Махмуд Аббас: Газа - неотъемлемая часть палестинского государства

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас на встрече с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном в Рамалле назвал сектор Газа неотъемлемой частью палестинского государства – наряду с Западным Берегом реки Иордан и Восточным Иерусалимом. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.

Аббас подчеркнул, что Организация освобождения Палестины, которой он руководит с 2004 года, - единственный законный представитель интересов палестинского народа.

Глава Палестинской автономии назвал неприемлемыми возможные переселения палестинцев за пределы сектора Газа, Западного берега или Иерусалима, говорится в сообщении агентства. Аббас возложил ответственность на израильские власти за боевые действия на территории Газы и гибель населения в процессе военной операции.

«Безопасность и мир будут достигнуты путем прекращения израильской оккупации земли Государства Палестина со столицей Восточным Иерусалимом в границах 1967 года», - приводит слова Аббаса WAFA.

Об оценке Аббаса действий радикальной палестинской группировки ХАМАС после нападения на Израиль 7 октября не сообщается.

В свою очередь Reuters передает, что встреча Аббаса и Блинкена длилась около часа, с прессой они после этого не общались. Агентство отмечает, что на фоне продолжающихся боевых действий в Газе Госсекретарь пытается инициировать дискуссии об управлении сектором после ликвидации ХАМАС. Именно на уничтожении группировки, признанной террористической многими странами мира, с самого начала войны настаивает Израиль.

По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента, Блинкен на встрече с Аббасом отметил, что администрация Палестинской автономии должна играть ключевую роль в жизни сектора Газа, отмечает Reuters.

По данным агентства, будущее сектора не было главной темой переговоров, но, вероятно, администрация Аббаса выразила готовность сыграть в восстановлении Газы свою роль.

СМИ ранее сообщали о нескольких варианта будущего сектора Газа, в том числе возможность создания временного правительства при поддержке ООН и с участием арабских правительств

Вместе с тем министры иностранных дел Египта и Иордании в субботу после встречи с Блинкеном отметили, что о будущем Газы говорить преждевременно и призвали к немедленному прекращению огня для решения гуманитарного кризиса.