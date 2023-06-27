Лукашенко: Пригожин находится на белорусской территории

Александр Лукашенко сообщил, что основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин находится на белорусской территории, сообщает информагентство БелТА.
«Как я и обещал, если вы хотите какое-то время у нас перекантоваться и прочее, мы вам поможем», — рассказал Лукашенко на церемонии вручения погон высшему офицерскому составу в Минске. Лукашенко уточнил, что за нахождение в стране ЧВК будет платить самостоятельно.
- В пятницу, 23 июня, создатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил о якобы нанесённых по тылам «Вагнера» ракетных ударах со стороны регулярной армии России. После этого он объявил, что 25 тысяч бойцов «Вагнера» отправляются в вооружённый поход на Москву, чтобы привлечь к ответственности руководство Министерства обороны России. За сутки колоннам ЧВК «Вагнер» удалось фактически взять под контроль Ростов-на-Дону и, предположительно, Воронеж.
- К вечеру субботы после переговоров между Пригожиным и авторитарным руководителем Беларуси Александром Лукашенко продвижение колонн «Вагнера» к Москве было остановлено.
- Накануне президент России Владимир Путин в своём обращении к россиянам заявил, что бойцов ЧВК попытались использовать втёмную. При этом Путин поблагодарил наёмников, которые «приняли единственно правильное решение» и «остановились у последней черты». Он предложил им заключить контракт с Минобороны России, вернуться к родным или уйти в Беларусь.