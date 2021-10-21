Любовь Соболь: Я сменила местонахождение на чуть менее опасное

Соратница оппозиционера Алексея Навального Любовь Соболь сказала, что не будет комментировать вопросы нынешнего местонахождения себя и своей семьи – в целях безопасности.

Соболь заявила об этом в интервью телеканалу «Настоящее время» (признан российскими властями СМИ-иноагентом). Беседа опубликована на следующий день после того, как российское министерство внутренних дел объявило активистку в розыск, внеся ее имя в соответствующую базу.

На вопрос, достаточно ли она уверена сейчас в своей безопасности, Любовь Соболь ответила, что нет, не уверена. «Наверное, можно сказать, что я сменила более опасное местонахождение на чуть менее опасное местонахождение, но чувствую ли я себя в полной безопасности – конечно нет», – сказала соратница Навального.

В августе Соболь приговорили к полутора годам ограничения свободы по так называемому «санитарному делу», связанному с зимними митингами в поддержку Навального. Согласно решению суда, активистка не могла покидать Москву без спецразрешения, выходить из дома с десяти часов вечера до шести утра и посещать массовые мероприятия. В том же месяце появилась информация, что Соболь уехала из России.

Ранее Соболь была осуждена по другому делу – о нарушении неприкосновенности жилища. Мировой суд назначил ей год исправительных работ условно за то, что она пыталась войти в квартиру к сотруднику ФСБ Константину Кудрявцеву, подозреваемому в отравлении Навального.

Отвечая на вопросы «Настоящего времени», Соболь сказала, что знает о розыске не больше, чем кто-либо. «Никаких предупреждений от МВД я лично не получала. И насколько я понимаю, что мой адвокат Воронин тоже, который представляет мои интересы в уголовных делах», - рассказала оппозиционерка. Она полагает, что в розыск ее объявили в связи с приговором по первому уголовному делу, когда она пыталась поговорить с Константином Кудрявцевым.

Комментируя присуждение отбывающему наказание в колонии Алексею Навальному премии имени Андрея Сахарова «За свободу мысли», Любовь Соболь подчеркнула, что награда очень важна «и она абсолютно заслуженно присуждена Навальному, который борется, отстаивает свободу и права человека». «Я думаю, что это, конечно, будет иметь свой вклад в борьбу за освобождение Навального из тюрьмы», – добавила Соболь.