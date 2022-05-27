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Лукашенко объявил о создании нового оперкомандования ВС Беларуси
В вооруженных силах Беларуси будет создано южное оперативное командование, заявил Александр Лукашенко на совещании с руководством министерства обороны в четверг, 26 мая, в Минске.
"Военное давление на нас, мы уже видим, будет оказываться через Польшу, Литву, Латвию и дислоцированные там войска Североатлантического блока, а также за счет поддержания эскалации боевых действий в Украине", – сказал Лукашенко, добавив, что страна вынуждена "отрабатывать защиту южных рубежей".
- Формально Беларусь не участвует в войне в Украине, но Россия использует её территорию и железнодорожные пути, чтобы формировать эшелоны и переправлять вооружение.
- 26 мая в Верховную Раду Украины был внесён законопроект об изъятии белорусской собственности за предоставление России территории для населения авиационных и ракетных ударов.
Другие новости дня
Абрамович официально продал футбольный клуб «Челси»
Российский миллиардер Роман Абрамович официально продал английский футбольный клуб "Челси" консорциуму Тодда Бёли. Об этом сообщает Companies House (Единый государственный реестр юридических лиц Великобритании).
Ранее сделку одобрило правительство Великобритании и руководство английской Премьер-лиги. Сообщается, что власти страны получили юридические гарантии того, что Абрамович не получит выгоды от продажи "Челси". Активы российского миллиардера в Великобритании находятся под санкциями из-за российского военного вторжения в Украину. Сумма сделки составляет 4,25 миллиарда фунтов стерлингов - это около 5 миллиардов евро. Сообщается, что эти средства будут направлены на благотворительность.
Тодд Бёли – совладелец бейсбольной команды "Лос-Анджелес Доджерс". Помимо него в сделке участвуют американский бизнесмен Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.
- Абрамович приобрел "Челси" в 2003 году за 140 миллионов фунтов. При нем команда выиграла 21 трофей. Журнал Forbes писал, что клуб должен миллиардеру два миллиарда долларов.
- Роман Абрамович регулярно занимал высокие места в рейтинге богатейших людей планеты. Его называли олигархом, близким к Владимиру Путину, хотя сам он это отрицает и в российской политической жизни не участвует.
Пентагон: армия РФ потеряла в боях не менее 1000 танков и 36 самолетов
Армия России добивается "постепенных успехов" в Украине, хотя уже понесла огромные потери. Об этом на условиях анонимности заявил 26 мая высокопоставленный представитель министерства обороны США, подчеркнув, что пока ситуацию на фронте нельзя называть "патовой".
По его словам, хотя украинские войска пока удачно оказывают "жесткое сопротивление", Россия продолжает наносить тяжелые удары по подразделениям ВСУ и по разным объектам и городам в Донбассе.
Чиновник Пентагона отметил и то, что украинская армия "также добивается постепенного прогресса вокруг Харькова", и что в результате контратак ей удалось отвоевать ряд территорий, на которые Россия претендовала в течение последних 90 дней.
У министерства обороны США есть данные о тос, что армия РФ потеряла в боях сначала войны не менее 1000 танков, 36 самолетов и более 50 вертолетов – однако она всё равно имеет большое преимущество перед ВСУ в технике и живой силе. По словам американского военного, сейчас в Украине действуют 110 российских батальонно-тактических групп, и российские подразделения смогли значительно продвинуться в направлении Славянска и Краматорска.
Чиновник Пентагона упомянул недавнее решение Минобороны России – разрешить вступать в армию мужчинам в возрасте старше 50 лет. Ранее этот возрастной ценз не превышал 40 лет. "Мы продолжаем наблюдать за тем, как Москва пытается найти разные способы пополнения своей живой силы на фронте", – сказал он.
Умер один из основателей Depeche Mode Энди Флетчер
Английский музыкант, один из основателей и клавишник группы Depeche Mode Энди Флетчер умер в четверг в возрасте 60 лет. Об этом сообщается на странице группы в твиттере.
Причины смерти не сообщаются. "Мы потрясены и преисполнены всепоглощающей грустью из-за безвременной смерти нашего дорогого друга, члена семьи и товарища по группе Энди Флетчера." - говорится в сообщении Depeche Mode.
Флетчер занимался музыкой с конца 70-ых годов. Тогда он играл на бас-гитаре в группе No Romance in China. Позднее музыкант переехал в город Базилдон, где основал группу Composition of Sound вместе с Винсом Кларком и Мартином Гором. Через некоторое время к ним присоединился вокалист Дейв Гаан, а саму группу переименовали в Depeche Mode.
AP: Запад может снять санкции с российских бизнесменов в обмен на помощь Украине
Министр финансов Канады Христя Фриланд предложила отменять санкции против российских бизнесменов в обмен на финансовую помощь на восстановление Украины. Об этом сообщает агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Со слов собеседников агентства, Фриланд подняла этот вопрос на встрече министров финансов стран-членов "Группы семи" (G7) на прошлой неделе, после того, как обсудила его с "российскими олигархами". Фриланд знакома с некоторыми из них ещё со времен журналистской работы в Москве, где она возглавляла московское бюро газеты Financial Times.
Представители Украины знали об обсуждении этого вопроса, отметил источник агентства. Запад, по его словам, заинтересован в том, чтобы российские олигархи "отмежевались" от президента Путина и в то же время обеспечивали финансирование Украины.
Собеседник агентства подчеркнул, что пока это только предложение, никаких решений не принято. Такой вариант, как отмечает АР, может помочь устранить юридические препятствия для властей тех стран (например, Германии), где процедура конфискации замороженных активов очень сложная. Если российские бизнесмены добровольно откажутся от части своего имущества за рубежом, это упростит задачу, считают собеседники агентства.
После российского вторжения в Украину Евросоюз, США, Великобритания и другие страны начали вводить санкции в отношении России, в том числе против бизнесменов. На сегодняшний день под них попали более 30 представителей крупного российского бизнеса. По данным Еврокомиссии, страны ЕС заморозили активы россиян на сумму почти в 10 миллиардов евро.
В Ереване сторонники оппозиции собрались у здания правительства
Сторонники оппозиции, требующей отставки премьер-министра Никола Пашиняна, собрались сегодня перед зданием правительства. Они пришли туда маршем с площади Франции, сообщает Радио Азатутюн.
Депутат оппозиционной парламентской фракции «Айастан», вице-спикер НС Ишхан Сагателян сказал, что они пришли к зданию правительства, так как там запланирована встреча премьер-министра и президента Черногории. Он также заявил, что этим шагом они пытаются показать, что правительство не имеет никакого мандата на ведение переговоров и достижение договоренностей от имени армянского народа.
К зданию правительства также стянуты большие силы полиции.
- Оппозиция проводит уличные акции протеста в армянской столице с конца апреля, требуя отставки премьер-министра Никола Пашиняна, которого она обвиняет в намерении пойти на односторонние уступки Азербайджану в вопросе статуса Нагорного Карабаха.
- Армянские власти отвергают данные обвинения, заявляя, что на мирных переговорах с Азербайджаном намерены отстаивать права армян Нагорного Карабаха, в том числе и в вопросе об окончательном статусе. Представители власти утверждают, что акции протеста оппозиции и ее требования не пользуются поддержкой у широких слоев населения Армении.
Путин: Россия готова экспортировать зерно, если Европа снимет санкции
Россия готова внести значительный вклад в преодоление мирового продовольственного кризиса, если Запад снимет санкции, введенные из-за войны в Украине. Об этом президент России Владимир Путин заявил в четверг, 26 мая, в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги, передает Reuters.
Главы стран обсудили ситуацию в Украине, продовольственный кризис и его влияние на бедные страны. Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова экспортировать зерно и удобрения, если условия будут выполнены.
Кремль сообщил, что Путин рассказал Марио Драги о предпринятых «шагах в целях обеспечения безопасности судоходства, включая ежедневно открываемые гуманитарные коридоры для выхода гражданских судов из портов Азовского и Черного морей, чему препятствует украинская сторона».
Помимо этого российский президент гарантировал Марио Драги бесперебойные поставки газа в Италию по зафиксированным в контрактах ценам.
Других подробностей звонка не сообщается.
Кроме того, 26 мая посольство Италии в России заявило, что приостанавливает прием документов на визы из-за высылки дипломатов, а также санкций Центробанка России против банка, который обслуживает транзакции по оплате консульского сбора.
- По данным Государственного департамента США, до войны поставки пшеницы из России и Украины составляли почти 30% мировой торговли, а Украина была четвертым в мире экспортером кукурузы и пятым в мире экспортером пшеницы.
- Черное и Азовское моря контролируется российскими военными кораблями. Первого мая министерство инфраструктуры Украины решило закрыть морские порты Бердянска, Мариуполя, Скадовска и Херсона, пока эти территории не будут освобождены.
- Страны «Группы семи» заявили, что Россия использует сложившуюся на рынке зерна ситуацию в качестве инструмента «гибридной войны». В марте ООН зафиксировала рост цен на продукты более чем на 12 процентов. Это стало рекордом с 1990 года.
Суд в Кабардино-Балкарии признал законным увольнение 115 не поехавших в Украину росгвардейцев
Военный суд в Кабардино-Балкарии признал законным увольнение 115 сотрудников Росгвардии, которые отказались ехать воевать в Украину. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда.
Суд установил, что истцы отказались выполнять служебное задание и самостоятельно отбыли к постоянному месту службы. Уволены они были за нарушение внутреннего устава и условий контракта.
При этом некоторые из военнослужащих говорят, что были готовы остаться в Украине, если бы командование прямо им это приказало. Среди собеседников издания также оказался солдат, который поступил на службу накануне и еще не успел подписать контракт — его тоже уволили, — сообщала редакция Кавказ.Реалии.
Россия, с точки зрения властей, не находится в состоянии войны с Украиной, бойцы Росгвардии не обязаны участвовать в операциях за границей, уверены многие юристы. На этом основании многие сотрудники ведомства отказываются участвовать в боевых действиях.
В апреле глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков рассказывал об обращениях военных и сотрудников Росгвардии из 17 городов России, жалующихся, что их пытаются заставить участвовать в боевых действиях.
Войска Росгвардии могли понести тяжёлые потери в Украине, следует из сообщений украинских источников. В начале марта в разбитой колонне войск под Харьковым были обнаружены тела росгвардейцев, снаряжение которых было подготовлено не для боевых действий, а для разгонов уличных демонстраций.
По всей видимости, их командование рассчитывало, что они не будут воевать, а будут контролировать уже завоёванные или сдавшиеся территории.
Больше новостей - в видеосюжетах Радио Свобода:
Двум военным РФ грозит 12 лет тюрьмы за обстрел украинских посёлков
Украинская прокуратура запросила 12 лет лишения свободы для двух пленных российских солдат-контрактников, обстрелявших жилые дома в Харьковской области. Ранее оба военнослужащих признали свою вину. 12 лет - максимальный срок по статье о нарушении законов и обычаев войны, по которой их судят.
В четверг Котелевский районный суд Полтавской области в Украине продолжил рассматривать дело Александра Бобыкина и Александра Иванова. Как сообщает издание The Guardian, в ходе заседания военнослужащие признали, что служили в артиллерийском подразделении, которое вело огонь по целям в Украине из Белгородской области.
“Я полностью виновен в преступлениях, в которых меня обвиняют. Мы обстреляли Украину из России”, — сказал Бобыкин, водитель-заряжатель боевой машины “Град”. Наводчик "Града" Иванов заявил, что раскаивается, и попросил не назначать ему максимальный срок.
Адвокат обвиняемых также просил суд о снисхождении, утверждая, что солдаты выполняли приказ и раскаялись. По сообщению прокуратуры, личности командиров, отдававших эти приказы, сейчас устанавливаются.
По данным следствия, 24 февраля Бобыкин и Иванов участвовали в двух обстрелах Харьковской области: из посёлка Малиновка Белгородской области и с территории Украины. Прокуратура считает, что в результате их действий были разрушены жилые дома в посёлке Казачья Лопань и ветеринарный лицей в посёлке Ветеринарное.
Во время предыдущего судебного заседания 19 мая Бобыкин и Иванов полностью признали вину, заявив, что не понимали, куда стреляют. О том, что снаряды попали на территорию Харьковской области, они узнали только во время следствия. По словам Иванова, часть его сослуживцев отказалась выполнять приказ.
Приговор Александру Бобыкину и Александру Иванову огласят 31 мая.
- Это уже второе дело в отношении российских солдат, воевавших в Украине. 23 мая суд приговорил 21-летнего российского сержанта Вадима Шишимарина к пожизненному заключению за убийство мирного жителя Сумской области. Шишимарин полностью признал свою вину.
Больше новостей - в видеосюжетах Радио Свобода:
Российские военные отправили 60 тонн посылок за три месяца войны в Украине
Российская курьерская служба доставки СДЭК за время войны в Украине отгрузила из пунктов отправки у украинской границы не менее 58 тонн посылок. Их отправили люди в военной форме, предположительно, являющихся российскими военными или военнослужащими сепаратистских образований на востоке Украины. Это следует из исследования "Медиазоны", изучившей статистику курьерской службы.
Пик отгрузок пришёлся на начало апреля — именно тогда российские войска отступали из Киевской области и с севера Украины. Люди в форме российских военных отправляли домой разные вещи, среди которых удалось разглядеть кроссовки, шины, телевизор, еду и консервы, гитару и палатку. В одной из посылок был российский военный беспилотный аппарат "Орлан-10". Самый крупный из обнаруженных заказов весил 381 килограмм, его отправили из приграничного Рыльска в пригород Екатеринбурга.
Больше всего по весу было отправлено в Юргу Кемеровской области, где расположены три воинские части, и Чебаркуль, где стоят два танковых полка. Украинская сторона обвиняет российских военных в массовом мародёрстве. Москва это официально не комментирует.
Макрон, Алиев, Пашинян, Лукашенко – кто и как поздравил Грузию с Днем независимости
Грузия сегодня отмечает День независимости. Поздравления от мировых лидеров поступают на имя президента Саломе Зурабишвили и премьера Ираклия Гарибашвили.
Президент Франции Эммануэль Макрон пожелал президенту Грузии Саломе Зурабишвили и всему грузинскому народу счастья, благополучия и мира. Основная часть письма при этом посвящена событиям в Украине. Макрон призывает Грузию выразить полную поддержку политике европейских санкций.
«Прошло почти три месяца с тех пор, как европейский континент ощутил на себе смертельную агрессивную войну, которую Россия ведет против суверенной страны – Украины. Перед лицом этого нападения, которое серьезно подрывает безопасность и стабильность нашего континента, необходимо, чтобы европейская семья сохранила свое единство. Поддержкой украинского народа, будет то прием многих беженцев, находящихся в настоящее время на вашей территории, или предоставление гуманитарной помощи, грузины подтвердили свою полную приверженность дорогим для нас ценностям.
Последовательное голосование Грузии в поддержку резолюций в ООН, призывающих к немедленному прекращению войны в Украине, призывающих Россию прекратить все нападения на гражданское население и, наконец, исключение её из Совета по правам человека, стало очень важным сигналом.
Тогда, когда Грузия в очередной раз смогла подтвердить свою приверженность пути демократии и недавно представила вторую часть опросника на членство в ЕС, важно, чтобы ваша страна поддерживала политику европейских санкций и препятствовала попыткам России обойти действующий санкционный режим.
Мне также известно о вашем стремлении укрепить верховенство закона посредством необходимых реформ в судебной системе – вы можете рассчитывать на нашу решительную поддержку на этом пути», – говорится в письме Макрона, которое распространяет посольство Франции в Грузии.
Президента Грузии Саломе Зурабишвили с Днем независимости поздравил авторитарный руководитель Беларуси Александр Лукашенко.
«Являясь уважаемым членом мирового сообщества, Грузия уверенно идет по пути укрепления государственности, обеспечения устойчивого социально-экономического роста», – отметил Лукашенко.
Он также обратил внимание, что «взаимные симпатия и искренний доброжелательный интерес двух народов всегда были и остаются надежным фундаментом многогранного белорусско-грузинского сотрудничества, которое должно и в дальнейшем активно развиваться на пользу двух стран».
Поздравил президента Грузии и азербайджанский лидер Ильхам Алиев.
«Азербайджано-грузинские связи построены на такой прочной основе, как многовековая дружба, добрососедство и взаимная поддержка. А нынешний год особенно знаменателен в истории наших двусторонних связей – мы отметим 30-летие установления дипломатических отношений между Азербайджанской Республикой и Грузией. Нас радует то, что в этот период расширилось основанное на взаимном доверии сотрудничество и укрепилось стратегическое партнерство. Уверен, что межгосударственные отношения, отражающие волю двух народов, плодотворное сотрудничество, охватывающее различные сферы, и впредь успешно продолжаясь благодаря совместным усилиям, внесут вклад в благосостояние наших стран, спокойствие и стабильность в регионе», – говорится в поздравлении Алиева.
Премьер-министр Армении Никол Пашинян направил поздравительное послание своему грузинскому коллеге Ираклию Гарибашвили.
«Нерушимый путь независимой государственности соседней и дружественной Грузии важен с точки зрения сохранения собственной идентичности и духовных ценностей армянского и грузинского народов на протяжении веков, поддержки друг друга в трудные периоды истории и приверженности духу и сути дружбы», – отметил он.
Пашинян выразил уверенность, что «эффективный опыт лежащего в основе отношений двух стран многоотраслевого взаимодействия» при вложении необходимых усилий будет и дополняться взаимовыгодными достижениями. Армянский премьер считает, что это пойдет на благо народов двух стран и послужит преодолению существующих региональных вызовов.
«Желаю Вам крепкого здоровья и плодотворной деятельности, а братскому народу Грузии – благополучия и прочного мира», — говорится в послании.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в поздравительном письме выразил надежду, что Турция и Грузия и далее «будут вносить свой вклад в мир, стабильность и возрождение региона».
«Пользуясь случаем, хочу пожелать Вашему Превосходительству крепкого здоровья и счастья, а дружественному грузинскому народу – благополучия и возрождения», – обратился Эрдоган к премьеру Грузии.
Народ Грузии с Днем независимости поздравила королева Великобритании Елизавета II. Письмо было направлено на имя президента страны Саломе Зурабишвили.
«В связи с важным событием – вашим Национальным днем – и в связи с особой годовщиной 30-летия наших двусторонних отношений, я хотел бы поздравить Ваше Превосходительство и направить свои добрые пожелания народу Грузии. По мере того, как мы вместе преодолеваем глобальные проблемы, давайте верить в лучшие времена в будущем», – говорится в поздравлении.
По информации СМИ, Грузию с Днем независимости также поздравили президенты Ирана, Израиля, премьер-министры Польши, Болгарии, Казахстана, Литвы и многие другие мировые лидеры.
Правозащитники: в Чечне похищают мужчин для отправки на войну в Украину
Несколько чеченских правозащитных организаций и блогеров рассказали о поступающих к ним обращениях от жителей Чечни, которых похищают для отправки в качестве "добровольцев" на войну против Украины. По их словам, похищенных заставляют подписывать контракт под угрозой провести неопределенное время в "секретных" тюрьмах. Об этом сообщает Кавказ.Реалии.
В частности, оппозиционное движение 1ADAT сообщает о "сотнях [похищенных] людей из разных районов" Чечни. По данным представителя движения, в одной из нелегальных тюрем, по отзывам побывавших там, содержатся 100 человек, в другой – 30.
В правозащитной ассоциации "Вайфонд" заявили , что за последнее время к ним поступили десятки обращений от жителей Чечни, заявлявших о принудительной отправке на войну. Среди тех, кого вынуждают стать "добровольцами", есть люди с инвалидностью. Есть и госслужащие, которых обязали подписать заявление о вступлении в "добровольцы".
"Им и их семьям угрожают, вынуждая подписывать бумаги. Хотя они категорически не хотели ехать на войну, это против их воли. Более того, в случае ранения или смерти в документах прописаны крайне маленькие суммы, не те, о которых говорит пропаганда", – рассказала собеседница Кавказ.Реалии в "Вайфонде".
Оппозиционный блогер, автор ютьюб-канала "Мысли Ислама" Ислам Белокиев говорит о десятках подтвержденных случаев похищений – при этом, по его данным, к правозащитникам обращаются лишь малая часть пострадавших.
- Глава Чечни Рамзан Кадыров, который называет себя "пехотинцем Путина", регулярно публикует видео с отправкой на войну так называемых добровольцев.
- Ранее Кадыров пообещал каждому "добровольцу", кто поедет воевать в Украину, единоразовую выплату в 300 тысяч рублей. Требования к кандидатам минимальные – они должны быть просто "здоровыми" мужчинами в возрасте до 50 лет и могут не иметь опыта срочной службы или боевого опыта.
- В опубликованном Службой безопасности Украины видео оказавшийся в плену военнослужащий из Чечни рассказал, как пытался написать отказ от участия в боевых действиях на территории Украины, но командование заставило солдат воевать.
- Главное управление разведки Минобороны Украины опубликовало список кадыровцев и так называемых добровольцев, которых в марте – мае 2022 года отправили для участия в войне из Чечни. В нем содержатся имена 2425 человек, из которых около 100 указаны убитыми. Из опубликованной базы стало известно, кого и из каких районов республики добровольно или принудительно призывали на войну. Выяснилось, что некоторые добровольцы судимы по особо тяжким статьям.
Китай намерен подписать масштабное соглашение со странами Океании
Китай на фоне обостряющегося противостояния с Западом планирует значительно усилить влияние в Тихоокеанском регионе, расширив свою роль во многих сферах: от безопасности до культурного обмена. Это следует из проекта соглашения с десятью странами Океании, которое подготовил Пекин. В среду документ попал в распоряжение журналистов, в частности издания The Guardian.
Согласно проекту, Китай намерен увеличить в регионе объём торговли и инвестиций, активнее поддерживать здравоохранение и туризм, популяризировать китайский язык, в том числе с помощью стипендий на обучение.
Особое внимание в документе уделяется участию Китая в обеспечении безопасности Тихоокеанского региона. В частности, Пекин предлагает "расширить сотрудничество правоохранительных органов и совместно бороться с транснациональной преступностью". Китай готов обучать полицейских на своей территории, а также помогать в строительстве лабораторий для проверки отпечатков пальцев и проведения судебно-медицинских экспертиз. Кроме того, в соглашении прописано укрепление сотрудничества в области кибербезопасности и совместное "определение правил по глобальному управлению данными".
Усиление китайского присутствия в Океании означает, что корабли его военно-морских сил смогут заходить в порты региона и, возможно, размещать там персонал и технику. Это усложнит оборонную стратегию США, особенно если Китай предпримет усилия по захвату Тайваня. По закону об отношениях с Тайванем, США должны предоставить острову ресурсы для самообороны, но не обязаны вмешиваться в конфликт военным путём. Президент Джо Байден неоднократно говорил, что Вашингтон твёрдо намерен встать на защиту Тайваня, если Китай вторгнется на его территорию. Недавно Байден сказал, что необходимость защиты Тайваня стала "ещё сильнее" после вторжения России в Украину.
Такого развития событий опасаются некоторые потенциальные участники соглашения. Журналисты получили письмо президента Федеративных Штатов Микронезии Дэвида Пануэло, адресованное 21 лидеру тихоокеанских стран. В числе прочего Пануэло пишет, что в случае китайского вторжения на Тайвань, которое будет “эквивалентно войне между Китаем и США”, Тихоокеанский регион рискует "увязнуть под перекрёстным огнём крупных стран". Пануэло считает, что предложение Китая нужно отклонить. На прямые вопросы журналистов о его письме или о проекте соглашения Пануэло отвечать отказался.
Китай надеется подписать соглашение с десятью странами Океании, в числе которых Соломоновы Острова, Кирибати, Самоа, Фиджи, Тонга, Вануату, Папуа-Новая Гвинея, Федеративные Штаты Микронезии, а также автономные государственные образования, находящиеся под суверенитетом Новой Зеландии - Острова Кука и Ниуэ. Ожидается, что представители перечисленных стран одобрят документ 30 мая после встречи с китайской делегацией на Фиджи.
Пашинян: Армения запустила в космос свой первый искусственный спутник
Накануне в 22:35 по ереванскому времени Армения запустила в космос свой первый искусственный спутник. Об этом сегодня на заседании правительства заявил премьер-министр Никол Пашинян.
Спутник был запущен с космической станции на мысе Канаверал космическим кораблем SpaceX в сотрудничестве с армянским государственным ЗАО «Гео Космос» и испанской компанией Satlantis, сообщил премьер.
Отметив, что Армения вступает в эру космической деятельности, Пашинян подчеркнул, что одной из первоочередных задач является локализация космических технологий и организация производства космической техники в Армении.
По словам премьер-министра, к концу 2023 года в Армении будет создан центр спутникового управления и приемная станция, вокруг которого сформируется научно-практическая команда специалистов.
«Планируется, что приемная станция будет оказывать услуги приема и передачи спутниковых данных другим спутниковым операторам. Снимки, сделанные спутником, будут использоваться в Армении в сферах пограничного контроля, предотвращения и управления чрезвычайными ситуациями, защиты окружающей среды, в том числе мониторинга изменения климата, градостроительства, дорожного строительства, геологии, а также в других сферах», – заявил Никол Пашинян.
Видео показывает момент запуска на орбиту первого спутника Республики Армения.
Германские СМИ: страны НАТО не хотят поставлять Украине танки и самолёты
Между странами-членами НАТО существуют негласные договоренности о том, чтобы не поставлять в Украину танки и боевые самолёты. Об этом сообщают германское агентство DPA и издание Die Zeit со ссылкой на источники. Собеседники германских СМИ говорят, что страны НАТО, несмотря на поддержку ими Украины, стремятся предотвратить прямую конфронтацию между Североаталантическим союзом и Россией и поэтому отказываются от поставок Киеву определённых видов вооружений.
Договорённости не формализованы и оставляют странам НАТО определённую свободу действий, однако, как утверждается, в их рамках Польша отказалась от поставок Украине истребителей МиГ-29, а другие страны, в частности Германия - от поставок тяжёлой бронетехники.
Ряд стран, включая Польшу и Чехию, после российского вторжения отправили Украине бронетехнику, однако речь идёт о технике советских моделей. Танки и боевые машины западной разработки Украине не поставлялись.
"Есть опасения, например, что Россия может официально расценить поставки западных боевых танков и боевых самолётов как вступление в войну, а затем принять военные ответные меры" - пишет DPA.
- Канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в четверг в Давосе, сказал, что страны НАТО сделают всё, чтобы избежать прямой военной конфронтации с Россией, но при этом подчеркнул, что Запад, как и Украина, не примет "мир на условиях Владимира Путина". По словам Шольца, России необходимо чётко дать понять, что международные правила нарушать нельзя, это ударит по нарушителю. Выступление прозвучало на фоне дискуссий о возможных уступках со стороны Украины ради заключения мира. Ряд политических сил Германии обвиняют Шольца в том, что он препятствует передачу Украине тяжёлых вооружений.
Украина настаивает на поставках тяжёлого вооружения, утверждая, что именно такие поставки позволят остановить российское наступление, а впоследствии и перейти в контрнаступление. Ряд стран Запада, в том числе США и Великобритания, передали Киеву, в частности, артиллерийские системы и средства ПВО. На днях сообщалось о том, что Дания поставит Украине противокорабельные ракеты "Гарпун", которые могут угрожать кораблям российского Черноморского флота.
В четверг стало известно, что Израиль ответил отказом на запрос США о поставках Украине противотанковых ракет Spike. Об этом сообщает портал Axios. Ракеты производят в Германии по израильской технологии. Утверждается, что Израиль выразил готовность отправлять Украине только нелетальную военную технику, поскольку опасается, что в случае, если российские военные погибнут от израильского оружия, то Россия в ответ "нанесёт ущерб интересам безопасности Израиля в Сирии".
Зурабишвили в День независимости Грузии обратилась к абхазам и осетинам
Президент Грузии Саломе Зурабишвили уверяет, что страна не воспользуется войной в Украине для возвращения своих территорий военным путем.
«Это – очевидная, очередная российская дезинформация», – сказала Зурабишвили, выступая на тбилисской площади Свободы по случаю Дня независимости страны.
«Еще раз обращаюсь к вам, нашим гражданам в Абхазии и Цхинвали: подтверждаю, что Грузия войной и силой ничего не планирует против вас. Сегодня всем понятно, какая страна угрожает суверенитету, идентичности и жизни своих соседей. И это – не Грузия», – сказала грузинский лидер.
Зурабишвили предложила жителям самопровозглашенных республик присоединиться к «единому европейскому будущему».
«Предлагаем вам свободу, уважение и защиту вашего языка, идентичности, истории, культуры», – сказала президент Грузии.
Инициативу о проведении референдума о присоединении Южной Осетии к России Зурабишвили назвала очередной российской провокацией и угрозой аннексии.
«Нельзя допустить, чтоб Россия совершила еще одну роковую ошибку и еще одно преступление, в очередной раз пренебрегла нормами и принципами международного права. Это не останется без ответа и вызовет соответствующую реакцию международного сообщества», – добавила Зурабишвили.
Президент США поздравил Грузию с Днем независимости
Президент США Джо Байден поздравил Грузию с Днем независимости. Он призвал Россию прекратить оккупацию суверенных грузинских территорий.
В письме президента говорится, что «грузинский и американский народы тесно связаны независимым духом и общей приверженностью к свободе».
«Грузия продемонстрировала твердую решимость защищать свободу во всем мире. Мы высоко ценим ваш вклад в глобальную безопасность на протяжении 30 лет наших двусторонних отношений, в том числе в контексте наших общих обязательств и самопожертвования в Афганистане.
Мы отмечаем независимость Грузии, однако, здесь же мы осознаем и тот факт, что оккупация Россией 20 процентов территории Грузии ограничивает возможности многих грузин пользоваться фундаментальными правами и свободами. Соединенные Штаты продолжают поддерживать суверенитет и территориальную целостность Грузии в пределах её международно признанных границ и призывают Россию прекратить оккупацию суверенных грузинских территорий», – сказано в обращении.
Байден отмечает, что Соединенные Штаты будут продолжать поддерживать грузинский народ на его пути к мирной, процветающей и демократической свободе.
«США продолжают укреплять партнерские отношения с грузинским народом в процессе реформ и укреплении позиций страны в евроатлантическом сообществе», – говорится в письме Байдена премьер-министру Грузии.
Автозаки с экранами ездят по Мариуполю и показывают «Россию-1»
В находящемся под контролем российских войск Мариуполе МЧС России запустило три автозака, на которых установлены большие экраны. На них транслируются передачи российского телевидения. В МЧС называют это "мобильными комплексами информирования населения".
Ранее в соцсетях появились видео этих автомобилей на фоне разрушенных зданий.
По словам советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко (он, как и другие представители украинских властей, находятся вне оккупированного города), также были установлены 12 телевизоров с диагональю 75 дюймов во всех местах массового скопления людей.
"Практически на протяжении трёх месяцев жители Мариуполя находились в информационном вакууме из-за отсутствия энергоснабжения. Для доведения оперативной информации спасатели МЧС России развернули три мобильных комплекса информирования и оповещения населения. Один из таких комплексов установлен стационарно, два других курсируют по городу" - сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС. Утверждается, что такие "комплексы" работают также в других районах Донецкой области, перешедших под российской контроль, в частности в Волновахе и Краснолиманском районе. "Они транслируют новости с федеральных и республиканских телеканалов, передают справочную информацию для жителей, а детям показывают мульфильмы и сказки" - сообщает ТАСС.
Мариуполь в ходе осады и штурма города, которые продолжались почти три месяца, был почти полностью разрушен. Многие местные жители покинули город, однако, по оценкам, более 100 тысяч продолжают в нём оставаться, несмотря на отсутствие централизованного водоснабжения, связи, а во многих районах и электричества. Пока нет независимо подтверждённой информации о числе погибших, однако обе стороны признают, что оно исчисляется тысячами. Российские власти официально считают Мариуполь частью самопровозглашённой "ДНР".
Минобороны Британии: российские ВДВ понесли в Украине тяжёлые потери
Российские воздушно-десантные войска широко использовались во время операций в Украине, завершившихся заметными тактическими неудачами, в особенности в начале российского вторжения. Об этом говорится в новой сводке военной разведки министерства обороны Великобритании.
Операции с участием ВДВ включали себя, в частности, попытку наступления на Киев через аэропорт в Гостомеле в марте, буксующее наступление на изюмском направлении, недавнюю провалившуюся попытку переправиться через Северский Донец в Луганской области, которая дорого обошлась российским силам (украинские военные оценивают число погибших в 400 российских солдат, независимого подтверждения этой оценки нет).
Российская доктрина предполагает направление сил ВДВ на наиболее сложные операции. 45-тысячные силы, в основном, состоят из профессиональных солдат-контрактников. Они считаются элитными военными. В нынешней кампании, как отмечает британская разведка, подразделения ВДВ, однако, использовались для решения задач, которые лучше подходят тяжело вооруженной пехоте, и понесли тяжелые потери. Какие именно - не сообщается.
Неоднозначные результаты, вероятно, отражают стратегические просчеты и неудачу попыток России захватить господство в воздухе. В отчёте говорится в частности о неготовности к серьёзному сопротивлению. Также, как считают в Минобороны Британии, значительное вложение средств в российскую армию за последние 15 лет не привело к созданию сбалансированных Вооружённых сил.
Издание "Проект" ранее по открытым источникам изучило информацию о российских подразделениях, участвующих в войне, и пришло к выводу, что речь идёт фактически обо всех реально боеспособных частях российской армии.
Минобороны России пока не комментировало сообщение британского Минобороны.
МИД Британии: российскую агрессию можно остановить только силой
Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс считает опасными попытки "умиротворить" президента России Владимира Путина. Нельзя допустить никакого отката назад от цели гарантировать поражение России в её войне против Украины, считает глава британского МИД.
"Российскую агрессию нельзя умиротворить. На нее необходимо отвечать силой. Мы должны быть непреклонны в обеспечении победы Украины военной помощью и санкциями. Теперь мы уже не можем убрать ногу с педали газа", - цитирует Лиз Трасс Русская служба Би-би-си.
Западу, по ее словам, следует сделать выводы из недавней истории, когда Путин, добившись от западных стран разных уступок, после этого нападал на Грузию, Крым и Донбасс.
Глава эстонского правительства Кая Каллас также предостерегла европейских коллег от демонстрации Владимиру Путину какой-либо слабости.
"Мир, заключенный на плохих условиях для Украины, будет означать плохой мир для всех нас. Все эти, казалось бы, мелкие уступки агрессору ведут к большим войнам", - заявила она.
В самом ЕС нет единства по этому вопросу. Италия, Кипр и Венгрия считают, что Евросоюз должен призвать Россию и Украину к прекращению огня и мирным переговорам, тогда как в странах Балтии и в Польше требуют увеличить финансовую и военную помощь Киеву для победы над Россией.
Ранее на форуме в Давосе и в колонках ряда СМИ прозвучали предложения уступить России часть украинской территории, чтобы поскорее закончить войну. О возможности и даже необходимости уступок со стороны Киева, чтобы позволить Владимиру Путину "сохранить лицо" при заключении возможного мирного соглашения с Украиной, в последние дни заявляли некоторые влиятельные действующие и отставные политики – в частности, президент Франции Эммануэль Макрон и бывший госсекретарь США Генри Киссинджер.
Лауреат Нобелевской премии по экономике 2007 года и профессор Гарварда Эрик Маскин заявил в интервью испанскому изданию La Vanguardia, что он на месте Зеленского "пошел бы на уступки, чтобы война закончилась быстро и чтобы большая часть Украины не оказалась разрушена". Под уступками Маскин подразумевает "предоставление России контроля над определенными территориями на востоке страны и признание того, что Россия владеет Крымом".
Украинские власти призывы к капитуляции во имя мира в Европе категорически отвергают, настаивая на том, что готовы на переговоры с Россией — но на условиях равенства, а не «ультиматумов» . В Киеве считают, что территориальные уступки лишь отсрочат очередную войну.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что страна не отдаст своих территорий и упрекнул партнеров в том, что в любой ситуации найдется кто-то, кто при любом поведении России предложит "учитывать ее интересы". "Несмотря на десятки тысяч убитых украинцев. Несмотря на Бучу и Мариуполь".
При этом Зеленский не исключает мирных переговоров с Москвой. По словам украинского президента, они могут начаться только после отвода российских войск на позиции до вторжения 24 февраля.
Согласно недавнему опросу Киевского международного института социологии, 82 процента украинцев не готовы жертвовать территориями ради скорейшего достижения мира.
- За 3 месяца боевых действий Россия взяла под контроль часть южных областей Украины, а также часть Харьковской, Донецкой и Луганской областей. Под российский контроль перешёл один областной центр – Херсон – и крупный город Мариуполь, практически полностью разрушенный в ходе боёв. От Киева российские войска отступили. Жертвами боевых действий стали тысячи, а по некоторым данным – десятки тысяч мирных жителей. По утверждениям Украины, российские военные допустили множество военных преступлений, подозрения расследует Международный уголовный суд.
Ардзинба ответил Калашникову: русский язык в Абхазии обладает особым статусом
Министр иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Инал Ардзинба прокомментировал заявление председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова относительно положения русского языка в Абхазии.
Калашников после вчерашнего заседания комитета, в котором принимал участие и Ардзинба, сказал, что готовящиеся в Абхазии поправки в закон о выборах депутатов об обязательном знании кандидатами абхазского языка на деле могут привести к дискриминации русского языка. При этом российский политик провел параллели с Украиной.
Глава абхазского МИДа Инал Ардзинба же говорит, что русский язык обладает особым статусом в Абхазии и «имеет максимальное применение на всей территории республики».
«В частности, нормы использования русского языка закреплены в статье 6 Конституции Республики Абхазия, в соответствии с которой государственным языком Республики Абхазия является абхазский, а русский язык наряду с абхазским признается языком государственных и других учреждений. Государство гарантирует всем этническим группам, проживающим в Республике Абхазия, право на свободное использование родного языка», – сказал Ардзинба.
Отметим, что правом на использование родного языка, согласно заявлениям грузинских властей и международных организаций, не могут воспользоваться этнические грузины, жители Гальского района – школы там переведены на русскоязычное обучение.
По словам Инала Ардзинба, русский язык активно используется в качестве основного средства коммуникации между многочисленными этническими группами, проживающими в Абхазии. Он добавил, что согласно закону «О государственном языке Республики Абхазия» всем гражданам Абхазии гарантируется воспитание и обучение на абхазском и русском языках.
«Русский язык, наряду с абхазским, является средством официального общения в высших органах государственной власти. Проекты законов и других правовых актов, вносимых на рассмотрение Народного Собрания-парламента Республики Абхазия, Кабинета министров Республики Абхазия и других учреждений, представляются на абхазском и русском языках. Действующие нормы законодательства позволяют осуществлять защиту научных трудов на русском языке. Фактически русский язык обладает статусом второго государственного на территории Республики Абхазия», – сказано в заявлении абхазского министерства.
Ардзинба добавил, что «нормы действующего законодательства надежно защищают статус русского языка, позволяют всем гражданам максимально и беспрепятственно использовать русский язык во всех сферах деятельности».
- В марте текущего года в Сухуми обсудили итоги парламентских выборов, по итогам которого все немногочисленные кандидаты русской национальности выбыли из борьбы за депутатский мандат.
Бывшего молдавского президента Додона обвинили в госизмене
Молдавская антикоррупционная прокуратура выдвинула обвинения против экс-президента Игоря Додона. Политик проходит по четырем уголовным статьям, включая госизмену и коррупцию. 26 мая, прокуроры обратятся в суд с ходатайством об аресте обвиняемого на 30 суток.
Ранее Додона задержали на 72 часа. Перед этим у него прошёл обыск.
Додон считает своё преследование политически мотивированным.
Следствие считает, что Додон получил взятку от молдавского олигарха Владимира Плахотнюка. Поводом стали видеозаписи, сделанные в 2019 году. На видео, снятом скрытой камерой, Плахотнюк пытался передать Игорю Додону, в то время действующему президенту, черный пакет. Додон к нему не прикасался, но сказал "опять вы с кульком" и попросил передать некоему "Косте". На видео Додон и Плахотнюк также обсуждают создание в парламенте коалиции, которая бы обладала конституционным большинством.
- Плахотнюк считался "серым кардиналом" молдавской политики, возглавляемая им Демократическая партия была одна из ведущих политических сил. Несколько лет назад он был вынужден покинуть страну после возбуждения против него уголовного дела, а его сторонники потеряли влияние. Тогда, как сообщалось, в борьбе с Плахотнюком прозападная оппозиция была заодно со сторонниками Додона.
- В России Плахотнюк проходит по нескольким уголовным делам о преступной деятельности. Москва объявила его в международный розыск.
- Додон считается пророссийским политиком, в бытность президентом он неоднократно посещал Москву, присутствовал и на параде Победы на Красной площади.
Грузия отмечает главный государственный праздник – День независимости
Грузия сегодня отмечает свой главный государственный праздник – День независимости.
В стране – выходной день. Последние два года главный праздник страны проводился очень скромно из за пандемии коронавируса. На этот масштабные праздничные мероприятия пройдут во всех регионах Грузии, но главные запланированы в столице.
Гимн Евросоюза в этом году впервые будет исполняться вместе с гимном Грузии во время празднования Дня независимости, пишет агентство «Новости-Грузия».
Несколько недель назад Грузия подала заявку на вступление в ЕС и сейчас ждет первое заключение Еврокомиссии. В этом году весь центр города пестрит флагами ЕС и Украины, как знак поддержки грузинского народа.
Ровно 104 года назад, 26 мая 1918 года в 17:10 по тбилисскому времени, демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны от Российской империи, в состав которой Грузинское царство входило с ХIХ века.
Первая демократическая республика просуществовала недолго – всего два с половиной года, после чего была советизирована. На фоне распада Советского Союза, 9 апреля 1991 года, Грузия вновь провозгласила свою независимость на основании Декларации независимости от 26 мая 1918 года.
Центр Тбилиси в этом году традиционно превратится в большое выставочное пространство. Проспект Руставели доступен только для пешеходов.
Главное мероприятие дня начнется в 12:00: военную клятву принесут рекруты Центра боевой подготовки. Здесь же, на площади Свободы, откроется выставка военной техники.
По всему проспекту в течение дня будут проходить различные выставки и концерты. Мэрия Тбилиси не опубликовала детальную программу. Большинство мероприятий станет сюрпризом для жителей, которые последние дни жили в состоянии транспортного коллапса — центр города перекрыли для подготовки.
Государственный гимн по всей стране прозвучит ровно в 17:10.
Право исполнения государственного гимна Грузии в этом году доверено детям — его исполнит Тбилисская детская капелла.
Солист – 8-летний Платон Сванидзе.
После этого над центром города клином пролетят военные самолеты и вертолеты с флагами Грузии и ЕС.
День завершится торжественным гала-концертом на площади Республики и праздничным салютом.
Параллельно с Тбилиси праздник будет отмечаться во всех регионах. Организацию праздника в регионах поделили по ведомствам.
Например, масштабное мероприятие под названием «К Европе» состоится в Кутаиси (Имерети) на центральной площади – хозяин праздника МИД Грузии.
За Мцхета отвечает МВД, здесь акцент на спортивных и развлекательно-познавательных мероприятиях.
В Гурии готовит праздник Минздрав, а в Шида Картли – министерство сельского хозяйства.
Во все регионы в этот день из Тбилиси едут выступать театральные коллективы и музыкальные группы.
«Схемы»: Россия вывезет из Мариуполя украинские зерно и металл
Россия, по всей вероятности, готовится вывезти из порта Мариуполя, перешедшего под контроль российских войск, украинские зерно и металл. Об этом сообщает проект «Схемы» украинской редакции Радио Свобода со ссылкой на анализ данных спутниковой съемки.
Ранее о намерении российской стороны вывезти из порта украинские грузы заявлял директор госпредприятия «Мариупольский морской торговый порт» Игорь Барский. По его словам, в порту остается только металла и чугуна на 170 миллионов долларов.
По данным «Схем», в акватории порта находятся шесть грузовых судов под иностранными флагами. Спутниковая съемка показывает, что суда переместились к причалам, где обычно идет погрузка. Металл, который находится в порту Мариуполя, принадлежит компании «Метинвест» украинского олигарха Рината Ахметова, а зерно – украинским госпредприятиям. В «Метинвесте» подтвердили, что часть металла предназначалась для вывоза в Италию.
По словам мэра Мариуполя Вадима Бойченко, российские власти пытаются возобновить работу порта.
Назначенный пророссийскими сепаратистами руководитель города Константин Иващенко рассказал, что из Мариуполя, действительно, готовится к отправке первое судно. Оно пойдет в Ростов-на-Дону и перевезет около трех тысяч тонн металлопродукции. По словам Иващенко, в порту находятся два иностранных судна. Для них, как утверждают пророссийские власти, открыт коридор для безопасного выхода.
- Мариуполь находился в осаде российских войск с начала марта. Последним оплотом сопротивления украинских военных был завод «Азовсталь». На прошлой неделе Минобороны России заявило, что комбинат перешел под контроль российских войск. В плен сдались около двух с половиной тысяч украинских военнослужащих.
- Мариуполь практически полностью разрушен. По данным местных властей, погибли десятки тысяч человек. Уничтожено до 90 процентов городской застройки. В городе осталось около 100 тысяч человек из 400 тысяч, проживавших до войны.
В ЕНД заявления премьера Грузии в Давосе назвали «игрой на публику»
Оргсекретарь оппозиционного «Нацдвижения» Бачо Долидзе назвал «игрой на публику» заявления, сделанные в Давосе премьером Грузии.
Ираклий Гарибашвили в ходе панельной дискуссии на Всемирном экономическом форуме призвал Евросоюз не откладывать решение по заявке Грузии на вступление в ЕС и заявил, что это - «цивилизационный выбор грузинского народа», сообщает агентство «Новости-Грузия».
«Грузинский народ достоин Европейского Союза, но думать, что кто-то присоединится к Европейскому Союзу в условиях «Грузинской мечты»… я не представляю, как она должна мимикрировать для этого…», - сказал Долидзе в эфире «Палитра ньюс».
При этом он подчеркнул, что в поведении премьера четко видна российская модель: «красиво рисовать кистью в Давосе, а другое делать в своей стране».
Долидзе также заявил, что «Грузинская мечта» порвала мосты со многими западными партнерами Грузии своей риторикой. «Любая критика со стороны наших европейских, американских или украинских партнеров со стороны «Грузинской мечты» воспринимается как нападение на правительство, сформированное Иванишвили», - сказал представитель ЕНД.
«Абсолютно все призывают нас к проведению реформ, все призывают правительство к тому, чтобы не было политической преследования… И что они делают в ответ? 24 часа заняты критикой депутатов Европарламента, иногда американцев», - заявил Долидзе.
- Грузия подала заявку на вступление в ЕС на вступление в ЕС 3 марта, вслед за Украиной. Тбилиси уже заполнил обязательный опросник и в настоящее время ждет первые оценки Еврокомиссии. Все последнее время правящая партия и оппозиция обвиняют друг друга в саботаже вступления Грузии в ЕС.
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