После 2020 года, когда по всей Беларуси прошли массовые протесты против результатов президентских выборов, а за ними последовали задержания и уголовные дела, из страны уехали десятки тысяч белорусов, часть из них – в безвизовую Грузию.

По официальной статистике МВД Грузии, на которую ссылается юрист, правозащитник, заместитель председателя белорусской диаспоры Аджарии Роман Кисляк, в этой стране осели более 13 тысяч белорусов.

Согласно отчету грузинского «Института развития свободы информации» (IDFI), с марта по июнь в Грузии остались жить 15 237 граждан Беларуси – эти данные рассчитаны по разнице между въехавшими и выехавшими из страны. А по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, в Грузии осели на 11 531 граждан Беларуси больше.

В последнее время все чаще появляются сообщения об отказе белорусам во въезде в Грузию после попытки совершить visa run (так называется способ продления визы, для которого необходимо выехать из страны и въехать обратно). Белорусская служба Радио Свобода рассказывает историю Евгения Гацака, который после двух лет проживания в Грузии получил отказ во въезде.

«Был в Турции минут 40 – посидел на берегу и вернулся»

Для граждан Беларуси, Украины и России (всего в списке более 90 стран – ред.) существует особый порядок пребывания в Грузии. Они могут находиться там один год (365 дней), затем уехать в любую другую страну и вернуться, таким образом «обнулив» срок своего пребывания.

«Даже не обязательно уезжать на целый день. В последний раз я был в Турции минут 40 – посидел на берегу и вернулся. Пограничники знают, что раз в год иностранцы делают так называемый visa run – аннулирование визы. Срок сбрасывается, начинается новый. Это очень удобно: не требуется ни регистрации, ни DNJ, ни статуса беженца. В паспорте только штамп», – поясняет белорусский юрист и правозащитник Роман Кисляк.

Роман Кисляк утверждает, что власти Грузии редко официально депортируют граждан других стран, потому что это сложная процедура, сопровождающаяся нередко скандалами и судом. Но несмотря на это, в последнее время грузинские пограничники стали чаще отказывать во въезде людям, совершившим visa run.

«Это то, что мы наблюдали в прошлом году в отношении украинских и российских активистов, которые жили и работали в Грузии, некоторые даже купили там жилье. Они поехали на «обнуление», но обратно их не пустили, в документах говорилось: «отказ по другим причинам». В основном это касалось правозащитников, антивоенных активистов, феминисток и ЛГБТ-активистов. Были случаи, когда не впускали в страну граждан, исповедующих ислам. А в этом году в Грузию после visa run перестали впускать белорусов», – говорит правозащитник Роман Кисляк.

«Мои отношения с Грузией закончились»

В апреле 2023 года в Грузию не пустили одного из соучредителей неправительственной общественной организации «Белорусская диаспора Аджарии» Евгения Гацака.

На президентских выборах 2020 года в Беларуси он был наблюдателем, а в апреле 2021 года вынужденно переехал в Грузию. Гацак вспоминает, что когда белорусы проводили первую акцию солидарности в Батуми, их было всего шесть человек. В октябре 2021 года была зарегистрирована организация «Белорусская диаспора Аджарии» – для коммуникации с грузинскими властями и помощи белорусам, приехавшим в Грузию.

Евгений рассказал, что два года работал в грузинской компании, его дочь ходила в детский сад в Батуми. Затем пришло время visa run.

«25 апреля я поехал на день (это очень близко) в Турцию, чтобы «обнулить» срок пребывания, пройтись по магазинам и развеяться. По возвращении грузинские пограничники отказали мне во въезде. Выдали бумагу с единственным предложением «Вам запрещен въезд в Грузию» и пометкой «другие причины».

Я переночевал в гостинице и на следующий день снова попытался попасть в Грузию. Однако пограничники мне сказали: «Вам вчера отказали во въезде». Я сказал, что уже два года живу в Грузии, вернуться на родину не могу, хочу просить убежища.

Мою заявку приняли, я прождал 5 часов, но мне снова ответили, что в страну не пустят. На этом мои отношения с Грузией закончились», — рассказывает Евгений.

Жена и дочь Гацака остались в Батуми, сам Евгений – в Турции. Эта история получила тогда большой резонанс.

Евгений решил оформить визу в другую страну. «Если бы я был один, я бы попытался подать в суд или жить в Армении, но я должен был заботиться о своей семье. Они подали документы в консульство Польши в Стамбуле, получили гуманитарные визы и в конце мая покинули Грузию. Сейчас мы находимся во Вроцлаве», – говорит Гацак.

«Непонятные правила игры»

Когда Гацака не пустили в Грузию, разбираться в этом деле на границу приехал правозащитник Роман Кисляк. Он считает, что вопрос решали не местные пограничники, а выше, в Тбилиси.

«Думаю, это ждет многих. Политика изменилась: мол, «ты здесь живешь, но в любой момент тебя могут не пустить обратно». Можно даже получить ВНЖ, но его также могут отменить, были такие примеры. Неопределенность очень напрягает белорусов, которые находятся в Грузии. Непонятные правила игры.

Мы ездили в парламент Грузии, встретились там с депутатом, объяснили ей проблему. Будем обжаловать такие случаи, поднимать вопрос на политическом уровне. Потому что после случая с Евгением Гацаком люди будут переезжать в другие страны. У нас уже есть такое сообщество, телеграм-чат белорусов из Грузии, переехавших в Польшу. Возможно, больше людей попросят защиты и убежища. Потому что на самом деле мы здесь беженцы, только не заявляем об этом», – считает белорусский правозащитник.

Грузинский народ принял нас очень тепло и хорошо. А правительство – нет.

Кисляк говорит, что пока это единичные случаи. Он рассказал также о белорусской семье, имевшей вид на жительство в Грузии: муж, жена и двое детей. По словам правозащитника, их вызвали в отдел регистрации и аннулировали документ.

В Грузии зарегистрированы белорусские общественные организации, много активистов и представителей СМИ. Белорусы законопослушны, бесконфликтны и благовоспитанны, отмечает Роман Кисляк.

«Грузинский народ принял нас очень тепло и хорошо. А правительство – нет. Местные власти видят врагов как в грузинском гражданском обществе, так и в активистах из других стран. В Грузии идет медленная планомерная чистка гражданского общества – парламент даже пытался принять закон об «иноагентах». Создавая такие условия неопределенности, из страны рано или поздно могут выслать иностранцев», – говорит правозащитник.

Редакция Радыё Свабода обратилась за комментарием в МВД Грузии. В ведомстве сообщили, что ответят на запрос по делу Евгения Гацака и других граждан Беларуси в ближайшее время.

Полностью материал опубликован на сайте Радыё Свабода