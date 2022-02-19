Авиакомпания Lufthansa приостановила полёты в Киев и Одессу

Полиция Канады в субботу применила перцовые баллончики и светошумовые гранаты для разгона акции против ограничений, связанных с пандемией коронавируса. В течение трех недель протестующие, среди которых много водителей грузовиков со своими машинами, блокировали центр города перед парламентом и канцелярией премьер-министра. Задержаны более сотни человек.

В разгоне акции участвовала конная полиция. Подтверждения о травмах среди протестующих нет. Агентство Reuters пишет, что участники акции забрасывали полицейских дымовыми шашками.

«Мы говорили вам уйти. Мы дали вам время уйти. Мы действовали медленно и упорядоченно, но вы были агрессивны по отношению к полицейским и их лошадям», - говорится в заявлении полиции в твиттере.

В пятницу в центре Оттавы были выставлены ограждения для сокращения числа протестующих.

Акции недовольства в Канаде начались с дальнобойщиков. Они выступили против вступившего в силу в январе требования к водителям предъявлять сертификат о прививке по возвращении в Канаду из Соединенных Штатов, а невакцинированных обязали соблюдать двухнедельный карантин. Позднее акцент сместился, и правительство начали критиковать в целом за все те меры, которые оно принимало с начала пандемии коронавируса.

Водителей грузовиков поддержали и другие канадцы. Тысячи людей стали выходить на улицы, требуя отменить санитарные ограничения и требования обязательной вакцинации против COVID-19. Также протестующие на время перекрывали несколько пунктов пропуска на границе с США.

Правительство Канады впервые с момента принятия в 1988 году применило закон о чрезвычайной ситуации. Он дает возможность приостанавливать некоторые права граждан для наведения общественного порядка.