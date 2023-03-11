Лондон призвал спонсоров Олимпиады не допустить участия в ней россиян

Правительство Великобритании написало письмо крупнейшим спонсорам Олимпийских игр с призывом оказать давление на Международный олимпийский комитет (МОК) по поводу допуска россиян и белорусов к международным соревнованиям – и в частности к летней Олимпиаде-2024 в Париже. Об этом сообщает The Guardian.

«Мы знаем, что спорт и политика в России и Беларуси тесно переплетены, и твердо решили, что нельзя позволять режимам в России и Беларуси использовать спорт в своих пропагандистских целях», – говорится в письме. Министр культуры, СМИ и спорта Великобритании Люси Фрейзер направила его в адрес Coca-Cola, Intel, Samsung, Visa и других компаний, пишет The Guardian.

Российские и белорусские спортсмены были отстранены от международных соревнований в ответ на вторжение России в Украину. В январе 2023 года МОК предложил разрешить им соревноваться, если они не высказывались за войну в Украине и не употребляют допинг.

В феврале 2023 года 35 стран, в том числе Великобритания, заявили, что по-прежнему поддерживают отстранение спортсменов из России и Беларуси. Президент Украины Владимир Зеленский также призвал не допускать россиян к Олимпиаде, отметив, что одно лишь их присутствие будет «манифестацией насилия и беззакония».