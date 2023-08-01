Лукашенко назвал шуткой свои слова о вагнеровцах и Польше

Белорусский авторитарный лидер Александр Лукашенко во вторник назвал шуткой свои слова о том, что наёмники ЧВК «Вагнер», находящиеся в Беларуси, говорили ему о своих планах «сходить на экскурсию» в Польшу, – что ряд комментаторов, в том числе на Западе, интерпретировали как намёк на вооружённую провокацию против этой страны.

«Я пошутил, что вагнеровцы между собой шушукаются: на экскурсию в Жешув сходим», – сказал Лукашенко, выступая в Брестской области в западной Беларуси. При этом далее в том же выступлении он выразил уверенность в том, что вагнеровцы действительно могут напасть на Польшу, и отметил, что только белорусские власти их от этого удерживают. Власти Польши, по мнению Лукашенко, должны сказать ему спасибо «за то, что мы пригласили к себе этих бойцов».

«Пусть молятся, что мы держим их, еще как-то обеспечиваем. В противном случае они без нас бы просочились туда и вломили бы так этому Жешуву и Варшаве, что мало бы не показалось. Поэтому меня упрекать не надо, а пусть скажут спасибо», – заявил белорусский лидер.

Он прокомментировал также недавнее высказывание премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого о том, что более 100 наёмников передислоцировалось к границам Польши и Литвы, к так называемому Сувалкскому коридору, и готовят провокации. «Никаких отрядов ЧВК «Вагнер» в 100 человек сюда не перемещались. А если перемещались, только для того, чтобы передать боевой опыт бригадам, которые сосредоточены в Бресте и Гродно», – сказал Лукашенко, отметив, что Беларуси «тысячу лет не нужен» Сувалкский коридор. По его словам, наёмники якобы обучают белорусских военных бесплатно.

«Находясь под Осиповичами, в центре Беларуси, эти ребята никуда не стремятся. Они привыкли выполнять приказ», – сказал Лукашенко.

Белорусский лидер также сказал, что в страну привезено уже более половины российского ядерного оружия, которое запланировано разместить в Беларуси.