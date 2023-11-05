Махмуд Аббас: Газа - неотъемлемая часть палестинского государства

Глава Палестинской автономии Махмуд Аббас на встрече с главой Госдепартамента США Энтони Блинкеном в Рамалле назвал сектор Газа неотъемлемой частью палестинского государства – наряду с Западным Берегом реки Иордан и Восточным Иерусалимом. Об этом сообщает палестинское агентство WAFA.
Аббас подчеркнул, что Организация освобождения Палестины, которой он руководит с 2004 года, - единственный законный представитель интересов палестинского народа.
Глава Палестинской автономии назвал неприемлемыми возможные переселения палестинцев за пределы сектора Газа, Западного берега или Иерусалима, говорится в сообщении агентства. Аббас возложил ответственность на израильские власти за боевые действия на территории Газы и гибель населения в процессе военной операции.
«Безопасность и мир будут достигнуты путем прекращения израильской оккупации земли Государства Палестина со столицей Восточным Иерусалимом в границах 1967 года», - приводит слова Аббаса WAFA.
Об оценке Аббаса действий радикальной палестинской группировки ХАМАС после нападения на Израиль 7 октября не сообщается.
В свою очередь Reuters передает, что встреча Аббаса и Блинкена длилась около часа, с прессой они после этого не общались. Агентство отмечает, что на фоне продолжающихся боевых действий в Газе Госсекретарь пытается инициировать дискуссии об управлении сектором после ликвидации ХАМАС. Именно на уничтожении группировки, признанной террористической многими странами мира, с самого начала войны настаивает Израиль.
По словам высокопоставленного представителя Госдепартамента, Блинкен на встрече с Аббасом отметил, что администрация Палестинской автономии должна играть ключевую роль в жизни сектора Газа, отмечает Reuters.
По данным агентства, будущее сектора не было главной темой переговоров, но, вероятно, администрация Аббаса выразила готовность сыграть в восстановлении Газы свою роль.
СМИ ранее сообщали о нескольких варианта будущего сектора Газа, в том числе возможность создания временного правительства при поддержке ООН и с участием арабских правительств
Вместе с тем министры иностранных дел Египта и Иордании в субботу после встречи с Блинкеном отметили, что о будущем Газы говорить преждевременно и призвали к немедленному прекращению огня для решения гуманитарного кризиса.
- Сектор Газа возник в 1947 году как территориальное образование – согласно плану ООН по разделу Палестины на арабское и еврейское государства. С 1948 по 1967 года территория находилась под контролем Египта. В 1967 году Израиль установил там свой контроль.
- По соглашениям, заключенным между Израилем и Организацией освобождения Палестины в 1993–1995 годах в Осло, большая часть сектора Газа перешла под контроль Палестинской администрации.
- В 2005 Израиль в одностороннем порядке и без политического соглашения полностью вывел войска из сектора Газа и эвакуировал еврейские поселения. В 2007 году к власти в секторе Газа пришла группировка ХАМАС, соперничающая с властями Западного берега.
- Западный берег реки Иордан в 1920–1947 годах находился под контролем Британской империи, в 1948–1967 годах - в составе Иордании, с 1967 года - под контролем Израиля. По соглашениям в Осло, на Западном берегу созданы структуры Палестинской автономии (ФАТХ - входит в состав Организации освобождения Палестины) с центром в Рамалле. С середины 1990-х годов контроль над регионом делят между собой Израиль и палестинская администрация.