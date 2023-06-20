Лукашенко: Грузия «наелась» западных обещаний

Грузия «наелась» обещаниями Запада и хочет вернуться на рынки постсоветских стран, заявил белорусский лидер Александр Лукашенко на встрече с министрами иностранных дел государств-членов ОДКБ.

Он говорит, что «нет причин торопиться с принятием решений о выходе из каких-либо интеграционных объединений, как это сделали в свое время Украина или Грузия с их членством в СНГ».

«Пример Грузии. Вы видите некое изменение их политики: они наелись западных обещаний и прочего и хотят опять вернуться на наш рынок, потому что никто вас ни с молоком, ни с мясом, ни с вином на свои рынки не пустит. Рынки давно поделены и за них идет жесткая драка. И это второе, почему мы должны держаться вместе. Это наш освоенный рынок», – заявил Лукашенко.

Он добавил, что если на Западе что-то и предложат, то «только в обмен на ресурсы или на проведение выгодного для Запада политического курса».

«Не надо торопиться, делать хуже друг другу и пытаться как-то уйти в сторону друг от друга. Надо держаться вместе, особенно в это непростое время», – сказал Лукашенко.

Отметим, что в феврале Лукашенко встретился с президентом самопровозглашенной республики Абхазия Асланом Бжания и заявил, что Тбилиси, Сухуми и Минск должны как-то склеиваться.