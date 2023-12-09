Мадуро подписал указы об аннексии Эссекибо – региона соседней Гайаны

Президент Венесуэлы Николас Мадуро подписал шесть указов об аннексии богатого нефтью региона Гайаны – Эссекибо. Об этом сообщает венесуэльская газета Ultimas Noticias.

Среди принятых решений – ратификация новой карты Венесуэлы и назначение единого руководителя региона, который объявлен 24-м штатом страны и назван Гайана-Эссекибо.

Решение об аннексии было принято по результатам референдума в Венесуэле: по официальным данным, более 95% проголосовавших поддержали присоединение Эссекибо. Электоральные эксперты и СМИ говорят о возможных фальсификациях и низкой явке. Итоги референдума ЦИК Венесуэлы так и не опубликовал.

Мадуро призвал венесуэльцев осуждать критиков аннексии «на каждой улице». «Хватит предательств, хватит пятой колонны», – сказал он.

Накануне президент Гайаны Ирфаан Али сообщил Associated Press, что его правительство уже обратилось к союзникам и региональным партнерам за военной помощью. «Если Венесуэла продолжит так безрассудно и авантюрно действовать, регион будет вынужден ответить. Именно этим мы и занимаемся. Мы готовим региональный ответ», – сказал Али.

Население Эссекибо составляет около 125 тысяч человек.

Аннексию региона осудили Великобритания, Содружество наций, Карибское сообщество и Организация американских государств, ответ также готовит Южноамериканский общий рынок (МЕРКОСУР). США поддержали Гайану. Бразилия выразила обеспокоенность ситуацией, заявила, что не хочет войны в Южной Америке, и сообщила о готовности стать посредником в переговорах. Россия объявила о визите Мадуро в Москву до конца 2023 года.