Литовская армия начала устанавливать на границе с Беларусью ограждения из колючей проволоки

Литовская армия начала строительство ограждения из колючей проволоки на границе с Беларусью, пишет LRT.lt со ссылкой на главу МВД Агне Билотайте.

По ее словам, вдоль границы поставят ограждения протяженностью 550 км в "кратчайшие сроки". "Все будет выглядеть так: устанавливаем колючий барьер и параллельно строим ограду. При строительстве ограды мы будем использовать колючий барьер, это будет двойная защита", – добавила она.

Властям Литвы такой забор обойдется примерно в 41 млн евро. Пограничники заверили, что заграждение из колючей проволоки на границе с Беларусью может быть полностью установлено в течение нескольких месяцев.

Как указала Агне Билотайте, это четкий сигнал, что в Литву будет нелегко попасть. "Мы не та страна, которая будет терпеть то, что творит белорусский режим", – подчеркнула глава МВД.

Общая граница Литвы с Беларусью составляет 678,8 км.

По данным издания, в этом году на границе с Беларусью были задержаны 1546 незаконных мигрантов, в основном из Ирака. Билотайте сообщила, что 500 мигрантов уже временно размещены в самоуправлениях Игналинского, Варенского районов, города Алитуса, Алитусского и Лаздияйского районов. Другие муниципалитеты, по ее словам, также представили свои предложения, где они могли бы временно разместить нелегальных мигрантов.

Официальный Вильнюс обвиняет Беларусь в халатности и даже содействии в переправке иностранцев к границе Литвы. Ранее Билотайте заявила, что рост числа подозреваемых в нарушении миграционного законодательства – это сознательная политика белорусских властей против Литвы. Она назвала происходящее началом гибридной войны. Такого же мнения придерживается бывший премьер-министр Литвы Андрюс Кубилюс.