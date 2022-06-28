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Литва подверглась массированной кибератаке из России
В понедельник литовские государственные учреждения и частные структуры пострадали от кибератаки, сообщается в заявлении Национального центра кибербезопасности Литвы.
В частности, не работали сайты Государственной налоговой инспекции, Департамента миграции, а также транспортных компаний и нескольких СМИ.
По словам директора Национального центра кибербезопасности Йонаса Скардинскаса, атаки производились из России. Ответственность уже взяла на себя прокремлевская группировка Killnet. В своем телеграм-канале они опубликовали видео, в котором потребовали от Литвы "разблокировать Калининград", иначе, заявили хакеры, атаки будут продолжаться.
Йонас Скардинскас считает, что, вероятно, в ближайшие дни атаки могут быть совершены на сайты транспортного, энергетического и финансового сектора страны.
- "Блокадой Калининграда" хакеры в своём заявлении называют отказ Литвы пропускать через свою территорию российские грузовые поезда, доставляющие в Калининградскую область санкционные грузы. В их числе уголь, металл, цемент, древесина и высокотехнологичные изделия. Представитель литовского железнодорожного концерна LTG Мантас Дубаускас заявил, что его компания реализует санкции ЕС против России и Беларуси, которые должны были полностью вступить в силу к середине июня. Москва резко выступила против решения Литвы, напомнив, что речь идет не об импорте, а о транзите грузов из одной российской территории в другую, и обещала принять жесткие меры.
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Президент Грузии осудила ракетный удар по торговому центру в Кременчуге
Президент Грузии Саломе Зурабишвили осудила ракетный удар по торговому центру в украинском городе Кременчуге, в результате которого погибли как минимум 18 человек, ранены 59.
«Я выражаю нашу полную солидарность с Украиной перед лицом еще одного жестокого нападения. Еще раз повторю: свобода и независимость всегда побеждают!», – написала Зурабишвили в своем Twitter-аккаунте.
По информации украинских властей, российская ракета попала в торговый центр «Амстор», который в результате возникшего пожара полностью сгорел.
Командование ВВС ВСУ утверждает, что российская армия использовала ракеты Х-22, которые несли стратегические бомбардировщики Ту 22М3. Они вылетели с аэродрома Шайковка в Калужской области, а сами пуски были произведены в небе над Курской областью.
Россия удар по ТЦ в Кременчуге пока не комментировала.
В Москве во время прогулки задержан Илья Яшин
В Москве полиция задержала оппозиционного политика Илью Яшина, сообщила журналистка Ирина Баблоян, которая гуляла с ним по парку. По её словам, полицейские увели Яшина в машину, не объяснив причину задержания.
"ОВД-Инфо" со ссылкой на друга политика сообщило, что Яшина доставили в ОВД "Лужники".
В отдел полиции прибыл адвокат Ильи Яшина Вадим Прохоров. Однако его не пропустили к задержанному, несмотря на удостоверение и ордер, написал он в Фейсбуке.
Прохоров отметил, что заседание суда по делу оппозиционера, по-видимому, состоится 28 июня.
Оппозиционеру вменяют административную статью о неповиновении распоряжению полиции , по которой ему грозит до 15 суток ареста. "Будто он оскорблял и ругался при задержании! Что было НЕ ТАК", - написала Баблоян.
Илья Яшин — один из немногих оппозиционных политиков, оставшихся в России и открыто выступающих против войны с Украиной.
Ранее Яшина штрафовали, признавая виновным в "дискредитации российской армии". Всего на него было заведено четыре подобных административных дела.
Джонсон призвал российских учёных переезжать в Великобританию
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выступил с открытым приглашением российским ученым, недовольным политикой Путина и ситуацией в стране, переезжать в Соединенное Королевство. Об этом пишет The Guardian.
"Российские ученые и исследователи, которые с тревогой смотрят на путинское насилие и которые больше не чувствуют себя в России в безопасности: вы можете смело подавать заявку на переезд в Великобританию и работать в стране, которая ценит открытость, свободу и стремление к знаниям", - сказал Джонсон на полях саммита "Группы семи" (G7) в Баварии
По словам Джонсона, он выдвинул эту инициативу в рамках расширения системы партнерства университетов Украины и Великобритании. В рамках программы "Исследователи в зоне риска", бюджет которой сейчас увеличен почти на 10 миллионов фунтов стерлингов, в Великобританию приедут около 130 украинских ученых. Подобную поддержку британские власти предлагают теперь и их российским коллегам, пишет The Guardian.
В марте, вскоре после российского военного вторжения в Украину, британские власти сообщили, что выделят 3 миллиона фунтов стерлингов на поддержку украинских ученых. Одновременно Лондон объявил о прекращении финансирования исследовательских программ, которые проводятся с российскими государственными университетами и организациями.
В конце апреля президент США Джо Байден предложил конгрессу упростить выдачу американских виз российским ученым, чтобы "ускорить уже начавшуюся утечку мозгов" и "лишить президента Владимира Путина талантливых россиян",писала The New York Times. По данным газеты, предложение касается граждан России, имеющих степень магистра или доктора наук в таких сферах, как искусственный интеллект, ядерная инженерия или квантовая физика.
В середине мая президент Российской академии наук Александр Сергеев заявил, что Соединенные Штаты переманивают лучших российских ученых. Он призвал создать в стране условия, чтобы специалистам "было бы комфортнее работать" . Глава РАН также выступил против разрыва научных связей с учеными из стран, которые власти России считают недружественными, отметив, что восстановить контакты будет сложно.
Число жертв в результате ракетного удара по ТЦ в Кременчуге растет
Как минимум 18 человек погибли и ещё 59 ранены, 36 пропали без вести в результате ракетного удара днём 27 июня по городу Кременчуг в Полтавской области, сообщил глава местной областной военной администрации Дмитрий Лунин.
Атаку, согласно утверждениям украинских властей, совершили российские военные. Ракета попала в торговый центр "Амстор", который в результате возникшего пожара полностью сгорел.
Мэр Кременчуга Виталий Малецкий написал, что удар пришёлся "в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям".
«Никакой опасности для русской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов», – прокомментировал Владимир Зеленский.
Командование ВВС ВСУ утверждает, что российская армия использовала ракеты Х-22, которые несли стратегические бомбардировщики Ту 22М3. Они вылетели с аэродрома Шайковка в Калужской области, а сами пуски были произведены в небе над Курской областью.
Очевидцы рассказали Русской службе BBC News, что у ТЦ обвалилась крыша, а пожар усилил ветер. Внутри до сих пор может оставаться много людей – в основном работников ТЦ, так как большинство покупателей услышали сирену за 15 минут до обстрела и успели покинуть здание. В «Амсторе» находился продуктовый супермаркет, магазины с одеждой, обувью, игрушками и ювелирными изделиями.
В тушении пожара, по данным украинской стороны, участвовали 115 пожарных и 20 машин ГСЧС.
Журналист Bild Пауль Ронцхаймер опубликовал видео разбора завалов, продолжавшихся всю ночь.
Служба безопасности Украины приступила к расследованию ракетных обстрелов гражданских объектов в Кременчуге, пообещав установить и привлечь к ответственности виновных по статье о нарушении законов и обычаев войны.
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов сообщил, что в понедельник по Кременчугу ударили две ракеты. Одна из них, по его словам, попала в торговый центр, другая – в городской стадион.
Лидеры "Группы семи" )осудили ракетный обстрел торгового центра в украинском Кременчуге. "Беспорядочные атаки гражданских целей являются военным преступлением. Президент России Владимир Путин и другие ответственные за это ужасающее преступление должны быть привлечены к ответственности", - говорится в заявлении G7.
"Атака России на гражданских лиц в торговом центре ужасает. Мы солидарны с украинским народом", - написал в твиттере в ночь на вторник президент США Джо Байден.
Президент Франции Эммануэль Макрон назвал обстрел торгового центра "полным ужасом" и подлостью и заявил, что разделяет боль семей жертв.
Британский премьер Борис Джонсон заявил, что ракетный удар России по переполненному торговому центру в городе Кременчуг в Полтавской области Украины демонстрирует глубину жестокости и варварства российского лидера Владимира Путина.
"Путин должен понять, что его поведение не даст ничего иного, кроме укрепления решимости Великобритании и любой другой страны G7 поддерживать Украину столько, сколько потребуется", – сказал Джонсон.
Россия удар по ТЦ в Кременчуге пока не комментировала. Оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий невозможно.
НАТО объявило о резком увеличении своих сил боевой готовности в Европе
Страны НАТО планируют резко нарастить присутствие своих войск на восточных флангах, – об этом заявил генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг 27 июня на конференции в Брюсселе.
По его словам, НАТО увеличит число своих военнослужащих на восточных границах с нынешних 40 тысяч до 300 тысяч. Некоторые военные группы в Европе могут быть расширены до уровня бригад - боевых подразделений численностью в несколько тысяч человек. Такое решение связано с прямой угрозой европейской безопасности со стороны России.
«Я уверен, – заявил Столтенберг, – что Москва и президент Путин знают, что у нас есть коллективные гарантии безопасности, и понимают, какими будут последствия в случае нападения на страну - члена НАТО. Ответные действия предпримет весь альянс. Чтобы подчеркнуть серьезность нашего послания, мы увеличиваем наше военное присутствие.»
Новая стратегическая концепция будет обсуждаться на саммите НАТО, который откроется завтра в Мадриде. Если подобные меры будут приняты, это станет крупнейшим развертыванием военного присутствия НАТО в Европе со времен Холодной войны.
- Силы быстрого реагирования НАТО включают в себя наземные, воздушные и морские войска. После аннексии Россией Крыма в 2014 году их число в Европе увеличилось с 13 тысяч до 40 тысяч военнослужащих, включая солдат и офицеров местных армий. После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину многие из подразделений были впервые приведены в режим боевой готовности. Сейчас боевые группы НАТО присутствуют на восточных границах Эстонии, Литвы, Латвии и Польши. Планируется также разместить их в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии.
- Как отмечает военный обозреватель Би-Би-Си Джонатан Биль, многие группы быстрого реагирования могут быть приведены в готовность к боевым действиям в течение 15 минут. Расширение их разнообразия будет предполагать разные варианты скорости реагирования - от минут до нескольких дней.
В Подмосковье убиты бизнесмен Евгений Палант и его жена
Бизнесмен Евгений Палант и его жена Ольга Палант погибли при загадочных обстоятельствах в Одинцовском городском округе Подмосковья. Их тела найдены в понедельник вечером в поселке Заречье. Вероятнее всего, речь идет об убийстве.
Как стало известно «Московскому комсомольцу», тела 48-летнего Паланта и его 50-летней жены были найдены в 18.20 в их частном доме. Тела обнаружила дочь супругов. Предварительно причиной смерти стали колото-резаные раны. Полиция работает на месте происшествия.
Евгений Палант - видный бизнесмен, активно вкладывался в услуги связи. В частности, он имел солидную долю в инжиниринговой компании «Инсталсайт», которая оказывает услуги по созданию и обслуживанию систем связи. Также Палант являлся совладельцем абхазского сотового оператора «А-Мобаил».
Кроме того, Палант занимался активной меценатской деятельностью. В частности, он покровительствовал Театру русской драмы им. Искадера в Сухуми.
В Грузии восстановили автомобильное движение в сторону границы с Россией
В Грузии открыли автомобильное движение в сторону границы с Россией. Об этом сообщил Департамент автомобильных дорог Грузии. Ведомство отмечает, что «в результате интенсивных работ» было восстановлено движение транспорта на 136-м километре автодороги международного значения Мцхета-Степанцминда-Ларс.
На данном этапе транспортные средства будут курсировать по временной дороге. «Параллельно будет планироваться и осуществляться капитальный ремонт дороги», - отметили в ведомстве.
Поврежденный участок дороги находится в «нейтральной зоне» - между границами Грузии и России, между грузинским ТПП «Казбеги» и российским ТПП «Верхний Ларс».
Сегодня утром ситуация на границе Грузии и России серьезно осложнилась - вышедшие из берегов реки Терек и Девдораки размыли участок дороги протяженностью 80 метров как раз в «нейтральной зоне», сообщает агентство «Новости-Грузия».
Из-за плохой погоды с границы сегодня были эвакуированы сотрудники грузинской таможни и путешественники. ТПП «Казбеги» временно прекратил работу.
В настоящее время около 260 грузовиков ожидают открытия дороги в Россию - транспорт размещен в TIR-парке при КПП «Казбеги». Грузинские таможенники пообещали, что возобновят проведение процедур пересечения границы сразу после восстановления движения на дороге.
Также в Дарьяльском ущелье сегодня сразу в нескольких местах был зафиксирован камнепад возле автомагистрали. Всего повреждено до 80 участков дороги Мцхета-Степанцминда-Ларс - это единственный сухопутный путь, связывающей Грузию и Армению с Россией.
Грузия, Азербайджан и Турция готовятся к совместным военным учениям
Грузия, Азербайджан и Турция проведут совместные военные учения Eternity-2022 с 17 по 28 октября, сообщает агентство «Новости-Грузия».
Первое совещание по планированию учений состоялось сегодня, 27 июня, в Стамбуле с участием представителей военных трех стран, сообщает Минобороны Турции.
В прошлом году командно-штабные учения Eternity проходили в Тбилиси. Военнослужащие и представители госструктур трех стран выполняли задачи по организации охраны объектов экономического значения. В частности, отрабатывались мероприятия по обеспечению безопасности нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.
Госдума отложила рассмотрение закона о контрактной службе для выпускников
В Госдуме отложили рассмотрение закона о возможности служить в армии по контракту выпускникам школ, не проходивших срочную службу.
По словам главы парламентского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной, в обозримом будущем закон не будут вносить в повестку дня. Останина, назвав это «отличной новостью», не сообщила причину такого решения, лишь уточнив, что идею поддержал председатель Госдумы Вячеслав Володин.
Ранее закон о возможности вчерашним школьникам служить в армии по контракту был принят в первом чтении. Второе было намечено на вторник, 28 июня.
Документ был инициирован и поддержан думским комитетом по обороне на фоне войны в Украине. Российские власти неоднократно подчеркивали, что в так называемой спецоперации должны участвовать только офицеры и контрактники. Минобороны, однако, признало, что в боях – как утверждается, по вине командиров – участвовали и срочники. Утверждается, что были приняты меры, чтобы больше этого не допускать. Известно также об участии матросов срочной службы в действиях Черноморского флота, причем некоторые из них числятся пропавшими без вести после гибели крейсера «Москва». Родственники погибших сообщали также о случаях подписания контрактов солдатами срочной службы вскоре после призыва.
Власти России отрицают планы мобилизации в связи с войной, однако во многих регионах активно вербуют добровольцев для отправки в Украину.
Армия России нанесла ракетный удар по торговому центру в Кременчуге
Днем 27 июня, как утверждается, российские военные нанесли ракетный удар по городу Кременчуг в Полтавской области. Согласно утверждениям украинских властей, а также многочисленным фото- и видеосвидетельствам, в результате удара пострадало здание торгового центра, там начался пожар. Замглавы Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко сообщил о двух погибших и как минимум 20 раненых (девять из них в тяжелом состоянии).
Об атаке российских военных в 16:00 сообщил в Telegram глава Полтавской областной военной администрации Дмитрий Лунин. Мэр Кременчуга Виталий Малецкий написал, что удар пришелся «в очень людное место, которое на 100% не имеет отношения к военным действиям. Есть погибшие и пострадавшие». Речь идет о торговом центре «Амстор».
«ТРЦ горит, спасатели занимаются тушением пожара, количество жертв невозможно даже вообразить. Никакой опасности для русской армии. Никакой стратегической ценности. Лишь попытка людей жить нормальной жизнью, что так злит оккупантов», - прокомментировал удар Владимир Зеленский.
В тушении пожара, по данным украинской стороны, участвуют 115 пожарных и 20 машин ГСЧС.
Россия удар по ТЦ в Кременчуге пока не комментировала. Оперативно проверить информацию о происходящем в зоне боевых действий невозможно.
Председателем Апелляционного суда Грузии вновь стал Михаил Чинчаладзе
На должность председателя Апелляционного суда Грузии переизбран Михаил Чинчаладзе. Высший совет юстиции утвердил его кандидатуру на сегодняшнем заседании. Члены Совета единогласно поддержали кандидатуру Чинчаладзе, сообщает грузинская служба Радио Свобода.
Накануне заседания бывший внесудебный член Высшего совета юстиции Анна Долидзе заявила, что препятствия на пути европейской интеграции Грузии возникли именно по вине клановости в грузинской судебной системе.
Представители гражданского сектора критически оценивали кандидатуру Михаила Чинчаладзе на пост председателя Тбилисского апелляционного суда. Среди них - бывший член Высшего совета юстиции Нази Джанезашвили. Ее неправительственная организация «Georgian Court Watch» изучала избирательный процесс. По окончании процесса Нази Джанезашвили написал на своей странице в Facebook, что «в ходе консультаций кандидатуру Чиналадзе поддержали 53 судьи Апелляционного суда».
Председатель Апелляционного суда избирается из числа судей того же суда. Он назначается на эту должность Высшим советом юстиции. На пост председателя Высшего апелляционного суда претендовал только Михаил Чинчаладзе, который занимает эту должность с 2017 года. Его 5-летний срок истек в мае.
Несколько дней назад лидер партии «Дроа» Элене Хиштария призвала международных партнеров Грузии, в том числе и бизнесменов, ввести санкции против судей. Хоштария выдвинул 9 судей, в том числе Михаила Чиняаладзе.
Иностранный турист найден мертвым в зоне схода оползня на северо-востоке Грузии
Спасатели нашли тело иностранного туриста в зоне схода оползня на северо-востоке Грузии, сообщает агентство «Новости-Грузия» со ссылкой на Службу по управлению чрезвычайными ситуациями.
Мужчину на мотоцикле оползень накрыл в селе Магароскари Душетского муниципалитета. Случай произошел накануне на дороге, ведущей в средневековую крепость Шатили.
По данным ведомства, мощный поток снес иностранца в реку Арагви. Сразу после поступления сообщения в «112» в зону стихии направили отряды спасателей, была начата поисковая операция. Тело мужчины обнаружили при осмотре берега Арагви и поверхности реки.
Более миллиона гектаров леса сгорело в Сибири и на Дальнем Востоке
Около 1,03 миллиона гектаров лесных земель прошли пожары в регионах Сибири и Дальнего Востока с начала 2022 года. Это следует из данных служб "Авиалесоохраны" на 27 июня (с учетом активных очагов).
Регионом-лидером по площади пожаров остается Амурская область: огонь прошел более 176 тысяч гектаров территории. Следом идет Республика Саха — 173 тысячи гектаров, причем, около 15,5 тысячи из них остаются без тушения по решению республиканской комиссии по ГО и ЧС.
От тушения некоторых участков с пожарами по соображениям "нецелесообразности" также отказались власти Красноярского края, Магаданской области, Хабаровского края, Чукотки и Амурской области.
Меньше всего от огня пострадали леса Республики Алтай, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов.
- Год назад, к 27 июня 2021 года, огонь прошел территорию площадью около 1,04 миллиона гектаров. Больше всего тогда пострадала Республики Саха (Якутия), где на тот момент сгорело более 300 тысяч гектаров леса.
- В 2022 году СК возбудил уголовные дела из-за массовых пожаров против чиновников в Красноярском крае, Амурской и Омской областях. В некоторых регионах огонь привел к гибели не менее 16 человек и уничтожению нескольких населенных пунктов.
«Грузинский легион» опроверг информацию о смерти грузинских бойцов близ Лисичанска
В «Грузинском национальном легионе» опровергли информацию Минобороны РФ о смерти грузинских бойцов близ Лисичанска в Луганской области Украины.
«Это – полная дезинформация», – сказал в разговоре с грузинской службой Радио Свобода командир «Грузинского легиона» Мамука Мамулашвили.
В Минобороны России сегодня заявили, что в трех километрах от Лисичанского нефтеперерабатывающего завода «ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы, состоящие в общей сложности из 14 иностранцев».
«Первая группа была интернациональной и состояла из граждан различных европейских государств. Вторая включала в себя только наемников из Грузии, входивших в так называемый грузинский легион», – заявили в Минобороны РФ.
В Москве утверждают, что наемники были причастны «к зверским истязаниям и убийствам российских военнослужащих под Киевом в марте этого года».
По информации Мамуки Мамулашвили, на указанной российским ведомством территории не было ни бойцов «Грузинского легиона», ни грузинских добровольцев, входящих в другие подразделения.
- Ранее следственным комитетом России было возбуждено уголовное дело в отношении командира «Грузинского национального легиона» Мамуки Мамулашвили и иных лиц по ч. 1 и 3 ст. 359 УК РФ (вербовка наемников и их участие в вооруженном конфликте).
МВД Грузии обещает обеспечить безопасность на мероприятиях «Тбилиси прайда»
Министерство внутренних дел Грузии обещает обеспечить безопасность на всех мероприятиях, запланированных в рамках недели «Тбилиси прайда» в защиту ЛГБТКИ+ сообщества.
Как пишет СОВА, в ведомстве призвали радикальные группировки воздержаться от противоправных действий, за которыми «последует решительный правовой ответ».
«Представители МВД Грузии находятся на постоянной связи с организаторами мероприятия, чтобы в безопасной обстановке провести запланированные на неделю закрытые мероприятия», – сказано в сообщении.
- В прошлом году Неделя гордости прошла в Тбилиси с множеством инцидентов. 5 июля действия радикальных группировок – противников Марша достоинства, переросли в преследование журналистов. Сам марш был отменен, но пострадали более 50 представителей СМИ, были разгромлены офисы нескольких НПО. Местные и международные неправительственные организации тогда обвинили власти и полицию Грузии в «осознанном бездействии».
- В этом году организаторы приняли решение не проводить Марш Достоинства, а все запланированные мероприятия должны пройти на частной территории.
Швейцарская разведка назвала Женеву центром российской сети шпионов
Федеральная разведывательная служба Швейцарии выступила с докладом, в котором утверждает, что Женева стала координационным центром российского шпионажа в Европе. По данным швейцарской разведки, число российских тайных агентов измеряется как минимум десятками.
В докладе говорится, что после того, как различные европейские страны стали разоблачать и высылать российских разведчиков, российские секретные службы, видимо, приняли решение перебазировать их в Швейцарию - нейтральную страну, не входящую в Евросоюз.
Отношения между Швейцарией и Россией ухудшились после российского военного вторжения в Украину. Швейцария присоединилась к большинству санкций, которые Евросоюз ввёл в отношении Москвы. Президент Швейцарии Игнацио Кассис тогда заявил, что Швейцария не перестает быть центром европейской дипломатии, но обязана показать, какие ценности она поддерживает и какие политические границы считает необходимым провести.
Глава разведывательного ведомства Кристиан Дюссе, в 2000-х годах работавший политическим советником посольства Швейцарии в Москве, а после - дипломатическим советником президента Швейцарии, в интервью газете Tages-Anzeiger также подтвердил: "Женева остается центром шпионской активности. Нам известно, что здесь действуют несколько десятков агентов, занимающих должности в российских дипломатических и консульских миссиях."
После начала войны России против Украины из стран Евросоюза, США и Японии было выслано около 200 российских дипломатов.
Кадыров заявил о формировании в Чечне четырех новых военных батальонов
Глава Чечни заявил о формировании в республике четырех новых военных батальонов – "Север-Ахмат", "Юг-Ахмат", "Запад-Ахмат" и "Восток-Ахмат". Цель их создания Рамзан Кадыров не назвал, о возможной отправке подразделений на войну в Украину в его публикации в телеграм-канале не говорится.
Глава республики утверждает, что "в контингент военнослужащих войдут исключительно чеченские ребята", которые, как он выразился, "пополнят состав войск" Минобороны России. Кто эти бойцы – профессиональные военные или так называемые добровольцы – Кадыров тоже не уточнил. Он лишь заявил, что формирование новых подразделений "вызвано крайне патриотическим настроем среди молодежи региона".
Кадыров рассказал, что вместе с председателем парламента Чечни Магомедом Даудовым осмотрел здание в поселке Ханкала, которое планируют отдать военным.
- Ранее стало известно о формировании в Ингушетии именной "Ингушской" стрелковой роты – она будет состоять из так называемых добровольцев, которые заключат контракт для прохождения военной службы. О создании аналогичного подразделения заявили в Калмыкии.
- Чеченские правозащитные организации и блогеры сообщают о жалобах жителей республики, которых похищают для отправки в качестве "добровольцев" на войну против Украины. Одному из таких похищенных, жителю села Серноводское Шамилю Сасламбекову (возможно, Сосламбекову), предположительно поставили ультиматум: либо отправка в Украину, либо тюрьма по сфабрикованному уголовному делу. Он предпочел отправиться на войну, где был убит.
- Некоторые вернувшиеся с войны "добровольцы" жалуются, что им не выплатили обещанные деньги, бросали в бой без обмундирования и не подвозили провиант. В частности, спикер парламента Чечни Магомед Даудов встретился с четырьмя бойцами, которые вернулись с войны и пожаловались на отсутствие лечения и обещанных выплат. Чиновник отчитал их на камеру.
- Ранее Кавказ.Реалии проверил опубликованный украинской стороной список "добровольцев", которых отправили на войну через Чечню. Среди добровольцев оказались многодетные отцы, юные парни, приверженцы конспирологических теорий и те, кто пошел воевать из-за невозможности найти достойную работу – всех их объединяет доверие государственной пропаганде и убежденность в том, что в Украине они защищают собственную родину. Истории раненых и погибших бойцов редакции рассказали их родственники.
Транскам открыли для движения транспорта
Дорожное сообщение по Транскавказской автомагистрали, связывающей Россию с самопровозглашенной республикой Южная Осетия, возобновилось для всех видов транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе югоосетинского МЧС.
Транскам был закрыт с 25 июня из-за угрозы схода селей и камнепадов.
«В связи с расчисткой дорожного полотна на Транскавказской автомагистрали разрешено движение всех видов автотранспортных средств на участке «н.п. Бурон – Северный Портал Рокского тоннеля» в обоих направлениях с 15:00 27 июня до особого распоряжения», – говорится в сообщении.
- Ранее стало известно, что на участке нейтральной зоны границы Грузии и России река Терек вышла из берегов после проливных дождей и повредила автомобильную дорогу на 136-м километре трассы Мцхета-Степанцминда-Ларс. Министерство инфраструктуры и регионального развития Грузии уже приступило к ремонту дороги.
На саммите НАТО в Мадриде утвердят новый пакет поддержки Грузии
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг объявил, что на саммите НАТО примут новые пакеты поддержки для стран–партнеров альянса.
«Участие в саммите НАТО в Мадриде также примут Грузия и Евросоюз. Мы примем новые пакеты поддержки для наших партнеров – Грузии, Боснии и Герцеговины и Республики Молдова, а также для Мавритании и Туниса», – заявил Йенс Столтенберг.
Саммит НАТО пройдет 28-30 июня в Мадриде. В нем примет участие премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.
Как заявил сегодня глава грузинского правительства, он надеется, что прогресс, достигнутый Грузией, «будет оценен и признан».
«У меня будут встречи на высоком уровне с нашими европейскими лидерами. Думаю, что страна добилась большого прогресса в плане интеграции в НАТО. Мы открыли с НАТО в Крцаниси совместный учебный центр. Думаю, страна сделала все, чтобы еще больше повысить совместимость наших войск. Укрепляем армию, в армии проводятся активные реформы, идет процесс трансформации и реформ», — заявил премьер-министр.
Украинские спецназовцы рассказали о боевых операциях в России
Украинские спецназовцы в интервью The Times впервые рассказали о проведении боевых операций на территории России. Рейды спецназа могут быть связаны со взрывами на российских нефтебазах и складах боеприпасов. Выдержки из интервью приводит "Агентство. Новости".
Два 25-летних члена элитного батальона "Шаман" под позывными "Двадцать два" и "Красавчик" подробно рассказали о вылазках батальона на территорию России. По словам бойцов, миссия батальона состояла в уничтожении на территории России инфраструктуры, критически важной для ведения войны. "Двадцать два" подробно описал план, целью которого было посеять смятение и разногласия в российском тылу, но попросил The Times не раскрывать деталей.
Как рассказали собеседники издания, на территорию России бойцов забрасывали ночью на вертолёте. "Самые интересные миссии – в тылу врага: закладка взрывчатки за линией фронта, за границей", – сказал "Двадцать два". "Красавчик" добавил, что "россияне не понимают, что произошло, и часто не могут поверить, что мы там были".
The Times предполагает, что вылазки батальона "Шаман" на территорию России могут объяснить взрывы на российских нефтеперерабатывающих заводах и складах боеприпасов.
Также бойцы "Шамана" сообщили, что их батальон участвовал во всех крупных сражениях за Киев и мешал российским войскам форсировать реку Ирпень, что открыло бы возможность удара по Киеву.
- С начала российского вторжения в Украину на нефтебазах и складах боеприпасов в приграничных регионах России происходят взрывы и пожары. В частности, подобное происходило в Белгородской, Брянской и Ростовской областях. Минобороны России обвинило в пожаре на белгородской нефтебазе Украину. В ответ украинская сторона не подтвердила и не опровергла причастность своих спецслужб.
- Батальон "Шаман" воюет с Россией с 2014 года.
Абхазский парламент призвал Кабмин обеспечить снижение цен на топливо до 7 июля
Парламент самопровозглашенной республики Абхазия призвал Кабинет министров обеспечить снижение цен на топливо до 7 июля.
На прошедшем сегодня внеочередном заседании парламент принял постановление «О мерах по обеспечению эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты».
В документе, в частности, говорится о необходимости «принятия срочных мер по обеспечению проведения эффективной государственной политики в области регулирования цен на нефтепродукты в части обеспечения стабильных поставок нефтепродуктов» в Абхазию «по справедливым и экономически обоснованным ценам».
За принятие текста постановления проголосовали 29 депутатов, один воздержался, сообщает агентство «Апсныпресс».
Абхазский парламент также рекомендовал отменить постановление Кабмина от 1 марта 2022 года «Об утверждении Порядка применения оптовых и розничных цен на некоторые виды нефтепродуктов и установлении предельных торговых надбавок» в связи с неэффективностью метода регулирования.
Кабмин должен разработать новое постановление с учетом замечаний Комитета по экономической политике, реформам и информационным технологиям и представить документ в парламент в течение двух недель.
«В случае невыполнения Кабинетом Министров Республики Абхазия рекомендаций, изложенных в настоящем постановлении, парламент Республики Абхазия оставляет за собой право реагировать, в соответствии с законодательством Республики Абхазия», – сказано в документе.
Ранее стало известно, что активист Джансух Адлейба, голодающий с требованием снизить цены на нефтепродукты, призвал граждан 28 июня, в 18:00 собраться на сухумской площади Свободы. Адлейба намерен призвать абхазского лидера Аслана Бжания выйти на площадь и выслушать мнение граждан.
23 июня Адлейба и собравшиеся в центре города граждане встретились с премьером Александром Анквабом и вице-президентом Бадрой Гунба.
Великобритания займётся проверкой экспортируемого Россией зерна
Группа специалистов из разных стран под руководством Великобритании приступила к разработке технологии, с помощью которой можно будет определить происхождение зерна, поставляемого Россией на мировые рынки. Это позволит выяснить, было ли зерно выращено в Украине. Об этом 27 июня заявил министр окружающей среды Великобритании Джордж Юстис.
По его словам, новая разработка подразумевает, что всё зерно из России будет проходить проверку для установления региона, где оно было выращено. Юстис добавил, что это поможет препятствовать поступлению незаконно вывезенного украинского зерна на мировые рынки.
По словам министра, Британия параллельно пытается помочь Украине в восстановлении разрушенных железнодорожных путей, чтобы вывозить украинское зерно наземными путями.
26 июня первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий заявил, что с начала широкомасштабного вторжения в Украину Россия вывезла из оккупированных украинских территорий не менее 400 тысяч тонн зерна.
- Украина является четвёртым по величине экспортёром зерна в мире. В 2021 году она экспортировала почти 45 миллионов тонн зерновых и зернобобовых культур.
- На данный момент украинские морские порты заблокированы. Представитель ООН Маурицио Мартина ранее заявил, что российское вторжение в Украину может привести к увеличению числа голодающих в мире на 18 миллионов.
- Власти Украины неоднократно обвиняли Россию в незаконном присвоении украинского зерна. Российские власти все обвинения отрицают.
В ночном клубе в ЮАР обнаружены тела 22 подростков
В ночном клубе Ист-Лондона, прибережного города на юго-востоке Южно-Африканской Республики, в воскресенье утром обнаружили тела 22 подростков в возрасте 13–17 лет. Причина их смерти неизвестна.
По сообщению местной газеты Daily Dispatch, тела без видимых повреждений лежали на столах и стульях бара. Известно, что подростки отмечали окончание школьных экзаменов. Что привело к гибели молодых людей, до сих пор неясно.
"Мы собираемся провести вскрытие как можно скорее, чтобы установить вероятную причину смерти", – сообщил представитель департамента здравоохранения Сиянда Манана. Образцы тел погибших будут доставлены "для более глубокого анализа" в столичные токсикологические лаборатории.
По словам министра полиции Беки Челе, возраст жертв варьируется от 13 до 17 лет, в связи с чем есть вопросы, почему несовершеннолетним подросткам продавали спиртные напитки. Согласно законам ЮАР, алкоголь можно употреблять с 18 лет.
Президент ЮАР Сирил Рамафоса выразил "глубочайшие соболезнования" семьям погибших и также выразил обеспокоенность, почему столь молодые люди собрались "в месте, которое должно быть запрещено для лиц моложе 18 лет".
Владелец клуба, которого вызвали на место происшествия рано утром в воскресенье, заявил, что "не уверен, что на самом деле произошло". По его словам, по телефону ему сказали, что "клуб переполнен, но люди всё равно пытаются туда прорваться". Однако местная служба безопасности уже исключила гибель подростков из-за давки, так как видимых травм на телах нет.
Арахамия обещает доказать причастность властей Грузии к обходу санкций против РФ
Глава фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины Давид Арахамия утверждает, что члены правящей партии «Грузинская мечта» помогают России обходить санкции и обещает обнародовать доказательства.
«Грузинские власти помогают России обходить санкции… Скоро станут доступны данные о транзакциях за рубежом и счетах многих провластных депутатов и министров из Грузии», – пишет Арахамия в своем Telegram-канале.
По его словам, миллиардер и основатель «Грузинской мечты» Бидзина Иванишвили «вовлечен в то, чтобы помочь стране-спонсору терроризма обойти санкции».
Как передает агентство «Новости-Грузия», Арахамия также подчеркнул, что во время визита в США он и его коллеги предоставили союзникам информацию о существующих схемах обхода ограничений, в том числе с «использованием грузинской юрисдикции». Украинский депутат предупредил о последствиях всех тех, кто причастен к подобным фактам.
«Должен разочаровать всех, кто решил зарабатывать на смертях украинцев. Так не будет. Г-ну Иванишвили следует приготовиться первому. Скоро взлетаем, и это не туристическая поездка», – подытожил Арахамия.
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На прошлой неделе премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что Арахамия вместе с грузинской оппозицией добивался того, чтобы Грузии не предоставили статус кандидата на вступление в ЕС.
Это последовало за тем, как украинский политик обвинил Грузию в оказании помощи РФ для обхода санкций на мероприятии немецкого фонда Маршалла в Вашингтоне. Депутат и главный представитель Киева на переговорах с Москвой призвал США принять меры, чтобы закрыть эту лазейку.
Как ранее сообщало «Эхо Кавказа», 24 июня Арахамия по видеосвязи обратился к участникам антиправительственной акции на проспекте Руставели в Тбилиси.
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