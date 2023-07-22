Лукашенко прибыл в Россию на первую после мятежа ЧВК встречу с Путиным

Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург. Об этом сообщил близкий к пресс-службе авторитарного белорусского лидера телеграм-канал «Пул Первого». В аэропорту Пулково Лукашенко встретили губернатор Петербурга Александр Беглов и глава Ленобласти Александр Дрозденко.

На воскресенье у Лукашенко запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным. По официальным данным, стороны планируют обсудить вопросы безопасности и международной повестки, а также «интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства».

Это будет первая встреча Путина и Лукашенко после мятежа ЧВК «Вагнер» и последующего перемещения на белорусскую территорию по согласованию с Минском наемников группы.

«Пул Первого» публикует фото и видео Лукашенко в аэропорту. Пользователи в телеграме обращают внимание, что Лукашенко одет в костюм цвета хаки.

Перед вылетом в Россию Лукашенко наделил Всебелорусское народное собрание полномочиями утверждать военную доктрину, вводить чрезвычайное и военное положение в республике, направлять военнослужащих за пределы страны.

21 июля на совещании с членами Совбеза Владимир Путин заявил, что агрессия против Минска будет означать агрессию против Москвы. При этом российский президент обвинил Польшу в территориальных претензиях по отношению к Беларуси. Путин также заявил, что Польша претендует на Западную Украину.