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Литва внесла в список «нежелательных лиц» 10 граждан Грузии

Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

Портал Миграционной службы Литвы обнародовал имена 10 граждан Грузии против которых были введены визовые ограничения. Об обновлении списка «нежелательных лиц», в который попали судьи, прокуроры, члены «Грузинской мечты» и не только, власти Литвы сообщили на прошлой неделе, однако имена санкционированных граждан стал известен недавно. В него вошли:

  • Нино Галусташвили – судья
  • Джвебе Начкебия – судья
  • Ираклий Швангирадзе – судья
  • Виктор Метревели – судья
  • Мари Мешвелиани – прокурор
  • Натия Татиашвили – прокурор
  • Сулхан Тамазашвили – глава правительства АР Аджарии
  • Мариям Лашхи – депутат от «Грузинской мечты»
  • Нино Цилосани – депутат от «Грузинской мечты»
  • Ражден Купрашвили – глава Антикоррупционного бюро

В списке нежелательных лиц Литвы значатся 102 гражданина Грузии.

В декабре 2024 года Литва ввела визовые ограничения в отношении основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, грузинского премьера Ираклия Кобахидзе и ещё 16 представителей «Мечты». В список также попали высокопоставленные сотрудники МВД, судьи и прокуроры.

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