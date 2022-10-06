В Праге обсуждают «новый порядок без России». Среди участников саммита – Грузия

Лидеры 44 стран Европы и соседних регионов собрались на саммит в столице Чехии Праге – на фоне войны в Украине и резкого ухудшения отношений между странами ЕС и Россией.

Речь идёт о первой встрече новой неформальной организации - Европейского политического сообщества (European Political Community). В ней участвуют представители всех 27 стран ЕС, а также государств-кандидатов на вступление в блок, а также тех стран, которые связаны с ЕС экономическими соглашениями и разделяет общеевропейские ценности. Приглашения получили лидеры Украины, Грузии, Армении, Азербайджана, Молдовы, а также Великобритании, Турции, Сербии и ряда других не входящих в Евросоюз стран. Беларуси и России среди приглашённых нет.

В Тбилиси подтвердили участие в саммите премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили.

Идея создать новый формат принадлежит президенту Франции Эммануэлю Макрону, он выступил с ней в мае. Впоследствии она была одобрена саммитом ЕС. В Евросоюзе подчёркивают, что речь идёт не об альтернативе вступлению в ЕС для стран-кандидатов, а о новом формате сотрудничества.

"Учитывая драматические последствия российской войны, затронувшие европейские страны на многих фронтах, мы согласились создать Европейское политическое сообщество с целью объединения стран европейского континента и обеспечения платформы для политической координации", — отметил в своем приглашении лидерам стран председатель Евросовета Шарль Мишель. По его словам, на саммите могут обсуждаться безопасность, экономика, энергетика, миграция.

Глава внешнеполитического ведомства ЕС Жозеп Боррель перед началом встречи в Праге заявил, что её участники будут обсуждать создание "нового порядка без России", а сам факт встречи является чётким сигналом об изоляции Москвы в связи с её агрессией против Украины. Ранее Боррель опубликовал статью, в которой развил свою мысль о построении единого европейского пространства без участия путинской России.

Он отметил, что в недавнем выступлении Владимира Путина об аннексии украинских территорий речь шла не просто о территориальных спорах с Украиной или стремлении её покорить, но о борьбе с "коллективным Западом", который Путин обвинил во всех грехах - от бомбардировок Дрездена до операций по смене пола и сатанизма.

"По мнению Борреля, речь Путина свидетельствует о том, что он закрыл дверь для диалога и дипломатии и всё больше втягивает свою страну на путь войны и изоляции. Боррель отметил, что Путин отрицает наследие покойного Михаила Горбачёва, который предлагал идею "общеевропейского дома".

"В обозримом будущем, вероятно, пока Путин остаётся у власти, невозможно разработать новую структуру безопасности или "мирную архитектуру" в Европе, чеастью которой была бы путинская Россия" - отмечает Боррель. Пол его словам, Россия остаётся географическим союзом и участником международной системы отношений, однако в данный момент необходимо построить Европейское политическое сообщество без её участия. Как отмечает Боррель, речь идёт о структуре, рамки которой шире, чем ЕС и НАТО.

7 октября в Праге пройдёт неформальный саммит ЕС, на котором, как ожидается, будет одобрен восьмой пакет санкций в отношении России.