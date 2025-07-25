Макрон: Франция в сентябре признает Палестинское государство

Франция в сентябре на сессии Генеральной ассамблеи ООН признает Палестинское государство. Об этом сообщил в четверг президент Франции Эммануэль Макрон.

Он опубликовал в соцсети X копию своего письме главе Палестинской автономии Махмуду Аббасу.

В письме говорится, что это решение, по мнению Макрона, поможет мирному урегулированию ближневосточного конфликта.

Франция таким образом станет первой крупной западной державой, признавшей не просто право палестинцев на государственность, но Палестинское государство де-юре.

В тот же день с призывом к немедленному прекращению огня в секторе Газа выступил премьер-министр Великобритании Кир Стармер, фактически возложив на Израиль ответственность за гуманитарную катастрофу в секторе. Стармер написал, что Великобритания также признает Палестинское государство, однако только после того, как в Газе будет заключено перемирие.

Независимость Государства Палестина сейчас признают около 150 из 193 государств — членов ООН. Отказываются её на данный момент признать в частности США и Израиль. Согласно резолюциям ООН, территория государства должна состоять из Западного берега Иордана, сектора Газа и Восточного Иерусалима, однако Израиль не согласен с подобными границами.

Сектор Газа при этом частично находится под контролем воюющей с Израилем признанной террористической в США и ЕС группировки ХАМАС. Непрямые переговоры о перемирии и освобождении остающихся в руках ХАМАС заложников пока не дали результатов. Представители Израиля и США покинули Катар и сейчас изучают последние предложения ХАМАС, сообщает Reuters. Американский спецпосланник Стив Уиткофф заявил, что ХАМАС не действует из соображений доброй воли, и отметил, что будут рассмотрены "альтернативные варианты того, как вернуть заложников домой и создать более стабильные условия для жителей Газы». Подробностей он не привёл. В Газе между тем продолжается военная операция Израиля. В сектор затруднён доступ гуманитарной помощи, международные организации заявляют об угрозе голода.

Боевые действия ведутся с октября 2023 года, когда ХАМАС атаковал юг Израиля и захватил в заложники более 250 человек. Израильская операция, в свою очередь, привела к гибели десятков тысяч жителей сектора. С течением времени многие страны Запада начали подвергать Израиль всё более резкой критике в связи с операцией, а Международный уголовный суд даже выдал ордеры на арест как нескольких командиров ХАМАС, так и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху.



