Лидер военнного переворота в Габоне принёс президентскую присягу

Лидер военного переворота в Габоне, генерал Брис Олиги Нгема, в понедельник объявил себя официальным главой государства. Он принёс президентскую присягу в столице страны Либревилле. Присягу принимал Конституционный суд Габона.

Нгема заявил, что его должность будет сохраняться на переходный период, пока в стране не станет возможным сформировать гражданское правительство путём выборов. Даты новых выборов он не назвал.

В своей речи Нгема подчеркнул, что намерен изменить действующую конституцию Габона путём референдума, принять новые уголовный и избирательный кодексы, дать преференции местным банкам и компаниям, чтобы способствовать экономическому развитию страны. Также он пообещал освободить политических заключённых и создать условия для возвращения в Габон политических эмигрантов.

Группа высокопоставленных военных в Габоне начала мятеж после того, как стало известно, что действующий президент Али Бонго Ондимба переизбран на третий срок. 30 августа они сообщили о захвате власти. Военные заявили, что результаты выборов были отменены, а президент находится под домашним арестом.