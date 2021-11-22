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Лукашенко предложил Германии принять около 2 тысяч мигрантов
Германия отклонила призыв Минска принять 2 тысячи мигрантов, находящихся во временном лагере на белорусско-польской границе. ФРГ и Евросоюз не могут принять данное предложение правителя Беларуси Александра Лукашенко, заявил в понедельник, 22 ноября, официальный представитель правительства Германии в Берлине, сообщила «Немецкая волна».
Тем временем белорусские правоохранительные органы продолжают перевозить мигрантов в пограничный район. Польская погранслужба сообщила, что 21 ноября 150 человек попыталась прорваться через заграждения у городка Дубиче-Церкевне. Действия мигрантов контролировались белорусскими спецслужбами, говорится в публикации на сайте «Немецкой волны».
Непризнанный Европейским союзом правитель Беларуси Александр Лукашенко заявил, что обратился с просьбой к Ангеле Меркель принять в Германии около 2000 беженцев из лагеря, находящегося на границе с Польшей. Как утверждает Лукашенко, Меркель якобы обещала рассмотреть эту просьбу, но до сих пор от нее нет ответа.
На прошлой неделе Меркель дважды звонила Лукашенко, несмотря на критику такого шага как в Германии, так и в других странах ЕС. По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, цель заключалась в том, чтобы улучшить тяжелую гуманитарную обстановку на месте, но телефонные звонки не были «актом легитимации» Лукашенко.
ЕС также направил 700 тысяч евро в качестве гуманитарной помощи находящимся в Беларуси мигрантам.
Увеличившийся поток мигрантов из стран Ближнего Востока в страны Евросоюза наблюдается с мая 2021 года.
Другие новости дня
Адвокат Саакашвили: В нормальной стране его бы освободили
«В нормальных странах человека, подвергшегося пыткам и бесчеловечному обращению, освобождают», - заявил Дмитрий Садзаглишвили, адвокат третьего президента Грузии Михаила Саакашвили, передает SOVA.
«Мы не должны забывать, что Михаил Саакашвили стал жертвой пыток и бесчеловечного отношения, что естественно не может пройти бесследно для его здоровья, моральной стороны и с учетом всего этого, в первую очередь, очевидно, что Михаил Саакашвили является политическим заключенным и у нас есть прямые тому доказательства – заявления Гарибашвили. Даже если забыть обо всем этом, в нормальных странах человека, подвергшегося пыткам и бесчеловечному обращению, освобождают. Такому человеку предоставили бы возможность лечиться на свободе, а не в том состоянии, в котором сейчас находится третий президент Грузии», - заявил адвокат.
- Третий президент Грузии прекратил голодовку после того, как действующие власти согласились провести ему лечение в военном госпитале в Гори.
Партия Гахария предлагает своих председателей в шести сакребуло
Партия экс-премьер-министра Грузии Георгий Гахария «За Грузию» выступает со своим предложением по сотрудничеству в тех муниципальных собраниях (сакребуло), где правящая партия не получила большинство голосов. В таких сакребуло «За Грузию» предлагает назначить своих представителей председателями, а депутатов «Грузинской мечты» и «Национального движения» - их заместителями.
Об этом сегодня на брифинге заявил политический секретарь партии Кахабер Кемоклидзе. По его словам, это «еще один шаг с их стороны, сделанный в интересах страны и населения». Кемоклидзе напомнил, что партия «За Грузию» представлена как в сакребуло Тбилиси, так и практически во всех региональных сакребуло так называемым «решающим голосом».
«Грузинская мечта» по итогам местных выборов в октябре, не смогла получить большинство как минимум в шести из семи муниципальных сакребуло. Так как депутатов от «Мечты» и ЕНД и других оппозиционных партий во многих муниципалитетах практически поровну, голоса партии «За Грузию» имеют решающее значение в муниципалитетах Батуми, Рустави, Зугдиди, Цаленджиха, Чхороцку и Сенаки. В сакребуло седьмого муниципалитета - Мартвили, правящая партия может договориться с партией «Европейские социалисты» и избрать председателя без голосов остальной оппозиции, сообщает агентство «Новости-Грузия».
В итоге партия Гахария уже 7 октября предложила «Грузинской мечте» и «Национальному движению» начать переговоры о сотрудничестве. Однако председатель «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе ответил, что правящая партия будет формировать большинство путем «индивидуального сотрудничества» с членами сакребуло. Кемоклидзе считает, что недопустимо утверждать муниципальные бюджеты на следующий год до утверждения новых составов сакребуло, как это планирует сделать «Грузинская мечта». Он также призвал Центральную избирательную комиссию немедленно созвать заседания новоизбранных сакребуло муниципалитетов.
- Партия «За Грузию» была создана в мае 2021 года и получила 7,808% голосов на выборах в органы самоуправления 2 октября в масштабах Грузии и 8,94% - в Тбилиси.
- Согласно закону, в муниципалитетах с числом избирателей более 100 тысяч председатель сакребуло может иметь двух заместителей, в то время как в муниципалитетах меньшего размера может быть только один. В Тбилиси это количество не уточняется. При этом в парламенте Грузии уже приняли в первом чтении законопроект об увеличении числа заместителей председателя сакребуло во всех муниципалитетах до трех.
В абхазском МВД подтвердили: вора в законе Тенгиза Лакербая пытались убить
В МВД самопровозглашенной республики Абхазия подтвердили информацию о покушении на вора в законе Тенгиза Лакербая (Тенгуляш).
По информации МВД, в ночь на 21 ноября в селе Нижняя Эшера неизвестными на автомашине марки Honda Fit были произведены выстрелы – по предварительным данным, в Лакербая Тенгиза Мурмановича 1976 года рождения.
При попытке остановить вышеуказанный автомобиль был ранен житель села Нижняя Эшера Роланд Колбая. Он получил ранение мягких тканей поясничного отдела, был доставлен в медучреждение, откуда отпущен после оказания медицинской помощи.
После этого сотрудниками милиции в районе нефункционирующего здания бывшего «Совмина» в Сухуми был обнаружен сгоревший автомобиль Honda Fit. Пожар был локализован силами сотрудников МЧС.
«В ходе осмотра сгоревшего автотранспортного средства сотрудниками милиции обнаружен и изъят сгоревший бронежилет, два магазина от автомата системы Калашникова, а также патроны», – говорится в сообщении.
По информации МВД, в ночь происшествия был объявлен план-перехват, по тревоге был поднят личный состав сухумского УВД, перекрыты посты «Мачара», «Эшера», «Учхоз» и пост «Приморское» Гудаутского района.
В МВД говорят, что проводят следственно-оперативные мероприятия. Однако пострадавшая сторона не написала заявление в правоохранительные органы и отказалась от дачи объяснений по имевшему место инциденту. Очевидцы произошедшего отказываются от дачи свидетельских показаний.
«По факту покушения на убийство Лакербая Т. М. прокуратурой Сухумского района проводится доследственная проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела», – говорится в сообщении.
Доследственная проверка проводится и по факту огнестрельного ранения Роланда Колбая, а также поджога автотранспортного средства.
Отметим, что Сухумский городской суд в 2020 году приговорил Тенгиза Лакербая к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии-поселении. По информации сайта «Прайм-Крайм», 8 июля 2021 года он был освобожден.
Bloomberg: Россия может напасть на Украину из Крыма
США передали союзникам по НАТО данные разведки, которые говорят об увеличении численности российских войск для подготовки вторжения на Украину. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Москва может начать наступление с белорусской территории и из аннексированного Крыма, утверждают собеседники агентства. Предполагается, что во вторжении будут участвовать 100 групп численностью сто тысяч человек. Кроме того, источники утверждают, что российские власти якобы призвали десятки тысяч резервистов.
Ранее о вероятных боевых действиях России против Украины говорил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. По его словам, вторжение может начаться в январе или феврале 2022 года.
Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что против России идёт целенаправленная кампания. По словам Пескова, Bloomberg использовали в качестве "трубы" для информационного вброса.
В российской Службе внешней разведки (СВР) информацию о военном вторжении на Украину отвергли. "По поступающим данным, Госдепартамент США по дипломатическим каналам доводит до своих союзников и партнеров абсолютно ложную информацию о концентрации на территории нашей страны сил для военного вторжения на Украину", - говорится в заявлении СВР. Спецслужба сравнила текущее положение дел вокруг Украины с ситуацией в Грузии в преддверии событий 2008 года.
В Грузии за незаконное хранение оружия задержаны 13 человек
МВД Грузии за последнее время задержало 13 человек по обвинению в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Все обыски прошли в разное время на основании постановления суда, пишет агентство «Новости-Грузия».
Полиция изъяла автомат Калашникова, несколько обойм, 281 боевой патрон, гранаты, запалы, автоматическое оружие АК-74, снайперскую винтовку, огнестрельное оружие системы Наган, малокалиберное охотничье ружье, акустический пистолет.
Задержания провели в Тбилиси, а также в регионах Мцхета-Мтианети, Шида Картли, Квемо Картли, Кахети, Самцхе-Джавахети, Самегрело-Земо Сванети, Имерети.
Возраст задержанных от 28 до 60 лет. Преступления по статье 236 (части 3 и 4) предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
Тихановская призвала лидеров ЕС не контактировать с Лукашенко
Один из лидеров белорусской оппозиции, бывший кандидат в президенты страны Светлана Тихановская, выступая в Вене на международном форуме под названием "На пути к счастливому и безопасному будущему Беларуси", призвала лидеров Европейского Союза не поддерживать никаких контактов с Александром Лукашенко и его подчинёнными - по крайней мере до тех пор, пока они не прекратят репрессии в отношении оппонентов.
"Лукашенко нельзя переквалифицировать, ему нельзя доверять, режим не понимает дипломатического языка, - заявила Тихановская. - Диалог должен происходить только тогда, когда все политические заключённые будут освобождены".
В то же время Тихановская отметила, что чем дольше затягивается политический кризис в Беларуси, тем привлекательнее для западных лидеров идея уменьшить давление на Лукашенко и вернуться к так называемой "реальной политике". "Мы видим это на примере кризиса на границе: режим Лукашенко частично получил то, что хотел - некоторую дополнительную легитимность благодаря сотрудничеству. Это не должно быть нормой", - сказала Тихоновская.
Конференция в Вене была организована канцлером Австрии Александром Шаленбергом и министром иностранных дел страны Михаэлем Лингартом. В ней в режиме видеосвязи приняли участие комиссар ЕС Оливер Вархей и министры иностранных дел Германии, Польши, Финляндии, Словении, Словакии, Латвии и Эстонии. Все они подтвердили непризнание легитимности режима Лукашенко, выразили готовность ввести новые санкции против действующего президента Беларуси и его ближайшего окружения, а также продолжить оказывать финансовую помощь белорусскому демократическому сообществу, местным независимым СМИ и неправительственным организациям.
Отдельно отмечается, что отвечая на вопрос об активном участии Австрии в экономике Беларуси, канцлер Шаленберг сказал, что деньги идут частным, а не государственным компаниям, однако он опасается, что в случае полного закрытия ряда компаний их просто заменят в Беларуси другими, которые "не будут заботиться о соблюдении прав человека". Шаленберг также заявил, что Австрия продолжит через министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея требовать от "нелегитимных властей" сесть за стол переговоров с представителями оппозиции.
В свою очередь министр иностранных дел Финляндии Пека Хаависта подчеркнула, что ключёвым участником политического кризиса в Беларуси является Россия, которая поддерживает Лукашенко.
Ранее действующие власти Беларуси отказались от участия в Венской конференции. Министр иностранных дел страны Макей назвал её "бессмысленным" и "абсолютно недружественным шагом". "Пусть проведут это мероприятие для галочки", - резюмировал глава МИД Беларуси.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров поддержал Макея, заявив, что "так диалог не запускается".
- Светлана Тихановская была единым кандидатом от оппозиции на прошлогодних президентских выборах в Беларуси, победителем которых был объявлен Александр Лукашенко, избиравшийся на шестой срок подряд. Оппозиция, страны ЕС, США и Великобритания не признали итоги выборов. По независимым оценкам, их победителем стала Тихановская, набравшая от 60 до 70 процентов голосов избирателей. После голосования в Беларуси начались самые массовые в истории страны протесты против режима Лукашенко, которые были жестоко подавлены властями.
- По данным правозащитников, при подавлении протестов погибли не менее восьми человек, более 30 тысяч белорусов подверглись репрессиям и пыткам. Власти страны возбудили около тысячи уголовных дел против своих оппонентов, десятки людей, включая лидеров оппозиции, получили длительные сроки заключения. Светлана Тихановская покинула страну и находится на территории Европейского союза. Её муж находится в заключении в белорусской колонии.
Разведка РФ: Положение дел вокруг Украины похоже на ситуацию в Грузии перед войной
Ситуация в Украине в настоящий момент похожа на ту, которая наблюдалась в Грузии перед событиями 2008 года, заявили в Службе внешней разведки РФ.
«Вызывает крайнюю обеспокоенность провокационная политика США и Евросоюза, которая сознательно укрепляет у Киева чувство вседозволенности и безнаказанности. Похожую ситуацию мы наблюдали в Грузии в преддверии событий 2008 года. Тогда Михаил Саакашвили «сорвался с цепи» и пытался уничтожить российских миротворцев и гражданское население Южной Осетии. Ему это дорого обошлось», – говорится в заявлении, распространенном пресс-бюро СВР.
Как пишет «Интерфакс», СВР назвала «абсолютно ложной» информацию о концентрации на территории РФ сил для военного вторжения в Украину.
«Американцы рисуют страшную картину того, как полчища российских танков начнут сокрушать украинские города, убеждают, что у них есть некие «достоверные сведения» о таких намерениях России», – говорится в сообщении.
Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов ранее заявил, что Россия может начать активные боевые действия против Украины в январе или начале февраля будущего года. По его словам, сейчас Россия сконцентрировала у границ с Украиной более 92 тысяч военнослужащих.
О возможной подготовке нападения России на Украину сообщали и американские СМИ, ссылаясь на данные разведки и источники в администрации. При этом отмечалось, что Кремль пока не принял окончательного решения.
В Южной Осетии выявили 26 новых случаев коронавируса
В самопровозглашенной республике Южная Осетия выявили 26 новых случаев коронавируса. Об этом сообщила глава Югосетпотребнадзора Марина Кочиева.
«В ПЦР-лаборатории проведено 163 исследования. Под наблюдением врачей на сегодняшний день находятся 1680 человек, 100 сняты с учета медиков за сутки», – сказала глава ведомства.
От последствий коронавируса в цхинвальском медцентре накануне скончалась 85-летняя женщина. Из «красной зоны» за выходные выписали шесть пациентов, госпитализировали 18.
Число выявленных случаев коронавируса в Южной Осетии составляет 9704, из них выздоровели более восьми тысяч, число жертв превысило 160.
Женская сборная Грузии по шахматам выиграла серебро чемпионата Европы
Женская сборная Грузии по шахматам в шестой раз выиграла серебро чемпионата Европы. Турнир прошел в словенском городе Терме Чатеж.
В составе грузинской команды выступали: Нана Дзагнидзе, Лела Джавахишвили, Мери Арабидзе, Саломе Мелия и София Гвентадзе.
Победителем чемпионата Европы стала сборная России, бронзовую медаль завоевала команда Азербайджана.
Женская сборная Грузии по шахматам смогла выиграть чемпионат Европы лишь в 1997 году. Серебро команда завоевала в 1992, 2005, 2009, 2017, 2019, 2021 годах, бронзу – в 2011 и 2015 годах.
В Абхазии оппозиция требует созыва внеочередной сессии парламента
В самопровозглашенной республике Абхазия оппозиция требует созыва внеочередной сессии парламента.
Соответствующее письмо в Народное собрание отправлено сегодня от имени Народно-патриотического альянса, созданного 17 ноября девятью оппозиционными политическими организациями.
В обращении говорится о «кризисе системы правоохранительных органов», обсудить который оппозиция хочет в парламентском формате.
Ранее Народно-патриотический союз Абхазии потребовал от Абхазской государственной телерадиокомпании организовать прямые эфиры для обсуждения актуальных тем, открыть доступ оппозиционным политикам на абхазское телевидение и дать им возможность высказывать альтернативное мнение.
Мать Саакашвили: общество должно требовать освобождения героя «Революции роз»
Мать экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Гиули Аласания навестила сына в Горийском военном госпитале. Она говорит, что Саакашвили все еще слаб и с трудом передвигается.
«Ситуация намного лучше, чем в предыдущие дни, но в целом он слаб. Судя по тому, что я видела, ему трудно ходить. Кажется, у него проблемы с мышцами. Реабилитация займет некоторое время. Медсестры, которых я видела, очень понравились, я осталась довольна», – заявила Аласания.
Мать политика напомнила, что завтра – годовщина «Революции роз».
«Когда герой «Революции роз» лежит за решеткой, меня это никак не радует. Мы, как общество, что мы об этом думаем, разве это нормально?», – добавила она.
«Я желаю свободы Михаилу Саакашвили, и общество должно требовать того же. Мы перешли в какой-то маразм», – заявила Аласания.
Как сообщалось ранее, Михаил Саакашвили был переведен в Горийский госпиталь и после 50-дневной голодовки начал принимать пищу по прописанной схеме.
Бжания подписал указ об учреждении абхазского посольства в Никарагуа
Президент самопровозглашенной республики Абхазия Аслан Бжания подписал указ об учреждении посольства в Никарагуа. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского лидера.
«В связи с установлением дипломатических отношений между Республикой Абхазия и Республикой Никарагуа учредить Посольство Республики Абхазия в Республике Никарагуа в г. Манагуа», – говорится в указе.
Документ был подписан 2 ноября 2021 года, однако об этом в пресс-службе сообщили лишь сегодня.
Ранее о планах открыть в 2022 году посольство в Никарагуа в рамках визита в эту центральноамериканскую страну объявил Даур Кове, который до 17 ноября руководил абхазским МИДом.
«Эхо Кавказа» уже писало, что победителем прошедших 7 ноября президентских выборов стал действующий лидер Никарагуа Даниэль Ортега, в 2008 году признавший независимость Абхазии и Южной Осетии.
На прошлой неделе президент США Джо Байден издал постановление о запрете въезда в страну членам правительства Никарагуа. Он также продлил на один год санкционный режим в отношении Никарагуа. Байден считает, что «репрессивные и жестокие действия правительства Ортеги и тех, кто его поддерживает, вынуждают Соединенные Штаты действовать».
С мая этого года спецслужбы Никарагуа арестовали семь возможных кандидатов в президенты, назвав их «агентами империи янки». В августе МВД Никарагуа запретило работу в стране последних шести западных НКО.
В тюрьмах в Никарагуа сидят студенческие лидеры, политические активисты, вожаки крестьянских общин и сотни общественных деятелей. При этом Ортега, непримиримый борец с «американским империализмом» – друг России, Кубы, Венесуэлы, Китая, Ирана и КНДР.
Адмирал Попов заявил, что «Курск» погиб от столкновения с подлодкой НАТО
Государственное агентство РИА Новости опубликовало интервью адмирала Вячеслава Попова, который на момент катастрофы атомной подводной лодки "Курск" занимал должность командующего Северным флотом. В нем Попов утверждает, что причиной катастрофы российской атомной подлодки "Курск", которая затонула 12 августа 2000 года в Баренцевом море, было столкновение с подлодкой одной из стран НАТО. На борту "Курска" были 118 членов экипажа, все они погибли, катастрофа субмарины стала одной из самых больших трагедий на российском флоте и стала причиной сильной критики российских властей и лично Путина.
Адмирал заявил, что название субмарины НАТО, которая якобы стала виновницей катастрофы "Курска", ему известно "с вероятностью 90%". Однако, по словам адмирала, "чтобы публично называть, нужно иметь доказательства и выложить их", а он этого сделать не может. По его утверждению, подлодка одной из стран НАТО следила за "Курском" и, вероятно, слишком сильно приблизилась к нему, "либо маневр "Курска" привел к потере контакта".
"Ну он слышит, слышит, слышит, слышит и следит: вот "Курск", вот лодка. А потом "Курск" совершает какие-то действия, маневр какой-то или действия технические, что у него меняется – или пропадает, или снижается – уровень шумности. Он перестает его видеть, он стремится подскочить, чтобы услышать снова, чтобы контролировать. А он в это время совершил поворот, вот тебе на, вот тебе столкновение. Ну я моделирую", – сказал адмирал.
По его словам, две подлодки столкнулись. Российская подлодка при этом якобы ударилась носовой частью, а как располагалась иностранная – Попов говорить не стал. Адмирал утверждает, что именно в результате этого столкновения у "Курска" был поврежден торпедный аппарат: произошел взрыв торпеды, затопление первого отсека, после чего российская подводная лодка пошла на дно.
"От первого столкновения, от собственного столкновения и от второго мощного взрыва пострадала и иностранка, почему и лежала тоже на грунте до восстановления способности двигаться, но с ограничениями", – сказал адмирал.
По официальной версии России, "Курск" затонул в 175 километрах от Североморска в результате взрыва экспериментальной торпеды на ее борту и последующей детонации боезапаса в ходе учений. Версия о том, что причиной катастрофы была иностранная субмарина, ранее властями РФ и госСМИ не поддерживалась и если и озвучивалась, то в разряде маргинальных.
По словам Бориса Кузнецова, адвоката родственников моряков, погибших на "Курске", подлодка вообще не должна была выходить в море, а уж тем более – стрелять перекисно-водородной торпедой, взорвавшейся в аппарате №4: экипаж, по его словам, не имел представления, как пользоваться этим оружием. Также, по словам адвоката, "совершенно бездарно" была проведена спасательная операция, во время которой Россия отказалась от помощи иностранных государств в спасении моряков.
Некоторое время назад США рассекретили часть стенограммы беседы экс-президента США Билла Клинтона с президентом России Владимиром Путиным от 6 сентября 2000 года в Нью-Йорке, где в том числе обсуждалась гибель "Курска".
"Вам, наверное, пришлось столкнуться со множеством критики", – предположил во время этой беседы Клинтон. На это российский президент отвечает: "Хорошего выбора у меня не было. Я оказался в ловушке между плохими и худшими вариантами. Мне говорили, что, если бы я сразу спустил туда маленькую подводную лодку и хотя бы попытался спасти парней, мои рейтинги выросли бы. Нельзя позволять делать что-то подобное ради пиара. Нужно отдавать приоритет реальному спасению людей".
Затем Путин снова возвращается к теме своего рейтинга: "Как ни странно, последующие опросы показали, что этот инцидент не повлиял на мое положение. Но я очень боюсь, что нечто подобное может повториться".
"Мы чувствовали себя бессильными во время этой катастрофы. Сейчас все выглядит так, что весь экипаж погиб в течение 60 или 90 секунд, – также говорит Путин. – Мы не могли рассказать родственникам, но в корпусе была дыра размером около двух метров, через которую затопило первые три отсека подлодки. Я даже не знаю, как мы можем вытащить тела". Причины гибели "Курска" президенты, согласно материалам стенограммы, не обсуждали.
Данные о катастрофе "Курска" в России будут засекречены минимум до 2030 года. После катастрофы руководство флота также приняло решение о подрыве находящихся на дне Баренцева моря фрагментов субмарины. По утверждению РИА Новости к интервью Попова, это было необходимо с точки зрения безопасности мореплавания – из-за того, что субмарина затонула в районе активного судоходства и рыбного промысла, а на ее борту оставались неразорвавшиеся торпеды.
По сообщениям в российских и иностранных СМИ в 2000 году, в районе учений находились несколько иностранных подлодок, которые наблюдали за российскими учениями, в том числе АПЛ Memphis и Toledo ВМС США, а также Splendid ВМС Великобритании. Ни США, ни Великобритания официально не комментировали заявления Попова.
Представлять Грузию на Саммите демократии в США будет Саломе Зурабишвили
Грузию на Саммите демократии в США будет представлять президент Саломе Зурабишвили. Об этом премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил на сегодняшнем заседании правительства.
По его словам, Зурабишвили получила личное приглашение из Вашингтона, пишет агентство «Новости-Грузия».
«Несколько недель назад мы распространили информацию о том, что Грузия приняла приглашение от президента Байдена принять участие в Саммите демократии. Теперь мы получили приглашение на имя госпожи президента и, по нашему решению, госпожа президент примет участие от имени нашей страны на этом саммите, который состоится 10 декабря», – заявил Гарибашвили.
Премьер также сообщил, что 1-2 декабря Грузия приглашена на министерскую встречу НАТО, в которой примет участие глава МИД Давид Залкалиани.
Сам Гарибашвили готовится к встрече Ассоциированного трио – премьер-министров Грузии, Украины и Молдовы.
«Сейчас мы готовимся к встрече Ассоциированного трио, которая, как ожидается, состоится 30 ноября и 1 декабря в Брюсселе. У нас уже есть предварительное согласие и подтверждение этого. Это будет подготовительный визит к саммиту Восточного партнерства, который состоится в Брюсселе 15 декабря и в котором я приму участие», – сказал Гарибашвили.
- На днях осужденный экс-президент Грузии Михаил Саакашвили через своих адвокатов и членов партии направил в международное издание Politico письмо, в котором призвал администрацию Джо Байдена отменить свое решение пригласить правительство Грузии на предстоящий Саммит демократии.
Чечня предложила не упоминать национальность преступников в СМИ
Парламент Чечни внёс в Госдуму законопроект о запрете упоминания национальности и вероисповедания человека, причастного к преступлению.
Упоминания происхождения и религии возможных преступников, по мнению разработчиков документа, оскорбляют чувства верующих. Авторы считают, что принятие закона обусловлено необходимостью сохранения межнационального и межконфессионального согласия в России.
Изменения предлагается внести в закон о СМИ, в статью о недопустимости злоупотребления свободой массовой информации.
Парламент Чечни начал разработку законопроекта после того, как глава республики Рамзан Кадыров раскритиковал журналистов, которые назвали подозреваемых в нападении на москвича с ребёнком "лицами кавказской национальности". Кадыров тогда написал, что в сообщениях СМИ о происшествиях есть только две категории граждан – кавказцы и люди без национальности.
Премьер-министр Грузии выступил за запрет онлайн-казино
В Грузии могут запретить онлайн-казино. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
По его словам, на первом этапе возрастной порог для любителей онлайн-казино в стране будет поднят до 25 лет. Власти также планируют запретить рекламу и поднять налоги для игорного бизнеса.
«Вопрос, который очень волнует население, – это игорный бизнес и онлайн-казино. Через эти онлайн-казино из страны уходит один миллиард пятьсот миллионов лари. Наша молодежь, наши граждане каждый день играют в онлайн-казино и проигрывают деньги», – отметил премьер.
Гарибашвили говорит, что уже обсудил этот вопрос с экономическим блоком правительства, в том числе с министром финансов.
«Мы думаем внести законодательную инициативу, направленную на повышение налогов для владельцев онлайн-казино. Подавляющее большинство из них – иностранные компании, и, к сожалению, деньги наших граждан уходят за границу», – сказал Гарибашвили.
По словам премьер-министра, «на втором этапе» онлайн-казино следует полностью запретить.
«Я готов открыто говорить об этом и надеюсь, что в этом направлении будет общественная поддержка. Мы будем активно работать с парламентом и вместе примем оптимальное, разумное решение», – заявил Ираклий Гарибашвили.
- В 2019 году парламент Грузии провалил законопроект, одним из пунктов которого было введение запрета на рекламу, популяризацию и спонсорство казино.
Возгорание автомобиля в Сухуми может быть связано с покушением на вора в законе
В Сухуми, на улице Басария накануне загорелся автомобиль Honda Fit. Об этом сообщили в МЧС самопровозглашенной республики Абхазия.
По информации ведомства, на место ЧП были направлены пожарные и спасательные расчеты. В результате происшествия пострадавших нет, говорится в сообщении.
По неподтвержденным данным, инцидент связан с неудачным покушением на вора в законе Тенгиза Лакербая (Тенгуляш). В соцсетях пишут, что произошла перестрелка, в ходе которой был ранен человек. Предположительно, сожгли автомобиль, который использовали нападавшие.
Отметим, что Сухумский городской суд в 2020 году приговорил Лакербая к 4 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии-поселении. По информации сайта «Прайм-Крайм», 8 июля 2021 года он был освобожден.
Сергей Лавров поздравил Инала Ардзинба с назначением
Министр иностранных дел России Сергей Лавров поздравил Инала Ардзинба с назначением на пост министра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия. Об этом сообщили в пресс-службе абхазского ведомства.
В поздравительном послании говорится:
«Уважаемый Инал Батувич. Поздравляю Вас с назначением на пост министра иностранных дел Абхазии!
Перед республикой стоят важные задачи по укреплению её международных позиций, упрочению региональной стабильности и безопасности.
Российская сторона продолжит оказание всемерного содействия в достижении этих целей».
Инал Ардзинба был назначен на должность главы абхазского МИДа 17 ноября. С назначением его поздравили главы МИД трех самопровозглашенных республик – Южной Осетии, Приднестровья, Нагорного Карабаха.
- Инал Ардзинба – родственник первого абхазского президента Владислава Ардзинба. Был сотрудником администрации президента России, в 2014–2018 годах работал в управлении по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, Абхазией и Южной Осетией. В нем он возглавлял департамент, курирующий Украину.
- В 2018-м стал председателем Межконфессионального общественного совета по делам молодежи, созданного при Патриархе Московском и Всея Руси Кирилле.
- В ноябре 2015 года украинская прокуратура заочно предъявила обвинения Ардзинба в подготовке к изменению государственной границы Украины, вербовке единомышленников и создании предпосылок для незаконного провозглашения суверенного государственного образования «Бессарабия» на территории Одесской области, а также в участии в террористической организации «ДНР».
- Ардзинба с 2015 года находится в Украине в розыске. В базе данных МВД страны сказано, что он скрывается от органов досудебного расследования.
В Грузии выявили 1851 новый случай коронавируса, 55 пациентов скончались
За минувшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, в Грузии скончались еще 55 пациентов. Число жертв COVID-19 за время пандемии достигло 11 553.
За сутки в стране выявили 1851 новый случай коронавируса. Накануне провели 22 012 тестов: PCR-тестов – 8875, экспресс–тестов на антиген – 13 137.
Выздоровели еще 5530 пациентов. Общее количество подтвержденных случаев COVID-19 в стране составляет 814 097, выздоровевших – 755 229.
По данным правительственного портала stopcov.ge, за сутки уровень выявляемости коронавируса в Грузии составил 8,41%, за последние 14 дней составляет 9,25%, за неделю – 8,97%.
За сутки вакцинированы от коронавируса 1644 человека, всего в Грузии использовано вакцин – 2 097 159.
Для лечения Михаила Саакашвили могут потребоваться психолог и психиатр
Личный врач бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили Николоз Кипшидзе считает, что в процессе лечения политика, возможно, потребуется помощь психолога и психиатра.
«Я считаю, что необходимо подключить психолога и психиатра», – сказал Кипшидзе журналистам после посещения Саакашвили в военном госпитале в Гори, куда он был ранее переведен из тюремной больницы.
Врач также не исключил необходимость подключения специалистов из-за рубежа для оценки состояния Саакашвили.
«Угрозы пока существуют, не могу сказать, что опасность миновала и все хорошо. Нужно наблюдать и смотреть, что и как будет. Продолжает лечение, отмечается общая слабость, головная боль, играет давление», – отметил Кипшидзе, говоря о состоянии пациента.
Как сообщалось ранее, Михаил Саакашвили после 50-дневной голодовки начал принимать пищу по прописанной схеме.
Один из самых известных раскольников РПЦ погиб в ДТП
Бывший епископ РПЦ Анадырский и Чукотский 60-летний Диомид (Дзюбан) разбился в ДТП. Он был одним из самых известных раскольников от Русской православной церкви. В 2007 году он выпустил обращение, в котором, в числе прочего, обвинил церковь в соглашательстве с антинародной политикой Кремля, централизации власти вокруг патриарха и экуменизме. За это был лишён сана Архиерейским собором.
Диомид не признал это решение. В его поддержку было собрано 20 тысяч подписей. Он объявил, что отлучает от церкви патриарха Алексия II (Ридигера), будущего патриарха митрополита Кирилла (Гундяева) и других епископов и продолжил обвинять церковь в стяжательстве и обмирщении.
Вокруг иерарха сформировалась группа сторонников ультраконсервативных и монархических взглядов, с которыми он продолжал совершать богослужения. Автокатастрофа, в которой он разбился, произошла 20 ноября в Ленинградской области, когда он совершал пастырскую поездку, сообщают его прихожане.
Кроме Алексия и РПЦ Диомид отдельно критиковал Кирилла. 20 ноября тот праздновал своё 75-летие. Смерть епископа предстоятель РПЦ не комментировал.
В Болгарии на второй президентский срок переизбран Румен Радев
Президент Болгарии Румен Радев победил с большим преимуществом во втором туре выборов 21 ноября своего соперника Анастаса Герджикова.
Согласно предварительным данным ЦИК, Радев набрал около 68 процентов голосов избирателей. За его главного соперника, ректора Софийского университета Анастаса Герджикова проголосовали около 32 процентов избирателей.
Герджиков поздравил победителей, выразил надежду, что в ближайшие 5 лет "их обещания" сбудутся. Он также заявил о намерениях больше не участвовать в политике и вернуться работать в университет.
Социологический институт Gallup International считает, что за Радева голосовали избиратели Болгарской социалистической партии, партии "Есть такой народ" и коалиции "Продолжаем перемены", а за Герджикова избиратели партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (GERB) и Движения за права и свободы". Явка избирателей была рекордно низкой, сообщает Болгарская служба Радио Свободная Европа.
Выборы состоялись в атмосфере общественного недовольства коррупцией во властных структурах. На парламентских выборах на прошлой неделе это недовольство выразилось в победе новой антикоррупционной партии над сторонниками бывшего премьера Бойко Борисова.
После завершения голосования 21 ноября Румен Радев заявил журналистам: "Беспрецедентный политический месяц, когда проводились парламентские и президентские выборы, показал, что народ требует перемен, требует покончить с коррупцией, казнокрадством и беззаконием. Народ требует отстранить мафию от власти".
Президентский пост в Болгарии имеет в основном церемониальное значение, но предоставляет главе государства широкие возможности для влияния на общественное мнение. Президент, согласно конституции, получает большие полномочия в период политических кризисов, включая право назначать переходные правительства.
Румен Радев, бывший командующий военно-воздушными силами, приобрёл популярность благодаря открытой поддержке массовых протестов против коррупции в 2020 году, когда премьер-министром был Бойко Борисов.
Анастас Герджиков, ректор Софийского университета, поддержанный партией "Граждане за европейское развитие Болгарии" (GERB) Бойко Борисова, признал поражение на президентских выборах. Герджиков выразил сожаление в связи с тем, что ему не удалось убедить сограждан в своей способности "объединить нацию".
В ближайшее время должны начаться переговоры Радева с политическими партиями о формировании нового правительства Болгарии.
- На прошедших 14 ноября парламентских выборах в Болгарии победила новая антикоррупционная коалиция "Продолжаем перемены". Её возглавляют два выпускника Гарварда - Кирил Петков и Асен Васильев.
- Зарубежные СМИ назвали Петкова одним из вероятных претендентов на пост главы правительства. Он заявил, что готов вести диалог о формировании правительства со всеми партиями в стране, кроме партии "Граждане за европейское развитие Болгарии" (ГЕРБ) во главе с бывшим премьер-министром Бойко Борисовым и партии турецкого меньшинства "Движение за права и свободы" (ДПС). Победители парламентских выборов считают именно эти две политические силы ответственными за процветающую в стране коррупцию.
На 76-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Русланова
В Москве на 76-м году жизни скончалась народная артистка России Нина Русланова. О причинах смерти не сообщается.
Нина Русланова родилась в 1945 году в городе Богодухов Харьковской области Украины. Точная дата ее рождения неизвестна, своих родителей она не знала и воспитывалась в детском доме.
После окончания ПТУ Русланова поступила в Харьковский театральный институт. Проучившись один курс, она уехала в Москву, где поступила в театральное училище имени Щукина. С 1969 года Русланова - актриса театра имени Вахтангова. В нем она проработала больше 15 лет.
В 1967 году Русланова впервые сыграла роль в кино - это был фильм Киры Муратовой «Короткие встречи». После этого снялась в 147 картинах. Многие из известных ролей Руслановой - эпизодические, однако каждая из таких ролей надолго запоминалась зрителям.
Среди фильмов, в которых снялась Русланова - «Афоня», «Мой друг Иван Лапшин», «Тени исчезают в полночь», «Кин-дза-дза!», «Собачье сердце».
В 2001-м году Кембриджский биографический центр включил Нину Русланову в список «выдающихся артистов XX века».
Сын Пескова после смерти знакомого в ДТП пообещал «продолжить гонять»
Сын пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова Мика Песков выложил в инстаграме пост, в котором пообещал «продолжить гонять» на автомобиле, несмотря на гибель в ДТП в центре Москвы своего знакомого – блогера Саида Губденского.
Скриншот сообщения Мики Пескова выложило издание «Медуза», признанное российскими властями «иностранным агентом». Пресс-секретарь президента России, комментируя пост сына, заявил, что это писал не он. «Скриншот он перепостил», – сказал Дмитрий Песков, не уточнив, кому тогда принадлежит обещание «гонять».
Накануне блогер Саид Губденский, который вел популярный блог об автомобилях в ютьюбе, разбился насмерть в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве, выехав на высокой скорости на встречную полосу и спровоцировав аварию. Кроме Губденского, который находился за рулем, в ДТП погиб президент Федерации автомобильного и мотоциклетного спорта Дагестана Заур Ибрагимов. Еще несколько человек пострадали.
По данным СМИ, у Губденского были десятки неоплаченных штрафов за нарушения правил дорожного движения, большинство из них – за серьезное превышение скорости.
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