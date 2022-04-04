Литва и Латвия высылают российских послов

Правительство Литвы в понедельник - в связи с российским вторжением в Украину - приняло решение понизить уровень дипломатических отношений между Литвой и Россией. Российскому послу предписано покинуть страну. Об этом заявил министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис.

Также решено закрыть российское консульство в Клайпеде.

Литовский посол также покинет Москву. По словам Ландсбергиса, в ближайшее время он прибудет в Вильнюс.

Об ответных российских мерах пока не объявлено. О разрыве дипотношений речи в данный момент не идёт - в отсутствие послов, как правило, страну представляет временный поверенный в её делах.

Глава МИД Литвы также сказал, что вскоре посол страны вернётся в Киев. Недавно российские войска отступили от столицы Украины.

Литва одна из тех стран, которые наиболее резко критикуют Россию за войну в Украине и призывают к наиболее жёстким санкциям против Москвы. Она стала первой страной ЕС, понизившей уровень дипотношений с Россией.

Вскоре после сообщения о решении Литвы Латвия сообщила о том, что также вышлет российского посла и отзовёт своего посла из Москвы.