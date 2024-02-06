Лукашенко разрешил военным применять оружие против граждан

Авторитарный лидер Беларуси Александр Лукашенко внёс изменения в уставы вооружённых сил страны, согласно которым военнослужащим разрешается применять против граждан «огнестрельное оружие, спецсредства, боевую и специальную технику при выполнении возложенных на них задач».

Применение оружие против граждан, согласно документу, дозволяется даже в случае совершения ими административных правонарушений.

В изменениях, которые внёс Лукашенко, также говорится, что военнослужащий «не несёт ответственности за ущерб», причинённый в результате стрельбы, когда она «осуществлялась в соответствии с требованиями общевойсковых уставов».

Ранее Лукашенко подписал поправки в закон «Об органах государственной безопасности», согласно которому работникам спецслужб позволяется применять оружие против женщин, детей и инвалидов в «случаях оказания ими вооружённого сопротивления, совершения вооруженного либо группового нападения или иных действий, угрожающих жизни или здоровью людей».

Больше новостей Радио Свобода: