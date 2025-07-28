Литва внесла в список «нежелательных лиц» 10 граждан Грузии

Портал Миграционной службы Литвы обнародовал имена 10 граждан Грузии против которых были введены визовые ограничения. Об обновлении списка «нежелательных лиц», в который попали судьи, прокуроры, члены «Грузинской мечты» и не только, власти Литвы сообщили на прошлой неделе, однако имена санкционированных граждан стал известен недавно. В него вошли:

Нино Галусташвили – судья

Джвебе Начкебия – судья

Ираклий Швангирадзе – судья

Виктор Метревели – судья

Мари Мешвелиани – прокурор

Натия Татиашвили – прокурор

Сулхан Тамазашвили – глава правительства АР Аджарии

Мариям Лашхи – депутат от «Грузинской мечты»

Нино Цилосани – депутат от «Грузинской мечты»

Ражден Купрашвили – глава Антикоррупционного бюро

В списке нежелательных лиц Литвы значатся 102 гражданина Грузии.

В декабре 2024 года Литва ввела визовые ограничения в отношении основателя и почетного председателя «Грузинской мечты» Бидзины Иванишвили, грузинского премьера Ираклия Кобахидзе и ещё 16 представителей «Мечты». В список также попали высокопоставленные сотрудники МВД, судьи и прокуроры.