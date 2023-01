МАГАТЭ установит постоянные миссии на всех АЭС Украины

В США в возрасте 54 лет умерла Лиза-Мари Пресли, единственная дочь «короля рок-н-ролла» Элвиса Пресли. Об этом сообщила ее мать, актриса Присцилла Пресли.

12 января Лизу-Мари Пресли доставили в больницу, после того как её нашла без сознания её домработница и вызвала скорую помощь. По информации источников издания TMZ, у нее была остановка сердца. Известно, что ранее дочь Элвиса Пресли употребляла наркотики.

Лиза-Мари Пресли родилась в 1968 году в Мемфисе и стала единственной наследницей состояния своего отца в возрасте девяти лет, когда Элвис Прели внезапно умер.

В 2003 году она выпустила первый сольный альбом To Whom It May Concern, который разошелся тиражом несколько сотен тысяч экземпляров и был неплохо встречен критиками. В 2005 году вышел её второй альбом Now What, а в 2012-м - третий и последний Storm and Grace.

Лиза-Мари четыре раза была замужем и родила четырёх детей. В 1994 году она вышла замуж за певца Майкла Джексона. Она снялась в его клипе «You are not alone». В 1996-м, когда Джексон сражался против обвинений в сексуальном насилии над детьми, они развелись.

В 2002 году Лиза-Мари Пресли вышла замуж за актера Николаса Кейджа, который был большим поклонником ее отца. Но Кейдж подал на развод всего через четыре месяца после свадьбы.

Последний раз Лиза Мари Пресли появлялась на публике во вторник во время церемонии вручения «Золотых глобусов» в Лос-Анджелесе. Сыгравший её отца Остин Батлер получил приз за лучшую мужскую роль в фильме «Элвис» База Лурмана.