Лидеры G7 предостерегли Россию от использования ядерного оружия

Лидеры «Группы семи», объединяющей индустриально развитые страны мира, предостерегли Москву от использования биологического, химического и ядерного оружия в ходе начатой Россией войны против Украины.

Об этом говорится в заявлении «семерки» по итогам прошедшего в четверг саммита в Брюсселе.

«Мы предупреждаем относительно любой угрозы использования химического, биологического и ядерного оружия или связанных с ним материалов», - подчеркивается в совестном заявлении, которой распространила ФРГ, возглавляющая сейчас G7.

В документе также говорится о готовности стран принимать беженцев из Украины.

Отдельно упомянут призыв лидеров G7 к странам-производителям нефти и газа «действовать ответственно» и наращивать поставки на международный рынок. Одновременно отмечается, что ключевую роль в этом должна играть ОПЕК.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил о готовности «Группы семи» к дальнейшему ужесточению санкции против России при необходимости. Схожее заявление сделала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

«Мы, партнеры G7, решительно настроены и дальше вводить санкции против России и гарантировать, что они строго соблюдаются. Чтобы поставить заслон ресурсам, которые Путин использует для ведения своей войны, мы не допустим никаких обходных путей. И мы готовы принимать больше мер, если будет необходимо», - говорится в заявлении фон дер Ляйен в твиттере.

В «Группу семи» входят США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Япония и Италия. «Семерка» проводит обсуждения при участии руководства Европейского Союза.