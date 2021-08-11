Лионель Месси подписал контракт с «Пари Сен-Жермен»

Аргентинский нападающий Лионель Месси подписал контракт с французским клубом "Пари Сен-Жермен". Он рассчитан на два года с возможностью продления еще на один сезон. Об этом сообщается на сайте ПСЖ.

После подписания контракта Месси заявил, что с нетерпением ждёт выхода на поле стадиона "Парк де Пренс" в Париже. По словам одного из лучших нападающих в истории мирового футбола, ПСЖ полностью соответствует его футбольным амбициям. "Я знаю, какой здесь талантливый коллектив и тренерский штаб. Я полон решимости помочь создать что-то особенное для клуба и болельщиков",— сказал Месси.

По информации СМИ, зарплата футболиста составит 35 миллионов евро за сезон.

Таким образом, завершится главный трансфер нынешнего спортивного сезона, сообщает "Международное французское радио".

Во вторник сотни французских футбольных болельщиков встретили Лионеля Месси в парижском аэропорту Ле Бурже Футболист прилетел из Барселоны на частном самолете вместе с женой и тремя детьми. Месси вышел на балкон здания Ле Бурже в белой футболке с надписью "Здесь – Париж", слоганом футбольного клуба "Пари-Сен-Жермен".

В июле у Месси закончился контракт с испанским футбольным клубом "Барселона", в котором он провёл 21 год - фактически всю свою профессиональную карьеру. Руководство клуба объявило, что несмотря на обоюдное желание подписать новый договор, "это невозможно из-за финансовых и организационных препятствий", связанных с нормами испанской футбольной лиги. Зарплата Месси составляла более 75 миллионов евро в год. Футболист был готов сократить жалованье вдвое, но даже этого оказалось недостаточно.