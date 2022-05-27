Лукашенко объявил о создании нового оперкомандования ВС Беларуси

Грузия сегодня отмечает свой главный государственный праздник – День независимости.

В стране – выходной день. Последние два года главный праздник страны проводился очень скромно из за пандемии коронавируса. На этот масштабные праздничные мероприятия пройдут во всех регионах Грузии, но главные запланированы в столице.

Гимн Евросоюза в этом году впервые будет исполняться вместе с гимном Грузии во время празднования Дня независимости, пишет агентство «Новости-Грузия».

Несколько недель назад Грузия подала заявку на вступление в ЕС и сейчас ждет первое заключение Еврокомиссии. В этом году весь центр города пестрит флагами ЕС и Украины, как знак поддержки грузинского народа.

Ровно 104 года назад, 26 мая 1918 года в 17:10 по тбилисскому времени, демократическое правительство Грузии во главе с Ноэ Жордания провозгласило независимость страны от Российской империи, в состав которой Грузинское царство входило с ХIХ века.

Первая демократическая республика просуществовала недолго – всего два с половиной года, после чего была советизирована. На фоне распада Советского Союза, 9 апреля 1991 года, Грузия вновь провозгласила свою независимость на основании Декларации независимости от 26 мая 1918 года.

Центр Тбилиси в этом году традиционно превратится в большое выставочное пространство. Проспект Руставели доступен только для пешеходов.

Главное мероприятие дня начнется в 12:00: военную клятву принесут рекруты Центра боевой подготовки. Здесь же, на площади Свободы, откроется выставка военной техники.

По всему проспекту в течение дня будут проходить различные выставки и концерты. Мэрия Тбилиси не опубликовала детальную программу. Большинство мероприятий станет сюрпризом для жителей, которые последние дни жили в состоянии транспортного коллапса — центр города перекрыли для подготовки.

Государственный гимн по всей стране прозвучит ровно в 17:10.

Право исполнения государственного гимна Грузии в этом году доверено детям — его исполнит Тбилисская детская капелла.

Солист – 8-летний Платон Сванидзе.

После этого над центром города клином пролетят военные самолеты и вертолеты с флагами Грузии и ЕС.

День завершится торжественным гала-концертом на площади Республики и праздничным салютом.

Параллельно с Тбилиси праздник будет отмечаться во всех регионах. Организацию праздника в регионах поделили по ведомствам.

Например, масштабное мероприятие под названием «К Европе» состоится в Кутаиси (Имерети) на центральной площади – хозяин праздника МИД Грузии.

За Мцхета отвечает МВД, здесь акцент на спортивных и развлекательно-познавательных мероприятиях.

В Гурии готовит праздник Минздрав, а в Шида Картли – министерство сельского хозяйства.

Во все регионы в этот день из Тбилиси едут выступать театральные коллективы и музыкальные группы.