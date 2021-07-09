Лондон заявил об ухудшении ситуации с демократией в мире на фоне пандемии

МИД Великобритании, которая сейчас председательствует в "Группе семи", назвал предыдущий 2020-й год периодом вызовов, когда помимо серьёзных последствий для здоровья пандемия COVID-19 ускорила множество негативных тенденций, в том числе ухудшение ситуации с правами человека и демократией в ряде стран.

Глава британского внешнеполитического ведомства Доминик Рааб в предисловии к докладу упоминает Россию наряду с Беларусью, Китаем и Мьянмой среди стран, где есть проблемы с соблюдением основных прав и свобод, происходят атаки на демократию и фальсификации на выборах. Рааб подчёркивает готовность Лондона защищать базовые ценности.

В 2020-м году "для беспринципных и оппортунистских правительств" появилась возможность усилить репрессии и попирать международное право, отмечает Рааб.

По поводу России в ежегодном отчёте британского МИДа говорится, что "уже и без того ограниченное пространство для свободы выражения и гражданского общества еще более сузилось после череды законодательных поправок и изменению в Конституцию". В этой связи приводятся поправки в российскую Конституцию, устанавливающие ее верховенство над решениями международных органов, поправки в законодательство об иноагентах, которые позволили объявлять таковыми физических лиц, ограничения прав на протест, в том числе на одиночные пикеты.

Серьёзным ударом по демократии и политическому плюрализму в России в докладе британского МИД названо отравление оппозиционного политика Алексея Навального.

Среди прочего отмечается, что большинство СМИ в России остаются под контролем правительства, а "немногие независимые медиа работали в нарастающей недружелюбной обстановке". Издание "Коммерсантъ" обращает внимание, что в числе главных эпизодов нарушения свобод в России авторы британского отчета назвали дело журналиста Ивана Сафронова, обвиняемого в госизмене. Они упоминают о задержаниях журналистов, которые выходили на одиночные пикеты в поддержку Сафронова, а также о задержаниях сотрудников СМИ, встававших в пикеты, чтобы выразить обеспокоенность приговором журналистке Светлане Прокопьевой.

В июле прошлого года российский суд признал псковскую журналистку, которая сотрудничает с Радио Свобода, виновной в оправдании терроризма за высказывания в авторской колонке. Её приговорили к крупному денежному штрафу. Во вторник на этой неделе Верховный суд страны оставил вердикт без изменений. В поддержку Светланы Прокопьевой выступили международные правозащитные и журналистские организации, ряд российских политиков и гражданских активистов. Сама она намерена продолжить оспаривать приговор вплоть до Европейского суда по правам человека.

Российские власти всегда категорически отрицали обвинения в серьёзных нарушениях прав и свобод и фальсификациях на выборах.