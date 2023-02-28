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Лоукостер Wizz Air с 14 марта прекратит полеты в Кишинев
Венгерская бюджетная авиакомпания Airline Wizz Air (WIZZ.L) заявила в понедельник о решении временно, с 14 марта, прекратить полёты в Кишинев. Причиной решения стали риски безопасности полетов в воздушном пространстве Молдовы. Руководство гражданской авиации Республики Молдова назвало решение авиакомпании «внезапным и достойным сожаления». Об этом информирует агентство Reuters.
Представитель Wizz Air объявил, что вместо аэропорта в Кишиневе будет использоваться аэропорт в румынском городе Яссы. Оттуда самолёты полетят в Берлин, Барселону, Рим, Лондон и другие города.
«Безопасность пассажиров и экипажей остается главным приоритетом Wizz Air», — заявили в авиакомпании Wizz Air.
«В связи с событиями недавнего времени и развитием ситуации в Молдове, риск полетов в воздушном пространстве этой страны отныне определяется как «повышенный», но не «неизбежный», подчеркивает руководство венгерского лоукостера. Оно назвало своё решение «трудным, но ответственным».
Министр иностранных дел Республики Молдова Нику Попеску заявил в минувшую среду, что его страна «готова к любым угрозам». По словам министра, есть опасения, что Россия попытается дестабилизировать Молдову.
Напряженность между Россией и Молдовой усилилась в последние месяцы. Российские ракеты, направленные на цели в Украине, нарушали воздушное пространство Молдовы. Вместе с тем, отмечает Reuters, в Кишиневе обвиняют Кремль в раздувании антиправительственных протестов в Молдове. Москва все обвинения отвергает.
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Другие новости дня
ООН: число погибших мирных жителей в Украине превысило 8 тысяч
Число погибших мирных жителей в Украине с начала полномасштабной российской агрессии превысило 8 тысяч, сказано в февральском докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека.
Общие потери среди гражданских лиц составили 21 тысячу 580 человек, из них 8 тысяч 101 человек были убиты. Среди погибших - 2 тысячи 127 женщин и 488 детей.
"Большинство зарегистрированных жертв среди гражданского населения было вызвано авиаударами, применением взрывчатых веществ с широкой зоной поражения, включая обстрелы из тяжёлой артиллерии, реактивных систем залпового огня и ракет", - говорится в отчёте.
Доклады Управления Верховного комиссара ООН по правам человека о положении мирных жителей в Украине публикуются раз в месяц. В каждом из них подчёркивается, что число погибших - это только задокументированные и подтверждённые случаи. На самом деле смертей среди мирного населения может быть в разы больше - за счёт населённых пунктов, где шли самые интенсивные бои (в частности, Мариуполь, Северодонецк, Лисичанск, Соледар и Бахмут), и откуда до сих пор крайне сложно получить полную информацию.
- За время войны в Украине зафиксированы десятки случаев массовой гибели мирных жителей. Так, в марте прошлого года после освобождения украинской армией населённых пунктов Буча и Ирпень были найдены тела свыше семисот погибших гражданских лиц. В том же месяце в результате бомбардировки российской авиацией Мариупольского драматического театра погибли, по данным украинских властей, около 300 человек. 50 мирных жителей лишились жизни в результате ракетного удара по вокзалу в Краматорске, 48 - после обстрела жилого многоэтажного дома в городе Часов Яр, ещё более 40 человек погибли при попадании ракеты в жилой дом в Днепре.
Apple выплатила в России штраф в 12 миллионов долларов
Американская корпорация Apple выплатила штраф в размере 906 миллионов рублей (12,12 миллиона долларов США) в рамках российского антимонопольного дела о злоупотреблении доминирующим положением на рынке мобильных приложений.
Как отмечает "Голос Америки", антимонопольное дело в отношении Apple было возбуждено в 2019 году по жалобе "Лаборатории Касперского", приложение которой с программой родительского контроля Кaspersky Safe Kids было отклонено в AppStore.
Это уже второй случай в 2023 году, когда Apple cоглашается со штрафами, наложенными на компанию российскими властями. 17 января ФАС оштрафовал Apple на 17 миллионов долларов, за якобы "принуждение российских разработчиков к использованию платежных сервисов Apple" в магазине приложений AppStore.
В марте 2022 года Apple приостановила официальные продажи всех своих продуктов в России после начала войны в Украине. В России был также отменён платежный сервис ApplePay в России.
В Белгороде на городские улицы упали три беспилотника
В Белгороде вечером в понедельник упали несколько беспилотных летательных аппаратов. Сначала о падении одного дрона сообщили местные телеграм-каналы. Затем губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал в своём телеграм-канале, что найдены обломки уже трёх летательных аппаратов.
По сообщению Гладкова, в нескольких домах выбиты окна, несколько автомобилей получили повреждения. Люди, по его словам, не пострадали.
На местах происшествий работают спецслужбы. Туда же выехал мэр Белгорода Валентин Демидов. Принадлежность беспилотников предстоит установить экспертам.
- Белгород — ближайший к украинской границе российский областной центр. После начала полномасштабного военного вторжения России в Украину населённые пункты Белгородской области регулярно подвергаются обстрелам, есть разрушения и жертвы. Российское руководство приписывает эти обстрелы ВСУ, украинская сторона их не комментирует.
- С российских позиций под Белгородом регулярно ведутся обстрелы Харькова и Харьковской области.
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Спас жизнь сопернику. Лука Лочошвили получил приз Fair Play от ФИФА
Грузинский защитник итальянского клуба «Кремонезе» Лука Лочошвили получил приз Международной федерации футбола (ФИФА) за честную игру.
Церемония вручения наград лучшим футболистам мира по итогам сезона под названием The Best FIFA Football Awards 2022 прошла в Париже.
В феврале прошлого года Лочошвили, тогда выступавший за венскую «Аустрию», оказал помощь сопернику в матче чемпионата Австрии против «Вольфсберга». Футболист Георг Тайгль после сильного удара потерял сознание, грузин подбежал к нему и оказал первую помощь.
Лочошвили выступает за «Кремонезе» с августа 2022 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость 24-летнего грузина в 1,5 млн евро.
Лочошвили не смог присутствовать на церемонии. 28 февраля его клуб проведет домашний матч против «Ромы».
- Приз лучшему игроку года по версии ФИФА в третий раз за карьеру получил форвард «ПСЖ» и сборной Аргентины Лионель Месси. На награду также претендовали Килиан Мбаппе и Карим Бензема.
Путин наградил орденом Стивена Сигала и объявил благодарность Гоблину
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы американского актера Стивена Сигала и объявил благодарность блогеру Дмитрию Пучкову, известному под псевдонимом Гоблин.
В документе на портале правовой информации говорится, что Сигал удостоен награды за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества.
Гоблин получил благодарность за вклад в работе Российского военно-исторического общества.
Стивен Сигал получил российское гражданство в 2016 году. Паспорт ему выдал лично президент России Владимир Путин. Также у актера есть американский и сербский паспорта. Сигал не осуждал российское нападение на Украину.
Пучков стал известен в 2000-е годы благодаря неофициальным закадровым переводам популярных фильмов. Он перевел и озвучил более 80 картин. Блогер родился в городе Кировограде (сейчас Кропивницкий) в центральной Украине. При этом Пучков поддержал российское вооруженное вторжение, назвав его вынужденной мерой. Блогер находится под санкциями Евросоюза и Украины.
Азербайджан инициирует арбитражный процесс против Армении
«Азербайджан инициирует межгосударственное арбитражный процесс против Армении, требуя от Еревана финансовой компенсации за незаконную эксплуатацию энергетических объектов, расположенных на его территории с 1991-го по 2020 годы», - сообщает агентство «Туран» со ссылкой на распространенное сегодня заявление Министерства иностранных дел Азербайджана.
Официальный Баку утверждает, что Армения «незаконно эксплуатировала Тартарскую ГЭС, расположенную на Сарсангском водохранилище, построила на оккупированных территориях 37 малых ГЭС, на которых выработанная электроэнергия экспортировалась в Армению». С этой целью Армения сформировала единую энергосистему с оккупированными территориями Азербайджана», заявляет МИД Азербайджана.
В ведомстве также утверждают, что «Армения незаконно эксплуатировала угольный разрез Чардаглы, а также демонтировала газопровод Евлах-Нахичеван», вследствие чего подача газа в автономную республику была прекращена.
В Дагестане при строительстве обнаружили массовое захоронение
В Дагестане, неподалеку от Махачкалы, при проведении строительных работ было обнаружено массовое захоронение. В братской могиле - 18 скелетов, у многих из них есть дыры в черепах. По данным следственного управления СКР по Дагестану, захоронение может относиться к годам сталинских репрессий.
Пресс-секретарь Следственного комитета по Дагестану Оксана Тенетова сообщила изданию «Кавказ.Реалии», что комитет проводит проверку. Она подтвердила, что останки могут относиться к 1930-м годам прошлого века. На месте находки работают правоохранители. Более подробных комментариев пока не последовало.
Безымянные захоронения жертв сталинских репрессий на территории России и бывшего СССР продолжают находить до сих пор. Например, в конце 2022 года Музей истории Екатеринбурга обнародовал предварительные результаты исследований братской могилы на Московском тракте недалеко от города. Там лежат останки около двух тысяч казненных в 1930-е годы.
Исследованием массовых захоронений в карельском урочище Сандармох занимался историк из Петрозаводска, глава карельского «Мемориала» Юрий Дмитриев. Там были найдены около 150 могильных ям, в которых могли находиться останки около 4,5 тысячи человек.
В 2021 году суд приговорил Дмитриева к 15 годам лишения свободы по обвинению в изготовлении детской порнографии, развратных действиях и хранении оружия. По всем этим статьям он ранее был оправдан. Правозащитные организации и сторонники историка называют его преследование политическим.
Группа врачей при омбудсмене Грузии заявила о резком ухудшении состояния Саакашвили
Экспертная группа врачей, созванная аппаратом Народного защитника Грузии, распространила заключение по итогам осмотра в феврале заключенного третьего президента Михаила Саакашвили.
Состояние Саакашвили резко ухудшилось со времени последнего визита 4 декабря, до четвертой стадии кахексии - угрожающей потере веса четвертой стадии, говорится в заключении. Независимые эксперты заявили, что состояние Саакашвили находится в фазе активного катаболизма и «в случае потери еще пяти-семи килограммов он будет полностью прикован к постели», пишет агентство «Новости-Грузия».
В случае, если он продолжит худеть, достижение критической отметки ожидается в течение 1-2 месяцев, это 52-53 килограмма, после чего изменения станут необратимыми.
Врачи предупреждают, что Саакашвили не должен передвигаться самостоятельно из-за угрозы падений. Любая травма при текущем состоянии организма может спровоцировать каскадное развитие критических осложнений, в том числе тромбоза, кровоизлияний и инфекций, и привести к летальному исходу.
Группа врачей при Народном защитнике посетила Михаила Саакашвили, который с мая прошлого года переведен из тюрьмы в клинику «Вивамед», 19 февраля. На момент визита клиника не предоставила всю медицинскую документацию из-за нерабочего дня, однако офис Народного защитника запросил ее дополнительно, и она также будет рассмотрена группой экспертов.
В обследовании пациента 19 февраля приняли участие Тенгиз Цуладзе (невролог), Григол Хурцидзе (терапевт, внутренние болезни/госпитальная медицина), Георгий Качарава (кардиолог) и Нино Заврашвили (эндокринолог). Позже к он-лайн консилиуму были привлечены Георгий Папиашвили (кардиолог/аритмолог) и Георгий Григолия (анестезиолог-реаниматолог).
Выдержки из заключения:
- Значительное ухудшение состояния после предыдущего визита 4 декабря. За это время больной похудел еще на 5,7 кг, двигательная активность значительно ограничена из-за слабости;
- При вставании отмечается резкое падение артериального давления со 125/75 до 60/40, что сопровождается потерей равновесия и координации;
- Происходит дальнейшее снижение психических функций;
- Больной вступил в фазу активного катаболизма ( саморасщепление тканей организма для получения из них необходимых аминокислот и энергии - прим.ред);
- Саркопения ( атрофическое дегенеративное изменение скелетной мускулатуры, приводящее к потере мышечной массы и силы - прим.ред);
- Атрофия мышц;
- Тяжелая кахексия четвертой степени ( кахексия - крайнее истощение организма при резкой потере веса - прим.ред);
- Углубляется периферическая и вегетативная невропатия ( поражение нервных волокон, сопровождающееся нарушением проведения нервного импульса - прим.ред).
Ранее независимая экспертиза центра «Эмпатия» заявила, что о более 20 диагнозах, которые в комплексе создают угрожающую картину. В том числе речь идет о кахексии - неконтролируемой потере веса более чем на 40 кг, анорексии, прогрессирующей деменции, заболеваниях опорно-двигательного аппарата и нервной системы.
В правительстве исключают передачу Саакашвили на лечение другой стране. Власти Грузии настаивают, что разговоры о критическом состоянии Саакашвили - часть пиар-кампании, а сам он преступник, который симулирует с целью добиться своего освобождения.
Производство автомобилей в России упало до исторического минимума
Объем производства автомобилей в России за 2022 год обрушился на 60 процентов, до исторического минимума в 620 тысяч машин. Статистику 27 февраля привёл на парламентских слушаниях в Совете федерации замглавы министерства промышленности Альберт Каримов.
До этого худшим результатом за год было производство 729 тысяч автомобилей в 2009 году, на фоне финансового кризиса и резкого падения спроса. В остальные годы никогда не производилось меньше миллиона автомобилей, свидетельствует статистика Росстата.
После начала полномасштабного вторжения в Украину производства в России остановили крупнейшие международные концерны. Одни напрямую связали это с войной, другие ссылались на возникшие на фоне войны логистические проблемы. Об уходе с рынка заявила большая часть европейских, американских и японских производителей.
Производство было остановлено, в частности, на заводе «Автотор», собиравшем немецкие BMW, заводах Hyundai и Toyota в Санкт-Петербурге, двух заводах Volkswagen. Московский завод Renault и контрольный пакет производителя в крупнейшем в стране автопроизводстве «АвтоВАЗ» были переданы государству за два рубля. Кроме того, были остановлены многие крупные заводы автомобильных комплектующих.
Из-за этого правительству пришлось разрешить производить «упрощённые» модели автомобилей, выполненных по нормам 1990-х годов. На фоне ухода западных и японских производителей на рынок выводятся десятки китайских производителей, о планах начать продажи заявляли автопроизводители из Ирана и Вьетнама.
ЕС выразил демарш Тбилиси из-за ситуации вокруг Саакашвили
Посол Евросоюза в Грузии Павел Герчинский и посол председательствующей в ЕС Швеции Ульрик Тидесстрём провели встречу с министром юстиции Грузии Рати Брегадзе.
Дипломаты от имени 27 стран ЕС выразили демарш Тбилиси из-за ситуации вокруг экс-президента Грузии Михаила Саакашвили.
«Мы очень обеспокоены сообщениями об ухудшении его здоровья. Важно, что этот демарш был согласован с 27 государствами-членами ЕС в Брюсселе, при участии всех столиц стран ЕС. У нас был очень открытый и откровенный разговор с министром юстиции. Мы представили позицию ЕС, и министр проинформировал нас о том, что делает правительство Грузии, чтобы соблюдать права бывшего президента», – отметил Павел Герчинский.
Ранее о решении стран ЕС выразить демарш властям Грузии сообщило издание RMF. Предположительно, с заявлением о Саакашвили выступит и Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, пишет издание.
Напомним, что Польша выступила с инициативой приостановить срок отбывания наказания Саакашвили, чтобы он мог пройти лечение за рубежом. Вначале предложение Польши поддержали все страны ЕС, кроме Венгрии. Сегодня стало известно, что к демаршу присоединился и Будапешт.
Южная Осетия: сотрудники охранного ведомства требуют выплаты зарплат
Работники охранного предприятия «Ирбис» в самопровозглашенной республике Южная Осетия требуют выплаты зарплат. Они собрались сегодня у здания югоосетинского правительства. Один из сотрудников «Ирбиса» рассказал, что он не получал зарплату с января.
«Зарплата и так у нас маленькая, на эту сумму невозможно прокормить свою семью. С данной проблемой мы сталкиваемся не первый раз», – отметил собеседник агентства «Рес».
Исполняющий обязанности начальника ведомства Николай Кабисов сообщил, что сотрудники получат причитающуюся им зарплату за два месяца в марте. По его словам, задержка связана с тем, что их ведомство вовремя не подготовило необходимые документы.
Он добавил, что благодаря помощи югоосетинских властей данный вопрос будет решен. Премьер Константин Джуссоев пообещал, что сотрудникам зарплату выплатят на этой неделе, отметил Кабисов.
Нобелевский лауреат призвала создать международный трибунал для Путина
Украинская правозащитница Александра Матвийчук – глава организации «Центр гражданских свобод», которая в прошлом году получила Нобелевскую премию мира, – призвала создать международный трибунал для президента России Владимира Путина. Она потребовала сделать это как можно скорее: по мнению Матвийчук, это будет иметь «охлаждающий эффект» для российского руководства и предотвратит дальнейшие военные преступления.
Матвийчук заявила, что многие российские военные и их командование не осознают, что власти Путина рано или поздно придёт конец и им придётся нести ответственность за содеянное. Угроза уголовного преследования, по словам правозащитницы, должна заставить их задуматься.
Ранее за проведение международного расследования российской агрессии в Украине высказывались многие политики на уровне ООН, парламентской ассамблеи НАТО и Европарламента. Генеральная прокуратура Украины расследует преступления, предположительно совершённые российскими войсками – она завела уже более 65 тысяч уголовных дел. Наряду с национальными расследованиями открыты дела в Международном уголовном суде в Гааге.
- Предметом обвинений являются как само по себе развязывание агрессивной войны, нарушающее устав ООН и принципы международного права, как и конкретные военные преступления: убийства гражданских лиц, в том числе массовые, пытки, изнасилования, обстрелы жилых домов и гражданской инфраструктуры.
- Парламенты Чехии, Латвии, Литвы и Эстонии признали Россию страной – спонсором терроризма. В США Сенат потребовал этого от Белого дома. Резолюцию о признании режима в России террористическим приняла Парламентская ассамблея Совета Европы.
Саакашвили: Москва планирует полный захват власти в Грузии
Российские власти планируют полный захват власти в Грузии, написал в соцсети бывший президент страны Михаил Саакашвили. При этом он заявил, что поддерживает заявления действующего президента Саломе Зурабишвили.
«Я поддерживаю заявления президента Зурабишвили, сделанные в последние дни, и ее призыв бороться за свободу. На мой взгляд, все политические группы должны объединиться против российского переворота, а также провести немедленные консультации с президентом. Совершенно очевидно, что параллельно провалу в Украине, поражению в Молдове, Москва собирается в ближайшее время открыто захватить власть в Тбилиси, ради этого она заставит согласиться запуганных марионеток со всем», – отметил Саакашвили.
Экс-президент считает, что Зурабишвили «должна использовать свое положение и дать понять всему миру, что в условиях полной изоляции Грузии готовится ее полное завоевание и оккупация».
«Сейчас не время припоминать обиды, мы должны использовать любую возможность, чтобы сразиться в этой великой войне. Президент говорит, что без свободы нет настоящего мира, а нас пытаются поработить под страхом войны. А потому сопротивление – обязанность каждого настоящего грузина, каждого президента, бывшего или действующего. В этой битве мы не можем себе позволить кого-то потерять», — написал Саакашвили.
Отметим, что Зурабишвили отказывается помиловать заключенного Саакашвили, который с мая 2022 года проходит лечение в тбилисской клинике «Вивамеди».
Бадри Эсебуа говорит, что после 2020 года жил в Сухуми и Батуми
Бадри Эсебуа, обвиняемый в нападении на банк в Зугдиди и захвате заложников, утверждает, что после осени 2020 года жил на территории самопровозглашенной республики Абхазия.
«Я находился на оккупированной территории полтора года или год. В октябре 2022 года я вернулся. Жил в Батуми, а также в столице – Тбилиси. Передвигался на метро, так как это было безопасно», – написал Эсебуа в письме телеканалу «Пирвели».
Эсебуа, который был задержан полицией в ночь на 8 февраля в селе Джихашкари, находился в розыске с конца 2020 года. По данным следствия, именно он 21 октября 2020 года ворвался в отделение «Банка Грузии» в Зугдиди и захватил в заложники более 40 человек.
Тогда переговоры шли около 12 часов. Налетчик, который был в камуфляже и маске, скрылся, получив полмиллиона долларов и освободив заложников.
Эсебуа утверждает, что он не совершал нападения на банк, а скрывался из-за преследования силовиков. По его словам, он покинул регион Самегрело осенью 2020 года, после чего жил «то в Сухуми, то в Батуми».
Ранее СМИ сообщали, что у Бадри Эсебуа нашли абхазский паспорт на имя Беслана Анчабадзе. Абхазские власти эту информацию не комментировали.
Телеканал «Пирвели» утверждает, что Эсебуа вернулся на территорию, подконтрольную властям Грузии, из-за возлюбленной, с которой, в частности, жил в тбилисской квартире.
- Ограбление филиала «Банка Грузии» в Зугдиди произошло 21 октября 2020 года. Вооруженный гранатой и автоматом человек в камуфляже взял в заложники более 40 человек, требуя 500 тысяч долларов. По итогам многочасовой полицейской спецоперации все заложники были освобождены, налетчик забрал деньги и скрылся в лесах Цаленджихского района.
- Позже МВД заявило, что на банк напал бывший военный Бадри Эсебуа и квалифицировало преступление, как террористический акт.
- Спустя два месяца после нападения, 12 декабря 2020 года, полиция задержала младшего брата разыскиваемого — Бидзину Эсебуа. По данным полиции, у него были обнаружены две гранаты, патроны для автомата, спальный мешок, одежда и продукты. Его обвинили в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств.
Пуск корабля SpaceX к МКС отменили за 2 минуты до старта
Американское космическое агентство и корпорация SpaceX 27 февраля отменили полёт космического корабля «Крю Дрэгон» к Международной космической станции за две минуты до старта. Причиной стали проблемы с загрузкой зажигательной смеси на ракету-носитель «Фалькон-9».
Трансляция подготовки к пуску велась в Youtube-канале SpaceX. Наземные системы сообщили, что в один из девяти двигателей первой ступени не удалось загрузить смесь триэтилалюминия с триэтилбораном, которая используется для пуска. Следующая возможность запуска будет 28 февраля, говорилось в трансляции.
Старт «Крю Дрэгон» с космодрома на мысе Канаверал в США должен стать шестым коммерческим запуском корабля на орбиту. В экипаж миссии входят американские астронавты Стивен Боуэн и Вуди Хобург, астронавт из ОАЭ Султан Аль-Нейади и российский космонавт Андрей Федяев. Предполагается, что все они проведут на станции полгода.
В Южной Осетии учреждена партия «За справедливость»
В самопровозглашенной республике Южная Осетия прошел учредительный съезд партии «За справедливость». В нем приняли участие более ста человек, на мероприятии присутствовали и представители югоосетинского Минюста.
Как пишет агентство «Рес», делегатами были приняты устав и политическая программа партии. Её председателем единогласно был избран депутат парламента, экс-кандидат в президенты Гарри Мулдаров.
«Наши предшественники многим пожертвовали за право жить на своей земле, родине, самим решать свою судьбу, говорить на родном языке… Сменяются поколения, но мы шли, идем и будем идти к своей мечте – к достижению процветания нашей Осетии. Неоценимую поддержку нам оказала и оказывает Российская Федерация, за что мы ей всегда будем благодарны», – отметил Мулдаров.
По его словам, осетины умеют отвечать на добро и словом, и делом.
«Сегодня наши ребята принимают участие в спецоперации России, защищают жителей Донбасса от истребления», – сказал он.
Гарри Мулдаров подчеркнул, что основной целью создаваемой партии является «борьба за справедливость». Партия также намерена выступать за вхождение Южной Осетии в состав России.
- Мулдаров – глава комиссии по делимитации и демаркации де-факто границы Южной Осетии с Грузией. В 2019 году он был избран депутатом от правящей партии «Единая Осетия». Вышел из нее в сентябре 2020 года после того, как поддержал позицию парламентариев, требовавших отставки генерального прокурора Урузмага Джагаева из-за резонансного дела Инала Джабиева. В декабре того же года Мулдаров вошел в состав объединения «За справедливость» вместе с нынешним югоосетинским президентом Аланом Гаглоевым. В первом туре президентских выборов в апреле 2022 года за Мулдарова проголосовали 2592 человека, он набрал 9.33% голосов.
Турецкого бизнесмена приговорили в Грузии к восьми годам тюрьмы
Батумский городской суд приговорил к восьми годам тюрьмы турецкого бизнесмена Галифа Озтюрка. Он был признан виновным в незаконном приобретении и хранении наркотических веществ.
Озтюрк себя виновным не признает, защита собирается обжаловать приговор в Апелляционном суде. Тем временем, по словам адвокатов, в апреле начинается еще один процесс против Озтюрка, связанный с финансовыми правонарушениями.
Озтюрк, чья компания владеет сетью отелей и торговых центров в Батуми, был задержан в конце мая прошлого года в ходе спецоперации, после многочасового обыска в доме и офисах. При обыске было изъято более семи грамм кокаина, напоминает агентство «Новости-Грузия».
Следственная служба Минфина тогда заявила, что ведет в отношении бизнесмена расследование возможных фактов уклонения от уплаты налогов, изготовления и использования поддельных платежных документов и отмывания денег.
По данным на 2020 год, Галип Озтюрк инвестировал в Грузию 500 миллионов долларов. Ему принадлежат несколько компаний в сфере туризма, транспорта и строительства. Одним из его крупнейших активов является гостиница «Эйфория» в Батуми.
Посольство Турции в Грузии заявило после ареста Озтюрка, что турецкая сторона требует его экстрадиции.
В Турции против Озтюрка несколько раз начиналось следствие по финансовым злоупотреблениями, но его адвокатам удавалось добиться прекращения дел. В 2018 году турецкий суд приговорил Озтюрка к пожизненному заключению по делу об убийстве, однако он успел уехать в Грузию, где еще в 2015 году получил второе гражданство.
Грузия продлила срок безвизового пребывания для граждан Украины
Правительство Грузии увеличило до двух лет срок безвизового пребывания в стране для граждан Украины.
Соответствующие изменения внесены в постановление правительства №255 «Об утверждении списка стран, граждане которых могут въезжать в Грузию без визы», от 5 июня 2015 года, сообщил портал BM.ge.
Согласно поправке, гражданам Украины разрешен въезд в Грузию без визы и пребывание в стране в течение полных 2 лет. Ранее это было возможно на год, после чего нужно было снова пересечь границу и въехать в Грузию заново, пишет агентство «Новости-Грузия».
Остальной список стран, для которых действует право безвизового пребывания в течение года, в том числе России, остался без изменений.
По данным ООН, в Грузии с начала войны в качестве беженцев находится не менее 25 тысяч граждан Украины.
Центр социальной справедливости недавно распространил доклад, в котором указал на проблемы в политике государства в отношении беженцев, сообщает портал Civil.ge.
По данным НПО, трудоустроены только 20% из украинских беженцев. Еще 58% хотели бы работать, но в этом направлении нет специальной госпрограммы. При этом 69% имеют высшее образование, а 84% имеют опыт работы. Самой серьезной проблемой беженцы называют жилье из-за роста цен на аренду.
Законопроекты об «иноагентах» отправят в Венецианскую комиссию – «Сила народа»
Движение «Сила народа» и правящая партия «Грузинская мечта» планируют утвердить в первом чтении оба законопроекта об «иностранных агентах».
Первый документ под названием «О прозрачности иностранного влияния» был представлен несколько назад. Второй, «О регистрации иностранных агентов», будет инициирован на сегодняшнем заседании бюро парламента Грузии.
Первый законопроект члены «Силы народа» называют «грузинским», второй – «американским». Во втором варианте статус иноагентов предлагается присваивать не только СМИ и НПО, но и любым физическим и юридическим лицам, получающим финансирование из-за рубежа (за некоторыми исключениями). Для физических лиц за нарушение закона – отказ или задержку с регистрацией, вводится наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, для юридических – штраф.
Как сообщил один из лидеров «Силы народа» Дмитрий Хундадзе, после утверждения в первом чтении законопроекты будут направлены в Венецианскую комиссию. Парламент попросит консультативный орган изучить законопроекты в кратчайшие сроки, после чего, по словам Хундадзе, будет утвержден или «грузинский», или «американский» законопроект. Депутат при этом вновь отверг обвинения в том, что законопроекты – «российские».
Хундадзе также сообщил, что в инициативу «О прозрачности иностранного влияния» перед утверждением будет внесены технические поправки. Так, под термин «агент иностранного влияния» не будут подпадать образовательные и медицинские учреждения, получающие иностранное финансирование.
Он говорит, что утвердить один из законопроектов планируется до конца весенней сессии парламента – до конца июня.
- Как сообщалось ранее, Евросоюз уже заявил, что принятие подобных законов несовместимо с выполнением рекомендаций для получения Грузией статуса кандидата в Евросоюз, с нормами и ценностями ЕС. Серьезную обеспокоенность также выразили США.
- Сотни неправительственных организаций и СМИ Грузии подписали совместное заявление, в котором говорят, что законопроект об иноагентах является ответом властей на обнародование информации о фактах коррупции, беззакония и избирательного правосудия, и проводят прямую аналогию с Россией.
Умер российский политолог Глеб Павловский
Политолог, основатель Фонда эффективной политики Глеб Павловский умер в Москве на 72 году жизни. Об этом сообщил его друг, профессор ВШЭ Симон Кордонский, впоследствии информацию подтвердила семья Павловского.
Павловский был известен как ключевой политтехнолог Кремля во время первых сроков президента Владимира Путина. Его фонд разрабатывал первую предвыборную кампанию политика.
В начале — середине 2000-х Павловский был важным идеологом Кремля, участвовал в создании «Единой России», прокремлёвских молодёжных движений, популяризации неоимперской идеи. В 2011 году, незадолго до возвращения Путина на третий срок, попал в опалу. Активно комментировал политическую повестку в российских СМИ, осторожно критиковал власть.
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Павловский — бывший участник советского диссидентского движения. В 1974 году он дал показания в КГБ на своего знакомого Вячеслава Игрунова по делу о распространении сведений, порочащих советский строй, во время суда отказался от них и их изъяли из обвинения.
Переехал в Москву, был редактором самиздатовского журнала «Поиски». В 1982 году был арестован, дал показания на других диссидентов — по собственным утверждениям, только на тех, что уехали из страны. Был отправлен жить в Коми, вернулся в столицу с началом перестройки. Жить в городе ему было нельзя, он добился отмены запрета, встретившись с руководителем Москвы, будущим президентом Борисом Ельциным, писала «Медуза».
В Москве в начале 1990-х познакомился с американским филантропом Джорджем Соросом. Стал директором программы «Гражданское общество», распространявшей по СССР современную оргтехнику — в том числе компьютеры и факсы. Вместе с бизнесменом Владимиром Яковлевым создал кооператив «Факт», из которого вышел один из крупнейших в 1990-х издательских домов в России — «Коммерсантъ». Был главой первого в России частного информационного агентства. Занялся политическими технологиями.
В 1996 году основанный Павловским Фонд эффективной политики принял участие в кампании по перевыборам президента Бориса Ельцина. В начале кампании глава государства обладал высоким антирейтингом и, по всем опросам, проигрывал выборы основному конкуренту — лидеру КПРФ Геннадию Зюганову. Против победы коммуниста объединились все ключевые российские олигархи, центральные СМИ, представители силовых структур.
ФЭП занимался на выборах чёрным пиаром и компроматом. «Вся Москва была обклеена красными наклейками „Этот дом после июня подлежит национализации“, — вспоминал политолог в разговоре с «Медузой». — Вспоминать стыдно, но это было [редакция отметила, что вспоминал Павловский «с явным удовольствием» — РС]. После победы Ельцина начал работать с Кремлём, был участником создания партии «Единство» — будущей «Единой России».
После победы на выборах команда, сложившаяся вокруг Кремля, планировала сохранить власть, избрав президенту подходящего преемника. Выбор пал на директора ФСБ Владимира Путина. Павловский принял активное участие в его президентской кампании Путина, работал с будущим президентом, над его имиджем и речами.
Фонд Павловского был создателем нескольких интернет-СМИ в стране, в том числе Vesti.ru и Lenta.ru. Организация участвовала в разработке ключевых пунктов внутренней политики Кремля: Москва сокращала полномочия регионов, атаковала свободу прессы и активно противодействовала любой оппозиции. Фонд принял участие в атаке Кремля на нефтяную компанию ЮКОС, закончившуюся тюремным сроком для главы компании Михаила Ходорковского.
Постепенно Павловский был отстранён от принятия решений и занялся техническими функциями: мониторингом и пиар-сопровождением работы власти в интернете. В Украине ФЭП участвовал в неудачной кампании в Раду Социал-демократической партии, первым номером в предвыборном списке которой был политик Виктор Медведчук, после чего политтехнолог был отстранён от доступа к Путину.
В 2011 году Кремль разорвал с Павловским контракт — тот предлагал переизбрать на второй срок президента Дмитрия Медведева, но он уступил кресло Путину.
Павловский жил между Москвой и Австрией. Был гостем эфиров Радио Свобода. В последние годы болел раком. О времени и месте его похорон на момент публикации новости не сообщалось.
Медведев: Южная Осетия и Крым — точки невозврата в отношениях с Западом
Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев считает, что события 2008 и 2014 годов стали точками невозврата в отношениях России с Западом.
«Точками невозврата можно считать две даты. Первая — осень 2008 года (август 2008-го, российско-грузинская война — ред.), когда западный мир поддержал агрессию Грузии против осетинского народа и вознес до небес придурка, наркомана и авантюриста, которого позже отринула не только его собственная страна, но и чужая, куда он трусливо сбежал. Агрессору тогда был дан быстрый и твердый отпор.
Вторая поворотная точка — весна 2014 года, когда свою волю на законном референдуме высказал народ Крыма, навсегда вернувшись на историческую родину (референдум не признан международным сообществом — ред.). У западного мира это вызвало бешеную, бессильную истерику, которая длится до сих пор», — написал Медведев в своей статье для газеты «Известия».
Экс-президент уверен, что «безумная истерика, навязчивое желание растерзать» Россию и привели в конечном счете к т.н. «специальной военной операции».
Медведев добавил, что согласно исторической логике существования империй война могла произойти в 90-е годы прошлого столетия, однако «разгорелась сейчас».
Политик считает, что если всерьез встанет вопрос о существовании самой России, он будет решен вместе с вопросом дальнейшего существования всей человеческой цивилизации.
«Мир без России нам не нужен», — подчеркнул Медведев, перефразировав таким образом схожее высказывание Владимира Путина («Зачем нам такой мир, если там не будет России?»).
- 26 августа 2008 года, спустя две недели после окончания пятидневной российско-грузинской войны, президент Российской Федерации Дмитрий Медведев подписал указы о признании Россией независимости самопровозглашенных республик — Южной Осетии и Абхазии. За исключением России, Венесуэлы, Никарагуа, Науру и Сирии, все государства мира рассматривают Абхазию и Южную Осетию как территории Грузии, находящиеся под оккупацией РФ.
- Россия аннексировала Крым в 2014 году. В сентябре 2022 года президент России Владимир Путин объявил об аннексии Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей Украины. Киев и страны Запада заранее объявили, что ни при каких обстоятельствах не признают аннексию. Украина заявила, что будет вооруженным путем бороться за возвращение оккупированных территорий под свой контроль.
Ночью Россия атаковала Украину беспилотниками. Двое погибших
Российские военные в ночь на 27 февраля атаковали территории Украины 14 беспилотниками «Шахед», сообщил Генштаб ВСУ. По предварительным данным, украинские ПВО сбили 11 из них.
В результате атаки беспилотников на Хмельницкую область погибли двое спасателей, несколько местных жителей ранены. Об этом сообщили местные власти. Сообщается, что в результате первого удара были повреждены несколько зданий, спасатели выехали на место, чтобы тушить пожар – и в это время по тому же месту был нанесён второй удар.
В Киевской городской администрации заявили, что над городом сбили девять дронов. По предварительным данным, обошлось без жертв и разрушений.
Власти Запорожской области сообщили, что в результате ночной атаки беспилотников зафиксированы два попадания в объект гражданской нежилой инфраструктуры. Он частично разрушен, люди не пострадали.
Украинское оперативное командование «Север» заявило о трёх сбитых беспилотниках, в том числе одного над Черниговской областью.
К 5 утра объявленную вечером 26 февраля воздушную тревогу в нескольких областях Украины начали отменять.
- Киев обвиняет Москву в применении иранских дронов-камикадзе «Шахед» при атаке на гражданские объекты в ходе войны. По сведениям американской стороны, Тегеран уже передал Москве сотни беспилотников, которые Россия использовала для поражения военных и гражданских целей в Украине. Россия обвинения отвергает.
- В ноябре прошлого года Иран впервые признал поставки беспилотников России, но утверждает, что их ограниченная партия была отправлена ещё до вторжения.
WSJ: Минэнерго США считает вероятной версию о лабораторной утечке COVID-19
Пандемия COVID-19 в мире произошла в результате утечки из китайской лаборатории. К такому выводу пришло Минэнерго США. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники, знакомые с содержанием секретного доклада американской разведки.
Газета напоминает, что версию о лабораторном происхождении коронавируса ранее поддерживало только Федеральное бюро расследований (ФБР). Другие ведомства США не разделяли подозрений. Теперь к такому выводу пришло и Министерство энергетики.
У ФБР имеется «умеренная уверенность» в лабораторном происхождении вируса, у Минэнерго - «низкая степень уверенности», пишет The Wall Street Journal.
Собеседники издания отмечают, что несмотря на совпадение позиций, Минэнерго и ФБР пришли к версии об утечке по разным причинам.
Разведке США при этом склоняется к версии о том, что вирус начал распространение от зараженного животного. В отчете 2021 года, в частности, говорится, что Китай не разрабатывал вирус как биологическое оружие. Составители доклада также упоминают, что даже если утечка из лаборатории и была, то сотрудники института вирусологии в Ухане, откуда пошло распространение инфекции, не знали об этом. Сотрудники лаборатории начали изучать COVID-19 уже после вспышки.
Происхождение вируса расследовала и Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ). В середине февраля вторая фаза исследования была приостановлена из-за проблем со сбором данных в Китае.
- Первый случай заболевания COVID-19 выявили в китайском городе Ухане в конце 2019 года, после чего он распространился по другим странам. 11 марта 2020 года ВОЗ объявила пандемию коронавируса.
- После визита в Уханьский институт вирусологии в 2021 году ВОЗ заявила, что утечка COVID-19 из лаборатории «крайне маловероятна». Ученые пришли к выводу, что болезнь, вероятно, передалась людям от летучих мышей. После серьезной критики, в том числе со стороны коллег, глава ВОЗ признал, что исключать лабораторную утечку преждевременно.
- Китай неоднократно называл предположение о распространении COVID-19 из китайской лаборатории «необоснованным» и утверждал, что вирус возник в США, где также занимались исследованием коронавирусов.
- С начала пандемии COVID-19 выявили почти у 700 миллионов человек в мире. Число умерших приближается к семи миллионам.
Сборная Грузии впервые вышла на чемпионат мира по баскетболу
Сборная Грузии по баскетболу впервые в истории вышла на чемпионат мира. Грузинская команда обеспечила себе участие в мировом первенстве, несмотря на проигрыш в матче со сборной Исландии со счетом 77:80.
Поединок прошел на площадке «Тбилиси арена». В напряженной борьбе победила Исландия, однако для выхода на чемпионат мира ей не хватило одного очка.
ЧМ по баскетболу пройдет с 25 августа по 10 сентября текущего года в Индонезии, Японии и Филиппинах.
Сборная Грузии по баскетболу пять раз принимала участие в европейском первенстве. Лучший результат команда показала на дебютном турнире в 2011-м году, заняв 11-е место.
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