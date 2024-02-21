Лондон ввёл санкции в отношении руководства ИК-3, где умер Навальный

Великобритания ввела санкции в отношении руководства ИК-3 «Полярный волк», в которой умер оппозиционный политик Алексей Навальный. Об этом сообщается на сайте британского правительства.

Начальнику колонии Вадиму Калинину и пяти его заместителям запретят въезд в Великобританию и заморозят их активы. «Очевидно, что российские власти видели в Навальном угрозу и неоднократно пытались заставить его замолчать», – заявил министр иностранных дел страны Дэвид Кэмерон.

В пресс-релизе правительства отмечается, что Великобритания стала первой страной, которая ввела санкции в ответ на смерть Навального.

Ранее США анонсировали крупный пакет санкций против России в связи со смертью в российской колонии оппозиционного политика Алексея Навального и двухлетней войной в Украине. О мерах будет объявлено 23 февраля.

Евросоюз 19 февраля призвал Россию позволить провести международное расследование смерти Навального. Послы России вызывались министерствами иностранных дел стран ЕС, чтобы дать пояснения о ситуации вокруг гибели политика.

По версии ФСИН, оппозиционный политик Алексей Навальный, находившийся в колонии особого режима «Полярный волк», умер днём 16 февраля «после прогулки». За несколько дней до смерти его в 27-й раз отправили в ШИЗО с ещё более жёсткими условиями содержания, чем в обычных камерах. Сторонники политика считают, что его убили. Родным до сих пор не выдали и не показали тело Навального. Жена оппозиционера Юлия Навальная пообещала продолжить дело мужа.