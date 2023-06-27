Лукашенко: Пригожин находится на белорусской территории

Александр Лукашенко сообщил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится на белорусской территории, сообщает информагентство БелТА.

«Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем», — рассказал Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу в Минске. Лукашенко уточнил, что за нахождение в стране ЧВК будет платить самостоятельно.