пусковые машины. О том, в какой провинции находится завод, не уточняется.

Южнокорейское агентство «Рёнхап» обращает внимание, что Ким и его дочь Ким Чжу Э выбрали парные образы. Оба одеты в куртки с меховыми воротниками и черные брюки.

Дочь северокорейского лидера в последнее время все чаще сопровождает Ким Чен Ына на публичных мероприятиях. По данным разведки Южной Кореи, именно она, скорее всего, станет его преемницей.

Ким Чжу Э впервые появилась на публике вместе с отцом в ноябре 2022 года на испытаниях новой межконтинентальной баллистической ракеты «Хвасон-17».