Лукашенко и Макрон по телефону обсудили Украину

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко и президент Франции Эммануэль Макрон провели в пятницу вечером телефонный разговор. Сообщение пресс-службы Лукашенко подтвердило агентство France Presse. Официальных комментариев Елисейского дворца пока нет.

В пресс-службе Лукашенко сообщили, что разговор продолжался 1 час 20 минут, и обсуждалось российское вторжение в Украину и вовлеченность Беларуси в этот конфликт.

«Значительная часть разговора была уделена обсуждению будущего Европы и места Беларуси в этом мироустройстве, говорили также и о взаимоотношениях Беларуси и России», - сказано в сообщении. Лукашенко, как утверждается, назвал фейком сообщения о возможном размещении в Беларуси ядерного оружия. Он также выразил готовность принять российско-украинские переговоры о мире.

«Президент Франции во время разговора особо подчеркнул свое уважение к белорусскому народу», - говорится в сообщении.

Белорусские военные не участвуют в российско-украинском конфликте, однако российские военные действуют с территории Беларуси, используют ее инфраструктуру. В субботу появились сообщения, что лидеры стран ЕС 27 февраля могут обсудить отключение от системы финансовых переводов SWIFT не только России, но и Беларуси - из-за ее роли в конфликте.

Запад не признает Лукашенко легитимным президентом Беларуси, однако поддерживает контакты с ее руководством, а в исключительных случаях и лично с ним.