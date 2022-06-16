Лидеры Франции, Германии и Италии прибыли в Киев

Лидеры Германии, Италии и Франции приехали в Украину - впервые с начала российского вторжения в феврале.

Эммануэль Макрон, Олаф Шольц и Марио Драги прибыли в Киев утром в четверг. Они ехали на поезде - небо над Украиной закрыто из-за войны. Ранним утром в четверг были опубликованы фотографии канцлера Германии, президента Франции и премьера Италии в вагоне. Затем появилось и видео прибытия лидеров в столицу Украины.

О визите официально не сообщалось заранее, однако о его возможности писали СМИ. Дата визита, по всей видимости, приурочена к завтрашнему заседанию Еврокомиссии, на котором будет обсуждаться вопрос предоставления Украине статуса кандидата в члены ЕС.

Макрон по прибытии в Киев сказал, что главная цель визита - показать европейскую солидарность с Украиной.

При этом представители украинских властей, включая президента Владимира Зеленского, в последнее время критиковали подход Франции и Германии к отношениям с Украиной и Россией и стремление к компромиссам, а также задержки с поставкой вооружений. Макрон накануне, выступая в Румынии, вновь сказал, что Украине "в какой-то момент" нужно будет вести переговоры с Россией.

Еврокомиссия, как ожидается, рекомендует предоставление Украине статуса кандидата в члены ЕС, однако окончательное решение должны принять лидеры стран союза на саммите в конце следующей недели. Пока единства во мнениях нет.