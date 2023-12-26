«Лунный снайпер»: отклонение от точки посадки не более 100 метров

Японский межпланетный зонд SLIM (The Smart Lander for Investigating Moon) в понедельник вошёл в зону притяжения Луны и, оставаясь на окололунной орбите, готовится к посадке, запланированной на январь 2024 года.

Зонд получил неофициальное название «Лунный снайпер» в связи с программой «прицельной посадки». Отклонение от заданной точки – не более 100 метров.

Как сообщает AFP, успех этой миссии сделает Японию пятой страной после России, США, Китая и Индии, сумевших к настоящему времени мягко посадить свои аппараты на поверхность Луны.

Посадка на Луну, как ожидается, должна произойти 20 января. Спуск с лунной орбиты на поверхность должен занять 20 минут, сообщило японской космическое агентство JAXA.

Японская ракета-носитель H-IIA rocket была запущена к Луне с южного японского острова Танегашима. Японское космическое агентство неоднократно объявляло эту миссию «беспрецедентно высокоточной». Спускаемый аппарат оснащён сферическим зондом, разработанным совместно с компанией по выпуску игрушек, сообщает AFP. Размер «шара» лишь немногим превышает теннисный мяч. Двигаться по лунному грунту он сможет, как сообщается, благодаря «изменению своей формы».

Руководитель проекта SLIM Шиничиро Сакаи заявил о кардинальном отличии данного полёта к Луне от предыдущих, когда, по его словам, достаточным было «сесть где-нибудь на Луне и поизучать окружающую среду».

До сих пор две японские миссии были неудачными, одна государственная, и другая частная. В прошлом году неудача постигла лунный зонд, отправленный к Луне в рамках миссии США Artemis.

В апреле этого года японский стартап «ispace» вознамерился совершить посадку на Луну как частная компания. Однако, связь с аппаратом была потеряна после «жёсткой посадки», как назвали неудачу сами создатели аппарата.