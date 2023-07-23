Лукашенко: «Вагнеровцы» хотят на Запад, в Варшаву и Жешув

В Санкт-Петербурге в воскресенье проходят переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко. Российский президент впервые лично встречается с белорусским авторитарным лидером после мятежа ЧВК «Вагнер», в ходе которого Лукашенко вел переговоры с основателем ЧВК Евгением Пригожиным и, как утверждается, убедил его передислоцироваться в Беларусь.

На видео с начала переговоров, опубликованном российскими СМИ, Лукашенко говорит: «Нас стали напрягать «вагнеровцы». «Хочется на Запад. Разрешите нам». Говорю, вам зачем на Запад? «Ну, сходить на экскурсию в Варшаву, в Жешув».

В польском городе Жешув расположен аэродром, на который поставляется военная техника и вооружения, поставляемые Украине странами Запада. Впоследствии они отправляются в Украину наземным путем. По словам Лукашенко, по договоренности с Путиным он «держит» наемников ЧВК «Вагнер» в центре Беларуси, а не передислоцирует их к западным границам, «потому что у них настроения плохие». Путин при словах Лукашенко об «экскурсии» в Варшаву и Жешув улыбается.

Путин на той же встрече сказал, что все планы сотрудничества России и Беларуси выполняются и перевыполняются. А Лукашенко заявил, что Польша перебрасывает силы к западной границе Беларуси, и выступил с утверждением, что ей нельзя позволить оккупировать западную Украину. По словам Лукашенко, Беларусь и Россия должны быть готовы «помочь населению западной Украины».

О якобы имеющихся планах Варшавы аннексировать западные регионы Украины несколько дней назад говорил и Путин, не приведя никаких доказательств. Это вызвало протесты Польши.

Путин также вновь заговорил о контрнаступлении Украины, заявив, что оно «провалилось».

Переговоры продлятся два дня, Путин сказал, что ради них он пересмотрел некоторые свои планы. После первого раунда переговоров Путин и Лукашенко приехали в Кронштадт, где для них провела экскурсию дочь министра обороны России Ксения Шойгу. Затем Путин и Лукашенко посетили Кронштадтский морской собор. Российский президент сфотографировался с несколькими собравшимися у собора людьми, в том числе детьми - сообщает «Коммерсантъ». Второй раз за последний месяц Путин общался с людьми на улице, первый был в Дербенте в конце июня. До мятежа ЧВК «Вагнер» таких эпизодов не было несколько лет. Люди, которые встречались с Путиным, как правило, выдерживали карантин, а с зарубежными лидерами он общался за длинным столом.

23–24 июня наемники ЧВК «Вагнер», неофициальной российской военной структуры, обладавшей десятками тысяч вооруженных бойцов и тяжелой техникой и активно участвовавшей в войне в Украине, под руководством Пригожина совершили вооруженный марш на Ростов-на-Дону и Москву с требованием отставки военного руководства. Российские власти охарактеризовали эти действия как мятеж. Движение колонн остановилось после переговоров с участием белорусского авторитарного руководителя Александра Лукашенко. Было объявлено, что за участие в мятеже никого не будут наказывать, а ЧВК «Вагнер» перебазируется в Беларусь. Минобороны Беларуси сообщало, что прибывшие в страну наемники «Вагнера» будут обучать белорусских военнослужащих.

Полевой лагерь для наемников создан в деревне Цель в Могилевской области, в центральной части страны.

Александр Лукашенко прибыл в Санкт-Петербург накануне. По официальным данным, стороны планировали обсудить вопросы безопасности и международной повестки, а также «интеграционное взаимодействие в рамках Союзного государства».